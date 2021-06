Berlin - Flieder, Narzissen und himmlisches Blau. Dafür, dass so viel Licht durch die pastellfarbenen Fenster fällt, bleibt es in der Zionskirche erstaunlich kühl. Der mintgrüne Putz im Altarraum über dem Kreuz sieht so aus, als platzte er jeden Moment ab. Plötzlich hallen Violinklänge durch das neoromantische Gemäuer, schwingen sich empor und legen sich nieder aufs bordeauxrote Polster der Kirchenbänke. Ein Mann in schwarzer Lederjacke läuft auf und ab und streicht die Violine. Edvard Grieg: „In der Halle des Bergkönigs“.

Sven Marquardt pustet den Staub vom Film, bevor er ihn in seine Nikon-Kamera einspannt. Oder haucht er den Film warm? Er hat sich die silbernen Haare zum Dutt gebunden, trägt nahezu weiß gebleichte Jeans, die unten etwas ausfransen. Seine Socken sind lila, wie der Saum am Pullover, der unter seiner schwarzen Jacke hervorblickt. Darunter: die Haut wie eine Rüstung voller Tattoos.

Sven Marquardt wurde 1962 in Pankow geboren und wohnt dort bis heute. Mit 16 machte er eine Fotografenlehre, mit 20 ging er zum Fernsehen der DDR, kurz darauf veröffentlichte er Fotos in der Zeitschrift Magazin und später in der Sibylle. Doch gleichzeitig war es ihm verboten, sich zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße aufzuhalten. Der Kajalstift um die Augen, die Lederjacken und die Ohrringe, das sollte kein Westdeutscher auf Ostbesuch sehen dürfen.

Andrew White Jedes Stück Eisen erzählt eine Geschichte: Sven Marquardt.

Wer sein Gesicht einmal gesehen hat, wird es nie wieder vergessen. Jede Linie, jedes Stück Metall an seinem Körper hat einen Platz, beinahe alles wurde ungezählte Male fotografiert. Und weil Marquardt, der Fotograf, Mitte der 90er-Jahre mehr durch einen Zufall im Nebenjob Türsteher wurde, ranken sich in Berlin und der Welt bis heute Mythen um ihn und diesen Panzer von einem Gesicht. Zu gut passt das Bild zu einem dunklen Club: Der harte Mann. Der Echsenmann. Der Eisenmann. Die Tattoo-Fresse. Er hatte viele Spitznamen.

Seine Biografie „Die Nacht ist Leben“, die Filme „Schönheit & Vergänglichkeit“ und „Berlin Bouncer“ – alle erzählen von Sven, dem Türsteher. Doch seit März 2020 gibt es diese Tür nicht. Er ist viel allein gewesen in der Zeit, hat von persönlichen Katastrophen seiner Freunde gehört. Er veröffentlichte im Netz den Film „Isolation“. Darin sagt er, beruflich sei dieses Jahr „eine Vollbremsung“ gewesen. Trost habe er darin gefunden, dass er nicht der Einzige war, dem es so ging.

In der Zionskirche ist Marquardt: bei der Arbeit. Er nimmt kaum Notiz, schaut nur auf seine Kamera, die Filme und Emika. Die Electro-Musikerin hat ihn für einen Fotoshoot gebucht. Er wirkt ganz bei sich. „Toller Tag, das Licht wird weicher“, sagt er, „nicht mehr so hartschattig.“ Seine Stimme ist sanfter als gedacht – und der Ost-Berliner ist deutlich zu hören. Schon da wirkt er nahbar. Im Interview noch mehr, er bietet sofort das Du an.

Sven Marquardt Electro-Künstlerin Emika, fotografiert von Sven Marquardt.

Du arbeitest ohne künstliches Licht. Wieso das?

Das klingt jetzt hoffentlich nicht total eingebildet. Aber ich denke oft an alte Gemälde von Caravaggio. Dort ist auch sehr viel Dunkel drum herum. Wie hat der überhaupt beleuchtet? Vielleicht war es tatsächlich nur eine Kerze, die der im Atelier hatte damals. So eine Lichtsituation find’ ich ganz cool.

Warum fotografierst du analog?

