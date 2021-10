Berlin - Als sein Vater starb, war er gerade einmal zehn Jahre alt. Dass der frischgebackene Waisenjunge einmal die Sicht der Menschheit auf die Welt und ihren Platz im Universum fundamental in Frage stellen würde, ahnte zu diesen Zeitpunkt wohl niemand. Nikolaus Kopernikus wurde am 19. Februar 1473 als Sohn eines Kupferhändlers im westpreußischen Thorn geboren. Auf ihn geht die Kopernikanische Wende zurück. Noch bis ins späte Mittelalter waren Gelehrte überzeugt, dass die Erde das Zentrum des Universums bildet. In seinem Hauptwerk De revolutionibus orbium coelestium (zu deutsch: Über die Umschwünge der himmlischen Kreise) belehrte Kopernikus sie eines Besseren und beschrieb erstmals detailliert das heliozentrische Weltbild, in dem sich die Erde um die Sonne dreht.

Für seine Ansichten wurde Kopernikus anfangs belächelt oder ignoriert. Heute würde man Kopernikus wohl als einen Nerd bezeichnen und wie bei vielen Nerds, die im stillen Kämmerlein vor sich hin werkeln, wird ihr Beitrag zur Menschheit nicht zu Lebzeiten sichtbar. Und richtig wirkmächtig wurde Kopernikus erst lange nach seinem Tod, anders als der italienische Mathematiker und Astronom Galileo Galilei war er allerdings auch keiner offiziellen Verfolgung ausgesetzt. Erst im ausgehenden 18. Jahrhundert stieg das Interesse an seinen Werken. Die Kopernikanische Wende wird oft als Urknallmoment beschrieben, dabei verlief sie eher schleichend.

Ähnlich schleichend verläuft auch heute die Eroberung des Weltraums durch private Unternehmen, wieder werden die Auswirkungen des neuen Wettlaufs der Ideen erst später sichtbar werden und wieder sind es die Nerds, wie Elon Musk, die dabei den Ton angeben.

Seit dem Beginn der 1950er Jahre war die Raumfahrt noch Staatssache. Ausgehend von der Systemkonkurrenz zwischen der USA und der Sowjetunion folgten Jahrzehnte der Innovationen, allerdings dienten diese zumeist militärischen Interessen. Im neuen Space Race soll jetzt alles anders werden, hier stehen vor allem zivile Zwecke im Vordergrund. Angefangen hat alles Ende der 1990er. Im Jahr 2000 gründet Amazon-Chef Jeff Bezos sein Weltraumunternehmen Blue Origin, zwei Jahre später wird Space X von Elon Musk gegründet. Die Resultate sind zwanzig Jahre später allgegenwärtig, heute konkurrieren Bezos und Musk um milliardenschwere Aufträge der NASA. Derzeit gibt es etwa 2000 aktive Satelliten. Bis zum Jahr 2028 soll sich die Anzahl der Satelliten im Erdorbit vervierfachen.

Doch das ist erst der Anfang, denn schon in naher Zukunft könnten sogar zehntausende Satelliten die Erde umkreisen. Sowohl Space X als auch Amazon planen ihre eigenen Satellitennetzwerke, so soll Satellitenkommunikation über das Internet nicht nur erschwinglich, sondern auch jederzeit global verfügbar sein.

GOSA Die mobile Raketenstartrampe fährt an die äußerste Spitze der deutschen Wirtschaftszone in der Nordsee.

New Space könnte den Netzausbau am Boden überholen

Schon die neuste iPhone-Generation soll in der Lage sein, bei schlechter Netzabdeckung mit Satelliten zu kommunizieren – die obligatorischen Funklöcher auf der ICE-Strecke oder der Autobahn könnten damit der Vergangenheit angehören. Versäumnisse beim Netzausbau treffen die großen Telekommunikationskonzerne dann doppelt bitter: Sie hinken ihren Ausbauzielen weiterhin hinterher, gleichzeitig laufen ihnen in absehbarer Zeit die Kunden davon. Damit die Technik funktioniert braucht es eine Vielzahl an Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Die großen Satellitenkonstellationen sind deshalb auch mit dem bloßen Auge erkennbar.

