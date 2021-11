Berlin - Menschen werden als Waffe eingesetzt. Treffender könnte man die Taktik des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko kaum umschreiben. Seit Wochen lockt er Migranten vornehmlich aus dem Irak und Afghanistan mit einer Mischung aus Touristenvisa und neuen Flugverbindungen in sein Land, um sie an die EU-Grenze zu schleusen. Mittlerweile harren Tausende Menschen bei Minusgraden an der Grenze zu Polen aus und versuchen teils mit Gewalt, die Grenze zu überwinden. Dabei sollen sie teilweise auch von belarussischen Sicherheitskräften angestachelt und zum illegalen Übertritt gedrängt werden. Es gab bereits Tote. Den Migranten gegenüber stehen mittlerweile rund 15.000 polnische Soldaten, die die Grenzbeamten verstärken und Personen bei Durchbrüchen wieder auf belarussisches Staatsgebiet zurückdrängen. Von Tag zu Tag wird die Situation dramatischer.

Mit seinem „Staatsschleusertum“, wie unter anderen Außenminister Heiko Maas das Vorgehen bezeichnete, macht Lukaschenko eine Drohung aus dem Sommer wahr. Damals hatte er, als Reaktion auf die Sanktionen, die Brüssel nach der gefälschten Präsidentschaftswahl und der gewaltsamen Niederschlagung der folgenden Proteste verhängt hatte, angekündigt, Migranten in die EU zu lotsen. Wie ernst er es gemeint hat, wird aber erst jetzt deutlich. Und Lukaschenko will den Druck in den kommenden Wochen erhöhen. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag sollen laut neuesten Landeplänen des Minsker Flughafens bis März rund 40 Flüge aus Istanbul, Damaskus und Dubai pro Woche geplant sein. Mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr.

imago/SNA Geflüchtete warten auf Nahrung an der belarussisch-polnischen Grenze.

Die Strategie des belarussischen Staatschefs ähnelt dabei stark dem Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan aus den Jahren 2016. Während der damaligen Flüchtlingsbewegung aus Syrien hatte Erdogan, dessen Land ein sicherer Drittstaat ist, Migranten in Richtung Griechenland ziehen lassen – so lange, bis Bundeskanzlerin Angela Merkel den sogenannten EU-Türkei-Deal aushandelte. Der Türkei wurden darin Milliardenhilfen für die Unterbringung, Versorgung und Beschulung der Flüchtlinge zugesichert, ebenso eine Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen und eine visafreie Einreise für türkische Bürger in die EU. Nur Ersteres wurde am Ende umgesetzt. Doch immerhin sechs Milliarden sind schon nach Ankara geflossen. Weitere sollen laut EU-Plänen folgen.

Und am Mittwochnachmittag sprach der russische Außenminister, dessen Land viele Beobachter hinter der belarussischen Eskalation mit verantwortlich sehen, erstmals auch explizit aus, dass sich Moskau und Minsk offenbar im jetzigen Konflikt eine ähnliche Lösung vorstellen könnten. „Als Flüchtlinge aus der Türkei kamen, hat die EU Mittel bereitgestellt, damit sie auf dem Territorium der Türkischen Republik bleiben. Warum ist es unmöglich, auch den Belarussen zu helfen?“, sagte Sergeij Lawrow.

Aber wieso sollte die EU Lukaschenko helfen, ein Problem zu lösen, das er selbst verursacht hat? Anders als in der Türkei hat der Diktator die Migranten ja erst proaktiv ins Land geholt. In die Türkei flohen sie von selbst.

imago/ITAR-TASS Geflüchtete an der belarussisch-polnischen Grenze harren in der Kälte aus.

Solidarität mit Polen

Und tatsächlich scheinen Politiker von den Grünen bis in die EU-Spitze anders als 2015 reagieren zu wollen. Zwar können die Menschen, die als Druckmittel missbraucht werden, nichts für die machtpolitischen Volten, doch wird das mögliche Erpressungspotenzial offenbar so groß eingeschätzt, dass auch Abwehrmaßnahmen nicht mehr außerhalb des Denkbaren liegen. Der EU-Außenbeauftragte Charles Michel zieht neben seinen Unterstützungsbekundungen für Polen mittlerweile auch in Betracht, Grenzbefestigungen mit EU-Mitteln zu finanzieren.

Die Grünen-Faktionschefin Katrin Göring-Eckhardt verurteilte zwar die „menschenunwürdigen Pushbacks“ der polnischen Regierung, aber bekundete auch Solidarität mit Polen.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte nach Beratungen mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch in Washington: „Wir teilen absolut die Einschätzung, dass es sich um einen hybriden Angriff eines autoritären Regimes handelt, mit dem versucht wird, demokratische Nachbarn zu destabilisieren.“ Nun sollen auch Fluggesellschaften und Reisveranstalter, die Migranten befördern, sanktioniert werden. Bereits am Montag sollen die Maßnahmen bei einem EU-Außenministertreffen formell beschlossen werden. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin habe man gebeten, „auf das Regime in Minsk einzuwirken“.