Da ist eine gewisse Unberechenbarkeit. Wie wird das letztendlich aussehen? Manche haben da Angst vor, das Set zu verlassen und nicht ein Bild auf dem Monitor gesehen zu haben.

Du nicht.

Ich hab Angst davor, dass der Kurier mit den Filmen verloren geht.

Du bist ja für Schwarz-Weiß-Fotografie besonders bekannt. Ist das eigentlich der Blick der Nacht?

Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat mal irgendein Schlauberger geschrieben: dass Marquardts Bilder so aussehen, als ob sie nachts aufgenommen sind. Aber ist ja tatsächlich genau das Umgekehrte der Fall: dass ich ganz früh aufstehe, um die ersten Sonnenstrahlen einzufangen. Ich fang’ gerne ganz früh an. Eine Frage des Lichts und der Stimmung.

Den Farbfilm hast du trotzdem nicht vergessen?

Hab’ ich immer dabei. Ich find’ Farbbilder ganz toll. Schwarz-Weiß bringt ja so eine Dramatik und Melancholie schon mit. Ich probier’ das aber immer auch aus mit der Farbe. Und sehe dann später, ob ich damit was machen will. Ich mag Farben sehr reduziert – was in der Tageslichtsituation ohnehin passiert.

Wie fotografiert man das Wesen von Menschen?

Ich glaube, dazu gehören zwei Seiten. Nein, es ist so. Es braucht die Bereitschaft, sich auf den Moment einzulassen. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Im besten Fall schafft man das zusammen. Das klappt nicht mit jedem.

Die Menschen auf deinen Bildern wirken meistens selbstbestimmt, aber auch melancholisch.

Das ist eine schöne Mischung! Ja, selbstbestimmt und melancholisch. Ich finde nicht, dass sich das im Wege steht. Manchmal habe ich das in früheren Jahren meines Lebens gedacht. Aber ich bin damit immer mehr im Einklang.

Wer sind deine Vorbilder?

Meine Lieblingsfotografin aus Ostdeutschland, Sibylle Bergemann, die vor einigen Jahren gestorben ist – die hat in ihrer Jugendzeit gedacht, Melancholie wäre ein Makel. Dass man da unbedingt eine Therapie machen müsste. Das ist auch eine Generationenfrage: Ich habe ihre Bilder eigentlich genau deswegen geliebt. Für diesen nachdenklichen Moment.

Heißt das, am Ende bist du auch selbst in deinen Bildern zu sehen?

Das ist auch wieder die Sache mit dem, wo zwei Seiten dazugehören. Aber ich hoffe schon und denke schon, dass die abgebildete Person auf jeden Fall überwiegt. Wenn das Bild für den Betrachter was ausstrahlt, dann liegt das an der Person, die da drauf ist. Aber ein Stück von mir ist, in meiner Sicht auch auf denjenigen, auch mit drin.

Andrew White Emika und Sven Marquardt bei der Arbeit

Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1989, auf dem Sven Marquardt zu sehen ist, ganz ohne Tattoos. Es wurde in der Wiedervereinigungsausgabe des Stern abgedruckt. Auf dem Foto sitzt Marquardt, der Punk mit Irokesenschnitt Anfang 20, in der U-Bahn neben einem Volkspolizisten. Die beiden schauen gelangweilt in unterschiedliche Richtungen. Das Foto ist ein Zufallsprodukt, und doch erzählt es mehr von diesen Wochen des Umbruchs als so viele andere Bilder. Zum Beispiel: Das Haarspray, das Ost-Punks damals so dringend brauchten, damit die Frisur sitzt, es kam aus dem Intershop.

Sven Marquardt mag das große Kirchenschiff der Zionskirche im Hintergrund. Er schaut durch die Linse. Das Licht davor hat jetzt etwas von einem verwaschenen Blau. Sein Assistent Hardy Paetke, in grünen Adidas-Jogginghosen und Levi’s-Jeansjacke, reicht ihm den Farbfilm. Die Worte, die sie austauschen, sind kurz, wie eingespielte Kommandos: „Lass’ probieren!“ oder „Soll ich?“. Doch oft braucht es keine Worte und Marquardt drückt einen Kodak T-Max 3200 in Paetkes Hand, der ihm dafür einen Fuji Superia X-Tra 400 reicht.

