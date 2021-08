Berlin - Anfang des Jahres war’s noch Dubai – nicht zuletzt wegen der laxen Corona-Regeln im Wüstenemirat. Aktuell scheint wiederum Griechenland besonders populär. Man sieht es ja auf Instagram: Ein Selfie von den hellenischen Inseln reiht sich an das nächste. Frauen, die milde lächelnd in weißen Leinenkleidern an weißen Hauswänden auf Santorini lehnen; Männer, die braungebrannt und grüblerisch aufs Mittelmeer vor Kreta blicken – das sind die meistverbreiteten Schnappschüsse der Saison. Dabei muss man gar nicht auf und davon fliegen, um auf Sozialen Medien mit Urlaubsflair zu glänzen. Die nächste Freiluftbademöglichkeit liegt für Berlinerinnen und Berliner ja nur eine S-Bahn-Fahrt entfernt.

Und ein bisschen verhält es sich mit den Badeseen der Stadt wie mit ihren Kiezen: Jeder und jede findet einen, der zum eigenen Gusto passt. Während etwa zum Schlachtensee (schöner Spielplatz, passable Pommes) gern kleinere Familien mit Kind, Kegel und Kühltasche im Lastenrad gurken, wird am Teufelssee (großer FKK-Bereich, Gay-Cruising-Area um die Ecke) allsommerlich eine Art Cockring-Showlaufen veranstaltet. Gute Bildmotive könnte gerade Letzteres ergeben – für Instagram und sein prüdes Regelwerk ist das aber nichts. Überhaupt muss es schon ein Strandbad sein, um echtes Ich-bin-dann-mal-weg-Feeling zu transportieren. Gut also, dass Berlin auch von den sandigen Sonnenplätzen mit Seezugang rund ein Dutzend zu bieten hat.

Wannsee: in blau-weiß-gestreiften Strandkörben dahingegossen

Der ultimative Klassiker ist natürlich das Strandbad Wannsee: Fast 100.000-mal wurde der Hashtag #wannsee auf Instagram bereits verwendet. Besonders im Strandkorb wird hier gern posiert: Auf den blau-weiß-gestreiften Bezügen dahingegossen, zur Rechten ein Buch, zur Linken die Berliner Weisse. Wenn dann im Hintergrund noch ein Segelschiff vorbeizieht und die Abendsonne im Wannsee versinkt, ist das Postkartenidyll perfekt. Da das Wannseebad kurioserweise vom S-Bahnhof Nikolassee leichter zu erreichen ist, als vom S-Bahnhof Wannsee, bietet sich gleich bei der Anfahrt eine gute Fotooption: Der zwischen 1901 und 1902 erbaute Bahnhof bringt mittelalterliche Bauelemente mit dem Jugendstil zusammen.

Müggelsee: endlich wieder Sonnenbaden wie in den 90ern

Wem das dann doch zu kitschig ist, der findet womöglich am anderen Ende der Stadt seine Traumdestination: Der Hashtag #müggelsee kommt mit rund 50.000 Verwendungen auf Instagram zwar bloß auf die Hälfte seines West-Berliner Pendants, hat im zugehörigen Strandbad aber erstens ebenso Strandkörbe und zweitens ein deutlich jüngeres Publikum. Auf den Sozialen Medien sind dementsprechend auch weniger romantische Einzelportraits denn wuselige Gruppenbilder zu finden. Ein bisschen rustikaler geht’s im Köpenicker Strandbad zu: Während man sich am Wannsee mit Lichtschutzfaktor-50-Creme einbalsamiert und trotzdem noch in den Schatten verkriecht, ist am Müggelsee das deftige 90er-Jahre-Sonnnenbad wieder modern, wird sich am Wannsee in ein Buch vertieft, wummern am Müggelsee allerorts die Boomboxen.

Ziegeleisee: ein Foto mit der Stanley-Kubrick-artigen Rutsche

Ein bisschen entspannter geht es da schon im Strandbad Lübars zu. Kaum mehr als hundert mal wurde das kleine Freibad am Ziegeleisee in Reinickendorf bisher als Hashtag auf Instagram genannt. Dabei ist dem Bad eine überaus fotogene Rutsche integriert: mit ihrer leuchtend orangen Farbe und den verwinkelten Formen versprüht sie den Flair der Sechziger, ein bisschen Space Age, ein bisschen Stanley Kubrick – der perfekte Backdrop jedenfalls für ein hübsches Strandfoto im Retro-Stil.

Orankesee: See-Selfie und Plattenbau-Shooting an einem Tag

Ein bisschen größere Kreise zieht auf Instagram wiederum das Strandbad Orankesee. Rund tausendmal ist der Hashtag #orankesee vertreten. Liebstes Motiv hier: Der See selbst und die Natur drumherum. Das mag zum einen daran liegen, dass sein Wasser so schön klar und die Ufer dicht bewachsen sind. Oder daran, dass seine Lage dies kaum erwarten lässt – so viel Grün hätte man mitten in Hohenschönhausen nicht erwartet. Praktisch: die See-Selfie-Session lässt sich hier gleich noch mit einem lässigen Plattenbau-Shooting verbinden, noch so ein Berliner Klassiker.

Es gibt noch viele Strandbäder, die interessante Motive versprechen. Das Strandbad Plötzensee zum Beispiel bietet eine breite Freitreppe für den ganz großen Auftritt, und mit dem richtigen Instagram-Filter sieht das Strandbad Jungfernheide fast ein bisschen nach Karibik aus. Und die schlägt jede griechische Insel ja wohl allemal.

Aktuell sind die Berliner Frei- und Strandbäder geöffnet, nach wie vor müssen in einigen allerdings Zeittickets gebucht werden. Vor dem Ausflug lohnt sich außerdem ein Blick auf die aktuellen Corona-Regeln des jeweiligen Bads.

Strandbad Wannsee:

Wannseebadweg 25

14129 Berlin

S-Bahnhof Nikolassee

Montag bis Sonntag, 9 - 14 Uhr und 15 - 20 Uhr

Freibad Müggelsee:

Fürstenwalder Damm 838

12589 Berlin

Tram-Station Freibad Müggelsee

Montag bis Sonntag, 9 – 21 Uhr

Strandbad Lübars:

Am Freibad 9

13469 Berlin

S-Bahnhof Waidmannslust

Montag bis Sonntag, 8 – 20 Uhr

Strandbad Orankesee:

Gertrudstraße 7

13053 Berlin

Tram-Stationen Buschallee/Hansastraße, Freienwalder Straße, Stadion Buschallee/Suermondstraße

Montag bis Sonntag, 9 – 19 Uhr

