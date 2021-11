Der 25. November ist für die Amerikaner einer der wichtigsten Feiertage: die amerikanische Variante vom Erntedankfest. Thanksgiving Day wird traditionell mit einem Festessen zelebriert. Dazu gehört ein Truthahn (roasted turkey) mit einer Auswahl an Beilagen wie Cranberry-Soße, Süßkartoffeln (sweet potatoes) und Gemüse wie Kürbis, grüne Erbsen und Mais. Wer den Tag in Berlin feiern möchte, der kann beim Cateringdienst Stella in Neukölln ein authentisches Thanksgiving-Dinner bestellen, das man online buchen, anschließend im Stella-Shop in Neukölln abholen und später zu Hause im Ofen warm machen kann. Wir haben mit der Suzy Fracassa, Amerikanerin, Köchin und Stella-Betreiberin, über die Idee gesprochen.

Suzy, Sie sind Amerikanerin, haben den Catering-Shop Stella in der Weserstraße 58 in Berlin-Neukölln gegründet. Wie hat alles mit Stella angefangen?

Ich bin 1997 aus New York nach Berlin gezogen und es gab eigentlich überhaupt keine existierende Food-Szene hier. Ich habe mit einem qualitativen Catering Business angefangen, einfach weil der Bedarf so groß war. Ich habe mir das Kochen selbst beigebracht. Ich habe Kochen immer als Leidenschaft verstanden und seit meinem 16. Lebensjahr in Küchen und Restaurants gearbeitet. Am Anfang habe ich in Berlin einen kleinen mobilen Lunch-Service gegründet. Danach hatte ich ein Restaurant in Berlin-Mitte, aber nur für eine kurze Zeit, da ich festgestellt habe, dass ich nicht der Typ Restaurant-Betreiberin bin. Dafür braucht man ganz andere Talente. Vor fast sieben Jahren habe ich dann mit dem Stella-Konzept angefangen.

Und worum geht es bei Stella?

Es geht um ehrliche, gute Küche ohne viel Schnickschnack. Ich versuche, nicht übertrieben kreativ zu sein oder zu prätentiös. Der Anspruch ist vielmehr, jeden Tag gutes Essen anzubieten. Das ist das, was ich will. Und Essen mit viel Liebe vorzubereiten. Daran glaube ich. Man braucht diese Art von Überzeugung, diese Art von Leidenschaft, um in dem Food-Business durchzuhalten.

Woher kommt der Name „Stella“?

Das ist der Name meiner Großmutter. Ich habe den Namen immer sehr geliebt, deshalb habe ich mich dafür entschieden.

War sie eine gute Köchin?

Nein, sie war eine sehr gute Esserin. Ihr Ehemann, mein Großvater Vincenso – wir sind italienischen Ursprungs, dabei koche ich gar nicht so oft italienisch –, war ein toller Koch. Meine Großmutter liebte es, wenn er gekocht hat.

Suzy Fracassa Ein Bild aus dem Stella-Shop in Berlin-Neukölln

Sie sind ja aus den USA. Woher kommen Sie genau?

Aus Detroit, da bin ich groß geworden. Mit 25 bin ich nach New York gezogen.

Oh, Detroit! Da habe ich 2012 ein Thanksgiving-Dinner verbracht!

Oh! Wieso das?

Ich habe ein Jahr in Ann Arbor studiert, an der University of Michigan.

Wirklich?! Ich war an der Michigan State University in East Lansing. Es gibt zwischen den Universitäten immer eine große Konkurrenz, besonders zwischen den Football-Teams! Die Michigan State University hat aber dieses Jahr gewonnen. Das war ein toller Moment. Wir haben das Team der University of Michigan besiegt ... Was haben Sie an der University of Michigan denn studiert?

Ich war am Institut für Literaturwissenschaft. Das war für mich eine tolle Zeit, auch kulinarisch. In Michigan ist es ganz anders als in New York. Man kann dort das amerikanische Leben viel besser studieren als an der Ostküste. An Thanksgiving wurde ich von Freunden nach Detroit eingeladen. Ganz klassisch. Erst waren wir im Kino, dann hatten wir ein Thanksgiving-Dinner mit Truthahn, Mashed Potatoes und Cranberrys, danach haben wir Football geschaut.

(lacht) Ja, das klingt wie ein richtiges Thanksgiving! Es ist Tradition, dass die Detroit Lions an Thanksgiving spielen. Diese Tradition hält sich seit vielen Jahren. Sie verlieren aber nahezu jedes Mal. (lacht)

Können Sie noch kurz erklären: Wie funktioniert das Konzept Ihres Catering-Shops? Man kann zwischen 11.30 und 15.30 Uhr zu Ihnen kommen und Lunch-Boxes abholen, richtig?

Ja, so ungefähr. Wir haben einen Take-away-only-Shop in Neukölln, in der Weserstraße. Man findet in unserem Laden eine Art Buffet vor und kann dann zwischen verschiedenen Gerichten und Salaten entscheiden. Die werden dann in Boxen verpackt. Bezahlt wird nach Gewicht. Für Menschen, die nicht in der Nähe von Neukölln wohnen, haben wir einen Onlineshop. Der nennt sich „Stella-Pre-Order“, ein Catering-Konzept, das ebenso unter dem Dach des Stella-Namens angeboten wird. Man kann alles online bestellen. Wir bereiten für kleine Gruppen Lunch-Pakete vor und liefern zu den Kunden.

Man kann also online bestellen und auch persönlich kommen?