Astronomen beschwerten sich bereits bei Space X über die Lichtverschmutzung des Nachhimmels, denn durch die Satelliten werden Sternenbeobachtungen von der Erde aus erschwert. Wenn es nach den Plänen von Musk geht, werden seine Satelliten künftig durch Lasertechnik im luftleeren Raum miteinander kommunizieren, dadurch werden im globalen Datenverkehr Geschwindigkeiten möglich, die bei Erdkabeln bedingt durch die Erdkrümmung und die damit verbundenen Streuverluste niemals erreicht werden können. Durch Satellitennetzwerke könnten so künftig Industrieroboter an jeder abgelegenen Ecke der Erde in Echtzeit gesteuert werden, sogar komplexe Operationen im Bereich der Telemedizin sind denkbar.

Die großen Satellitenkonstellationen wären ohne neue und relativ preisgünstige Trägerraketen nicht denkbar. Während des kalten Krieges blieben die durchschnittlichen Kosten für einen Raketenstart relativ konstant. So kostete es im Schnitt etwa 18.000 US-Dollar, um ein Kilo Nutzlast in den Weltraum zu befördern. Besonders teuer war das Space-Shuttle, der durchschnittliche Kilopreis betrug hier über 50.000 US-Dollar. Eine moderne Trägerrakete vom Typ Falcon 9 von Space X befördert das Kilo bereits für etwa 3000 US-Dollar in den Weltraum.

Zum Vergleich: Eine Tonne internationale Luftfracht kostet zwischen 4000 bis 6000 US-Dollar. Global betrachtet steigt die Nachfrage nach Raketen und Dienstleistungen enorm. Die Investmentbank Morgan Stanley schätzt, dass die weltweite Raumfahrtindustrie mit einem Volumen von heute rund 350 Milliarden US-Dollar bis 2040 auf über eine Billion US-Dollar anwachsen könnte. Schon heute kommt 76 Prozent der Nachfrage aus der Industrie.

Der Crew Dragon beendet das russische Raumfahrtmonopol

Die Konkurrenz in Europa und Russland hat das Nachsehen, sie können mit den gesunkenen Frachtkosten derzeit noch nicht mithalten. Gerade die Raumfahrtnation Russland trifft das hart, denn zwischen 2011 und 2020 hatte allein die russischen Sojus-Kapseln die Fähigkeit Astronauten auf die Weltraumstation ISS zu bringen, die die Erde in einer Höhe von etwa 400 Kilometer umkreist. Die Sojus-Kapsel galt als zuverlässig und günstig. Am 31. Mai 2020 endete dieses Monopol, als die Falcon 9 zwei Astronauten im Raumschiff Crew Dragon 2 erfolgreich ins All gebracht hat, um später an der ISS anzudocken.

Space X ist mittlerweile so erfolgreich, dass es dem Unternehmen auch gelingt etablierte amerikanische Konzerne auf dem eigenen Markt auszustechen. Unlängst wurde bekannt, dass die NASA einen Auftrag für einen bemannten Flug an Space X neu vergeben hat, der eigentlich dem Industriegiganten Boeing zugewiesen war. Die NASA-Astronauten Nicole Mann und Josh Cassada werden nun im Herbst 2022 mit einer Falcon 9 in den Weltraum starten. Die Entwicklung der Starliner-Kapsel von Boeing hatte sich zuvor immer wieder verzögert. Ein Pressesprecher von Boeing räumte gegenüber dem amerikanischen Sender CNBC zerknirscht ein: „Wir haben Verständnis dafür, dass die NASA Anpassungen vornehmen muss, damit die Mitglieder der derzeitigen Astronautenklasse Erfahrungen mit Flügen auf einem einsatzfähigen Fahrzeug sammeln können, während die Entwicklung des Starliner-Raumschiffs weitergeht.“

Doch wie wurde der Vormarsch von Space X überhaupt möglich? Die Geschichte des Unternehmens nur als Husarenstück des genialen Tüftlers Elon Musk zu erzählen, greift zu kurz. Der Erfolg von Space X beruht auf einem Schulterschluss zwischen der amerikanischen Weltraumagentur NASA und der Privatwirtschaft. Die Verknüpfung staatlicher und kommerzieller Raumfahrt bildet die Grundlage für das derzeitige Erfolgsmodel. Die NASA stellte in der Anfangszeit die Startinfrastruktur zur Verfügung und fungiert gleichzeitig als wichtigster Kunde von Space X.