Emika. Die Wimpern hat sie sich glamourös verlängert. High Heels und Trenchcoat. Mit der Hand im schwarzen Handschuh fasst sie sich ans Kinn und sieht beunruhigt aus. Alles nur Pose? „Ema, kannst du das noch bisschen koketter?“, fragt Marquardt, justiert die Linsen nach und stützt ein Bein nach hinten ab. „Ema, bitte im Halbprofil zu mir! Und mehr nach vorne!“

Sven Marquardt und Emika trafen einander vor 16 Jahren. Emika war frisch in Berlin angekommen, mit einem One-Way-Ticket, das ihr ihre Bank als Prämie schenkte – und ausgerüstet mit einem Diplom in klassischer Komposition. Die beiden, Marquardt und Emika, haben schon damals Fotos gemacht in der Halle am Berghain. Emikas erste Profi-Aufnahmen. Kurz bevor es steil bergauf für sie ging.

Das Berghain, der Techno-Club, in dem Marquardt nebenbei zum berühmtesten Türsteher der Welt wurde, hatte 2004 gerade aufgemacht. Ein paar Jahre später wurde es zu einem der besten Clubs der Welt gekürt. Doch Berlin fremdelte lange mit diesem Ruhm. Das Ostgut, wo Marquardt vorher an der Tür stand, verschwand und an diesem Ort steht jetzt die Mercedes-Benz-Arena.

Emika experimentierte mit Laptop und Synthesizern – und manchmal auch mit ihrer Stimme. Für die damalige Zeit eine bahnbrechende Herangehensweise, die mittlerweile so einige andere nachahmen. Das renommierte Electro-Label Ninja Tune nahm sie in London unter Vertrag. Und Marquardt blieb von der ersten Stunde an ihr Fotograf – und ihr Fan. In ruhigen Momenten, etwa wenn er was schreibt, hört er zu Hause Emikas recht stilles Klavier-Soloalbum „Klavirni“.

Dieser Shoot ist ihr dritter zusammen. Beim letzten Mal, vor zwei Jahren, waren sie an einem See, erzählt Marquardt, und brauchten spontan ein Boot. „Damit es nicht nur nach Entenfüttern aussah.“ Beide müssen sie lachen. „Dann war die Sonne bald weg“, sagt Marquardt, „und gestunken hat’s auch!“ Und trotzdem sind die Bilder fantastisch: Emika mit verschwimmendem Lidschatten, der in Öl zerläuft. Wahnsinnig dramatisch sah das aus.

Marquardt und sein Team arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Sie machen ihre eigenen Regeln: Während bei so manch anderen Fotoshoots sieben Agenten darüber diskutieren, welche Schuhe das Model jetzt zu tragen habe, vertraut Marquardt auf sein kleines Zwei-Personen-Team. Diese Vertrautheit wird sichtbar, etwa wenn Paetke ihm beiläufig auf die Schulter klopft.

Das mit der Zionskirche war Emikas Idee. Marquardt mag Orte, die eine Geschichte erzählen, so wie diese Kirche. Im Jahr 1931 arbeite der Pastor Dietrich Bonhoeffer hier, der in Nazi-Deutschland im antifaschistischen Widerstand aktiv war – und dafür im KZ ermordet wurde. In der DDR waren Kirchen Freiräume, Schutzräume für Andersdenkende. Im Jahr 1987 überfielen Skinheads das Konzert von Sven Regeners westdeutscher Rock-Chanson-Institution Element of Crime. All das im Hinterkopf, versteht man dann doch, warum Marquardt, nicht eben bekannt als bibeltreuer Christ, sich hier so heimisch fühlt. Auch, weil seine Großeltern nebenan in der Christinenstraße wohnten und er, der Junge aus Pankow, in seiner Kindheit dort viel Zeit verbrachte.

