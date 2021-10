Berlin - Als Olaf Scholz am Montagmorgen aufwachte, will er auf sein Handy geguckt haben, um zu prüfen, ob er auch nichts Wichtiges verpasst hatte. Wahrscheinlich musste sich erst einmal vergewissern, dass er nicht träumt, was in der Wahlnacht geschehen war. Denn ein bisschen unglaublich war es schon: Die SPD lag nicht nur im Bund vor der Union, sondern gewann auch noch haushoch in Mecklenburg-Vorpommern und klar, aber knapper in Berlin.

Ein Sieg auf ganzer Linie. Lange haben die Sozialdemokraten auf diesen Moment warten müssen. Scholz zauberte dies bei der Pressekonferenz am Montag, wo er die Anekdote zum Besten gab, ein Lächeln auf die Lippen. Doch bei seinen beiden Parteivorsitzenden führten die Ergebnisse zu einer anderen Art von Reaktion: Sie verloren die Beherrschung.

Esken und Bojan können nicht mehr an sich halten

Während Scholz sich noch des Sieges versicherte, sprach Parteichef Walter-Borjans im Interview mit dem Deutschlandfunk der Union bereits das „moralische Recht“ ab, eine Regierung bilden zu dürfen. Grüne und FDP bedachte er mit der Warnung, sie sollten sich gut überlegen, ob sie sich „an eine Partei des Absturzes“ hängen möchten. Im Morgenmagazin legte er noch mal nach und warnte: „Herr Lindner sollte mit roten Linien vorsichtig sein. Wenn man sich mal das Programm der FDP anguckt, muss man sagen, das muss nicht von Koalitionspartnern korrigiert werden, das würde sich selbst korrigieren, weil da eine wirkliche Voodoo-Ökonomie vorgeschlagen wird.“ Bemerkenswerte Aussagen des ehemaligen Finanzministers von Nordrhein-Westfalen, der während seiner Amtszeit gleich drei verfassungswidrige Haushalte vorgelegt hatte. Einmal, weil er zu spät einging, zweimal, weil sie zu hohe Schulden beinhaltet hatten.

Auch seine Co-Vorsitzende Saskia Esken schoss gleich am Montag auf die potenziellen Koalitionspartner. Im Gespräch mit dem Fernsehsender ntv ließ sie wissen, was sie von Grünen und FDP erwartet. Zuallererst, dass sie keine Vorab-Sondierungen für eine Ampel führen. „Selbstverständlich“ sei es die SPD, die zu Sondierungsgesprächen einlade. „Wir sitzen nicht am Katzentisch“, fügte sie hinzu. Das hatte auch keiner behauptet. Der alte und neue Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich warnte FDP und Grüne: „Beide Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, das sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird.“ Es verfestigte sich das Bild einer Gruppe von SPDlern um die zwei Vorsitzenden, die sich während des Wahlkampfes zurückhalten mussten, nun aber nicht mehr an sich halten konnten.

Die SPD sollte Kontrolle über sich selbst behalten

Als wollten sie Liberale und Grüne zur Koalition zwingen. Unabhängig vom fraglichen Stil gibt auch das Wahlergebnis eine solche Anspruchshaltung nicht her. Die SPD liegt mit ihren 25,7 Prozent nämlich hinter des summierten FDP- und Grünenergebnisses. Die Kleineren kommen auf 26,3 Prozent. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Volkspartei als Koch einen kleineren Partner als Kellner besorgte. Es ist schwer vorstellbar, dass Armin Laschet im Falle eines Sieges der Union so mit den möglichen Partnern umgegangen wäre. In der SPD schlugen viele Genossen mit etwas mehr Weitsicht daher die Hände über dem Kopf zusammen.

Wie konnten die Vorsitzenden nur so viel Porzellan in so kurzer Zeit zerschlagen? Man hatte doch nicht zwei Elefanten gewählt, die nur für den Wahlkampf eingesperrt worden waren. Auch Olaf Scholz erkannte, was da aus dem Ruder lief. Nach außen glättete er die Wogen. Natürlich dürften Grüne und FDP vorab miteinander sprechen. Als „Freunde“ bezeichnete der Kanzlerkandidat die potenziellen Partner sogar. Danach soll er sich laut Bild-Zeitung das linke Führungsteam vorgeknöpft haben. Seitdem hört man viel weniger von ihnen. Kevin Kühnert, der Esken und NoWaBo mithilfe seiner starken Juso-Truppe in ihre Ämter gehievt hatte, entschuldigte sich plötzlich dafür, dass er Christian Lindner vor der Wahl als „Luftikus“ und „Spieler“ bezeichnet hatte.

„Ich wollte Lindner nicht als Mensch angreifen“, sagte er dem Spiegel. Doch bei den Ausfällen kann man sich ausmalen, was geschehen wäre, hätte ein Linksbündnis eine Mehrheit gehabt. Nun geht die Sorge um, es könnte sich nach einer Koalitionsbildung wiederholen, was nach der Wahl passiert ist. Werden Esken und Walter-Borjans dann erneut austeilen und die „Kleinen“ maßregeln, weil sie meinen, man könne ihnen nichts mehr – und das „moralische Recht“ zu regieren, läge auf ihrer Seite? Sicher ist, mit der großen Zahl neuer Jusos im Bundestag haben sich die Gewichte in der Fraktion noch einmal nach links verschoben.

Ein gutes Viertel der neuen Abgeordneten, 49 an der Zahl, gehören der Jugendorganisation an. Ohne sie lässt sich kein Kanzler Olaf Scholz wählen. Die SPD und allen voran ein möglicher Kanzler Scholz werden Wege finden müssen, einen zivilen Umgang zu gewährleisten. Dabei könnte Scholz sich am Zitat des Vorbilds aus seinem Wahlwerbespot orientieren. Von Helmut Schmidt ist folgender Satz über seinen Kontrahenten Franz Josef Strauss aus dem Wahlkampf 1980 überliefert: „Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat bekommen.“ Die Sozialdemokraten könnten Kontrolle über den Staat bekommen, und müssen daher anfangen, die Kontrolle über sich selbst zu behalten.