Ja, genau, beides geht.

Ist die Küche bei Stella amerikanisch inspiriert oder eher Fusion?

Ich würde sagen: Amerikanische Küche ist generell Fusion. Wir Amerikaner verwenden so viele unterschiedliche Gewürze und experimentieren mit ganz vielen Richtungen. Fusion heißt für mich: ein Mix aus verschiedenen Texturen und Geschmäckern. Es gibt beim Kochen nahezu keine Regeln. Ich koche nach Jahreszeiten, ich lasse mich inspirieren von anderen Köchen und Online-Trends. Ich tue, wonach mir der Sinn steht.

Suzy Fracassa Take Away bei Stella in Berlin-Neukölln

„Stella“ ist besonders bekannt für kreative Salate.

Ja, dafür sind wir berühmt. Die Salate sind sehr herzhaft. Es gibt viele Salate mit verschiedenen Getreidearten, knackigem Gemüse. Die Salate sind der Star der Show, wir servieren sie oft als Hauptspeisen.

Sprechen wir über Ihr berühmtes Thanksgiving-Dinner, das man online bestellen und bei Ihnen abholen kann. Man muss es vorher auf der Online-Seite bestellen (Frist endet am Montag, den 22. November). Wie kamen Sie auf die Idee? Ging es darum, die traurigen amerikanischen Expats ein wenig glücklicher zu machen?

Ja, auch, ich mache Thanksgiving-Dinner seit 20 Jahren. Es gibt so viele Menschen, die sich danach sehnen. Expats oder Menschen wie Sie, die einmal in den USA gelebt und ein tolles Thanksgiving-Dinner erlebt haben. Das Thanksgiving-Dinner ist besonders Deutschen ziemlich nah. Es gibt Truthahn, Kartoffeln, Soßen … also ziemlich deutsch! Ich mache das Dinner für Expats, aber im Grunde mögen es auch Europäer. Aber klar, Amerikaner reagieren besonders sentimental. Manche rufen mich nach dem Essen an, bedanken sich und weinen dabei (lacht). Es ist eine sehr nostalgische Erfahrung für viele Expats, ganz bestimmt.

Ich habe Ihr Thanksgiving-Dinner letztes Jahr ausprobiert, es war großartig. Ist es schwierig, die ganzen Zutaten zu bekommen?

Doch, das geht schon in Ordnung. Es gibt frische Cranberrys hier, auch die anderen Zutaten bekommt man ganz leicht. Außerdem: Ich koche den Truthuhn nicht als Ganzes, sondern in Teilen, das dunkle Fleisch und die Brust getrennt. Ich muss das so machen, damit es platzmäßig mit dem Ofen klappt. Aber ja, es gibt gute Zutaten in Deutschland. Wir achten darauf, dass die Gerichte nicht zu kompliziert werden. Außerdem haben wir eine gute Fleischerei in Charlottenburg, mit der ich gerne zusammenarbeite. Die haben wirklich gute Qualität.

Minimum für die Bestellung sind sechs Portionen, oder? Man bekommt die einzelnen Gerichte in kleinen Aluminium-Boxen ausgehändigt, außerdem gibt es eine Anleitung. Man kann die Einzelteile dann in den Ofen schieben und warm machen.

Ja, genau. Ich habe den Bestellvorgang dieses Jahr etwas verändert. Vergangenes Jahr haben wir kleinere Bestellungen zugelassen, hauptsächlich weil es einen Lockdown gab. Wir wollten so viele Leute wie möglich einbeziehen. Es gab eine große Resonanz, aber es war logistisch etwas überwältigend, sodass wir dieses Jahr einen höheren Mindestbestellwert festlegen mussten. Ich weiß, dass wir ein paar Leute damit enttäuschen. Das tut mir leid, aber es geht nicht anders.

Noch eine Frage: Hat sich die Food-Szene in Berlin seit 1997 stark verändert?

Oh Gott, ja! Darüber könnte man ein ganzes Interview führen. Es ist wie eine 180-Grad-Wende.

Es gibt jetzt nicht nur Döner.

Genau. Ich erinnere mich: Ich kam ja aus New York und es gab nur ein gutes Sushi-Restaurant in Berlin-Mitte. Es gab fast keine Auswahl. Jetzt gibt es so viele neue, tolle, kreative Restaurants. Ich bin wirklich stolz, wie Berlin sich entwickelt hat.

Besonders in Neukölln gibt es wunderbare neue Küche.

Ja, absolut.

Haben Sie ein Lieblingsrestaurant?

Ich habe ein paar Lieblingsrestaurants, ja. Ich gehe sehr gerne zu Entrecote am Checkpoint Charlie. Es ist einfach immer sehr gut dort. Sehr gerne mag ich auch das Ristorante Babbo Bar. Barra Berlin ist auch toll. Also, ja, es gibt ganz tolle Sachen in Berlin. Endlich!

Werden Sie jemals nach Detroit zurückziehen?

Oh, das weiß ich nicht. Ich fühle mich in Berlin sehr zu Hause. Ich bin oft in Detroit und besuche dort meine Eltern. Aber jedes Mal, wenn ich nach Berlin zurückkomme, weiß ich: Berlin ist mein Zuhause.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Tomasz Kurianowicz.

Stella, Weserstr. 58, 12045 Berlin, montags bis freitags, 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Bestellungen für das Thanksgiving-Dinner können bis Montag, den 22. November 2021, auf der Website des Stella-Shops getätigt werden: https://www.fortunastable.com/online-ordering

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.