Marquardts Maskenbildnerin pudert Emika nach und checkt, dass der Mantel richtig liegt, die Hose richtig fällt. Dass also der ganze Look noch stimmt. Immerhin sind die Klamotten nicht mal eben schnell übergeworfen: Wochenlang haben Emika und Marquardt sich darüber ausgetauscht, wie der Look sein soll – sind eigens zusammen zu Modedesignern zu Anproben gefahren. Auch das Make-up soll diesmal nicht zerlaufen wie damals am See. Emika kommt von Hintergrund zu Hintergrund spürbar mehr in Fahrt. Marquardt wirkt zufrieden. Derweil stützt sich Emika lasziv aufs Taufbecken, als wäre sie eine melancholische Löwin.

Emika, macht dich das lockerer, dass ihr einander so lange kennt?

Für mich lohnt es sich gar nicht mehr, mit anderen Fotografen zu arbeiten. Ich lerne mit Sven ganz viel über mich selber. Sven ist ein Künstler.

Was meinst du?

Ich bin allgemein schon sehr verträumt. Ich lebe oft mit geschlossenen Augen. Oft sieht es so aus, als wären meine Augen offen – dabei sind sie doch innerlich geschlossen. Ich bin nicht zwangsläufig dort, wo auch mein Körper ist. Mein Kopf kreist mit den Ideen: Musik, lalala.

Und was macht Sven?

Sven holt mich in den Moment zurück, damit ich präsent bin. Das gelingt nur wenigen Menschen bei mir. Manchmal einem Dirigenten. Aber viele Menschen ziehen so an mir vorbei.

Bei deiner Musik trittst du hinter den Synthesizer zurück. Beim Fotoshoot musst du ins Rampenlicht. Wo fühlst du dich wohler?

Ich fühle mich mit beidem wohl. So gesehen bin ich doch recht wandlungsfähig. Ich habe nicht diese starke Diva-Energie. Ich kenne ja so einige Frontfrauen. Die wachen morgens auf und alles dreht sich nur um sie und ihre Show. Ich kenne Leute mit dieser Ego-Energie. Die sind dafür gemacht, im Rampenlicht zu stehen. So ist es bei mir meistens nicht.

Wie geht es dir heute?

Ich denke gerade, eigentlich sollte es mehr solche Tage wie heute in meinem Leben geben!

Gibt dir deine klassische Ausbildung Sicherheit?

Ich habe im Studium Harmonie-Gesetze gelernt. Etwa wie man ein musikalisches Thema zum Finale führt. Das bringe ich auch in meine elektronische Musik ein. Ich glaube, du kannst nicht wirklich abstrakt sein, ohne die Regeln erst mal zu kennen.

Führt das zu einem inneren Kampf?

Nein, manchmal hab’ ich das Gefühl, ich kann von dieser Basis aus gut wegfliegen. Und dann wieder denke ich, dass ich zu viel weiß. Hier ist Beethoven, dort ist Jazz – wo soll ich noch hin? Ich kenne viele Leute, die durch solche Gedanken blockiert werden. Durch die verinnerlichten Regeln.

Wie wichtig findest du, dass deine Musik zugänglich ist?

Das ist mir total egal. Ich möchte mich nicht mehr mit diesen Statistiken von Spotify und Apple Music beschäftigen: mal Millionen von Hörern hier, dann Millionen mal da. Deren Statistik hat mich krank gemacht. Es gibt 0,002 Cent pro Play auf Spotify. Es gibt keine kommerzielle Welt mehr. Das ist eine Illusion.

Emika veröffentlicht ihre Musik mittlerweile auf ihrem eigenen kleinen Label. Die Verträge mit Musik-Streaming-Giganten wie Spotify will sie kündigen – um Autonomie über ihre Kunst zurückzugewinnen. Mit dem Violinisten, der im Hintergrund die ganze Zeit weiterspielt, will sie auch bald etwas zusammen herausbringen.

Dass auch Marquardt genau weiß, worauf er Bock hat und worauf nicht, muss unser Fotograf Andrew White lernen, als er einige Porträts von Marquardt schießt. Er schlägt ihm dazu Positionen in der Kirche vor, hat eine Leinwand vorbereitet. Aber Marquardt guckt schon mürrisch, als er die Kunstlichtlampen sieht, die White aufgebaut hat. Sein Gesicht gehört wohl zu den meistfotografierten von ganz Berlin.

Als White dann auch noch will, dass Marquardt fürs Bild den Bügel seiner Sonnenbrille mit den Fingern anfasst, sagt Marquardt kurz: „Nee, mach’ ich nicht.“ Er wird das noch mehrmals sagen, auch bei anderen Ideen, die für White neu sind, die Marquardt schon unendlich häufig eingenommen hat. „Nein, ich setze mich nicht betend in die Kirchenbank.“ White schlägt einen anderen Hintergrund nahe der geöffneten Kirchentür vor, den Marquardt viel zu hell findet. Marquardt explodiert: „Ich will nicht in die Sonne!“ Wer genau hinschaut, sieht, wie Whites Hände leicht zittern. Marquardt, ganz selbstironisch, weiter: „Das wäre ’ne gute Überschrift für den Artikel, wa? ‚Ich will nicht in die Sonne!‘“

Kurz vor dem Mauerfall hatte dieser junge Fotograf die Einladung nach Lyon, dort waren seine Bilder ausgestellt, dunkle Schwarz-Weiß-Bilder von Menschen auf Bahngleisen vor verrotteten Gebäuden mit weißen Bettlaken verhüllt. Zum ersten Mal verließ er Ost-Berlin, stand im Wedding auf einem Aussichtspunkt, schaute auf seinen Teil der Stadt – und ging noch am gleichen Abend wieder zurück nach Pankow. Später wird er sagen: „Wenn ich damals nach Frankreich geflogen wäre, wäre ich im Westen geblieben.“

Mit diesen Bildern ist Marquardt oft angeeckt. Mittlerweile ist er für die dramatischen Schwarz-Weiß-Fotos weltbekannt. Seine Arbeiten wurden rund um den Globus ausgestellt, von Barcelona bis Beirut, von Sydney bis Vancouver. Aber das war nicht immer so. Anfangs stieß Marquardt auch auf Unverständnis und Ablehnung.

Marquardt erinnert sich noch an eine seiner ersten Ausstellungen in der Brotfabrik in Weißensee – vor allem daran, dass die FDJ sie in der Nacht nach der Eröffnung heimlich abhängen ließ. In vielerlei Hinsicht war Marquardt sicher seiner Zeit voraus – und deshalb eine Zumutung. Es gibt Gäste, die damals auf der Ausstellung waren und sich noch erinnern, wie Marquardts tiefe Stimme jeden Kritiker persönlich ansprach. 30 Jahre später haben diese Kritiker selbst Bilder von Marquardt zu Hause hängen.

Ein Thema, auf das der Fotograf ungern angesprochen wird, ist die Tür am Club Berghain. Jahrelang schien es kein anderes Thema zu geben. Irgendjemand entwickelte eine App: „How to get into Berghain“. Marquardt hat sie nie angeschaut. Es gab Zeiten, da hat er geantwortet: „Wenn ich Leben in deinen Augen sehe, lass’ ich dich rein.“ Ganz früher hat er gesagt: „Wenn ich neben dir tanzen würde, kommst du rein.“ Und heute? Seit über einem Jahr hat er nicht mehr vor dem Club gestanden. Das Umfeld des Clubs stellt einen Großteil seines Freundeskreises. Er hat viele nicht mehr gesehen und weiß noch nicht, wann das wieder so weit sein wird.

Sven, du unterrichtest in Florenz und an der Ostkreuz-Schule in Berlin. Wie bist du als Lehrer?

Die Schüler geben mir etwas mit: neue, andere Sichtweisen. Und ich denen hoffentlich ein Stück auch. Ich sehe mich da gar nicht so als den Neunmalschlauen. Sondern als jemanden, der dem Ganzen eine Überschrift gibt – und dann selbst mitarbeitet.

Hat Corona das grundlegend verändert?

Im Dezember noch haben alle irgendwie mitgemacht, gefroren, sind in Mänteln im Freien dagesessen. Dann hieß es, jetzt geht nur noch Zoom. Da bin ich dann erst mal ausgestiegen.

Weil du eben oldschool bist?

Ich bin ein Analog-Fotograf. Die können gerne ihre Arbeiten auch mit dem iPhone machen. Das ist mir völlig wumms. Oldschool machen es die wenigsten. Einer hat jetzt angefangen, bewegte Bilder zu machen und stille, ganz unaufgeregte Interviews. Find’ ich total super. Der meinte, er hat einen neuen Anstoß, das zu machen. Das war ein schöner Moment.

Schon auf deinen ganz frühen Fotos ab 1982 hast du Männer mit Kajal gezeigt. Wolltest du da Konventionen sprengen?

Für mich haben die Konventionen weniger existiert. Und in der Szene, in der ich gelebt habe, schon damals nicht. Und auch wenn das heute so ein riesiges gesellschaftliches Thema ist, war es für uns damals im kleinen Kreis ganz selbstverständlich, so zu sein. Aber natürlich ist es das nicht immer und überall. Deswegen ist es gut, dass daran auch immer mal erinnert wird. Oder darauf bestanden wird. Ja.

Also dass Männlichkeit vielfältiger sein kann als gängige Klischees davon?

Das war natürlich auch in meiner Entwicklung eine Frage, die ich mir oft gestellt habe – und stellen musste: Wo stehe ich eigentlich? Was erwartet die Gesellschaft von mir? Und ich von mir selbst? Da hat mir die Arbeit an Clubtüren, dieser rauen, verschrienen Job-Welt Tür, auch bei geholfen. Ich bin sicher ein Stück weit daran gewachsen. Ja.

Hast du dort deine Menschenkenntnis trainiert?

Die einzige Gemeinsamkeit hier ist der Blick auf Menschen. Das sind ja für mich, in meiner Generation, Einblicke in eine Kultur, die mir ansonsten verwehrt wären. Aber wir arbeiten dort für die Idee eines Ladens. Und nicht für meine Casting-Mappe. Natürlich bin ich inspiriert und nehme vielleicht von dem einen oder anderen Look, Gesicht, Charakter irgendwas mit, was dann am Tag X auch noch mal in meinen Fotos auftaucht. Ansonsten war das immer getrennt. Muss auch.

Gehst du denn noch tanzen?

Hab’ ich schon länger nicht mehr gemacht. Die Zeiten waren dann irgendwie vorbei. Ich bin manchmal noch, zum Ende der Schicht, im Berghain oben an den Floor – und hab’ mich an früher erinnert. Und dann hab’ ich gedacht, ey, toll, das ist ja genau dieselbe Energie. Genau dieselben Leute, die nicht tanzen können. Genau die, die auf dem Podest tanzen. Die mit freiem Oberkörper. Es gab immer dieselben Darsteller. In allen Generationen. Die findest du alle immer wieder: die aussehen, als hätten sie schon acht Tage nicht geschlafen; die, die immer … jetzt haben wir schon ganz schön viel über Tür gesprochen, wa?

Dann gehen alle, Emika, Marquardt und die Crew, rauf auf die gigantische Empore der Zionskirche. Hier oben ist für 500 Leute Platz. Doch heute haben Marquardt und sein Team sie ganz für sich. Sie ist so lichtdurchflutet an diesem Frühlingsmittag, fast überweltlich.

Niemanden würde es wundern, wenn Emika Flügel wüchsen und sie abhöbe. Bunte Farbreflexe fallen auf den Holzboden. Zu schnell schlägt die Glocke 13 Uhr. Die Zeit ist um. Jetzt ist es der Pfarrer der Kirche, der in der Tür steht. Ein zurückhaltender Mann, aber er will langsam die Schlüssel für sein Gotteshaus zurück.

Marquardt plaudert mit ihm noch über die abblätternde Farbe im Altarraum und wie man da wohl rankäme, um neu zu streichen. Marquardts Team packt Make-up-Koffer, die drei Nikon-Kameras und Dutzende Stangen Kleinbildfilme ein. Emika will vom Pfarrer etwas über Engel wissen. Draußen in der prallen Mittagssonne gönnen sich alle zusammen dann noch Kaffee.

Nur ab und zu schweigen sie kurz, wenn eine der lauten Trams vorbeirattert. Irgendwann werden Taxis gerufen und Emika geht zu ihrem Wagen. Bis zuletzt nur noch Hardy und Marquardt dastehen. Als Marquardt den Hügel hinunterblickt und dabei innehält, füllt sich sein Blick mit Melancholie. Vielleicht denkt er an die belichteten Filme, die verloren gehen könnten. Oder an etwas ganz anderes.