Auch das Pentagon mischt dabei kräftig mit, noch unter Präsident Donald Trump wurde mit der Space Force eine neue Teilstreitmacht aufgestellt, die sich ausschließlich um Belange des Weltraums kümmern soll. Space X konnte unlängst einen Langzeitauftrag für Raketenstarts für das US-Verteidigungsministerium ergattern. Die NASA gab erst im Juli bekannt, dass sie Space X einen Auftrag in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar erteilt hat, um Astronauten aus der Mondumlaufbahn auf die Mondoberfläche zu bringen. Die Mission soll 2024 starten.

Imago Am 31. Mai 2020 bringt eine Falcon 9 zwei Astronauten zur ISS.

Allerdings setzt die NASA nicht nur auf Space X. Um den Wettbewerb am Leben zu halten, werden Großprojekte immer gleich mehrfach ausgeschrieben. An der nächsten Mondmission ist deshalb auch Boeing zur Hälfte beteiligt. Blue Origin spielt derzeit noch eine untergeordnete Rolle, beim Bieterstreit um die neue Mondlandung hatte Bezos zu hoch gepokert. Wie aus internen Dokumenten der NASA hervorgeht, hatte Bezos damit gerechnet, dass die NASA bereit wäre das Budget für die Mission nochmals aufzustocken. Blue Origin forderte mehr Geld, ging aber am Ende leer aus. Dabei liegen die Gesamtkosten der nächsten Mondmission bereits jetzt 5,9 Milliarden US-Dollar.

Die NASA verfügt über mehr als dreimal so viel Geld wie die ESA

Die Ressourcen, mit denen sich die Amerikaner im Weltraum engagieren, finden in Europa keine Entsprechung. Alleine das Budget der NASA beträgt etwa 23 Milliarden US-Dollar, dazu kommen noch die Aufträge von Militär und der Privatwirtschaft. Für ein modernes Weltraumunternehmen wie Space X gibt es so immer genügend Kunden. Die europäische Weltraumagentur ESA verfügt lediglich über 6,5 Milliarden Euro. Doch Geld ist nicht das einzige Problem. Es fehlt den europäischen Staaten auch an einer gemeinsamen Zielsetzung. Dazu kommt: Weltraumpolitik ist in Europa auch immer von den Partikularinteressen der Mitgliedsstaaten geprägt.

Die Booster-Raketen der Ariane 5 ähneln in ihrer Bauweise und Antriebsart auffällig den Raketen, die auch auf den französischen Atom-U-Booten stationiert sind und damit das Herzstück der Force de Frappe, der französischen Atomstreitmacht bilden. Die Fähigkeit Astronauten eigenständig in den Weltraum zu befördern fehlt in Europa gänzlich. Die derzeit leistungsfähigste europäische Rakete, die Ariane 5 ist im letzten Jahr nur drei Mal gestartet, während die Falcon 9 im selben Jahr auf 25 Starts kommt. Die Weiterentwicklung Ariane 6 lässt seit Jahren auf sich warten. Gerade für die wachsende Anzahl an europäischen Startups, die sich in der Raumfahrt engagieren ist das ein Problem, denn sie sind auf die „Mitfahrgelegenheit“ bei großen Raketenstarts derzeit noch angewiesen, wenn sie ihre eigenen Satelliten in den Weltraum bringen wollen.

Das Ridesharing bei Raketen funktioniert bisher so: Jede Rakete ist auf eine bestimmte Nutzlast ausgelegt, die Satelliten der großen Weltraumagenturen haben jeweils ein anderes Gewicht. Die überschüssige Nutzlast wurde ursprünglich schlicht durch Ballasttanks aufgefüllt, um die Rakete zu stabilisieren. Heutzutage werden die freien Kontingente an Firmen mit kleineren Satelliten verkauft. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wie bei der Mitfahrgelegenheit teilt man sich die Spritkosten. Eine Satelliten-Firma, die sich keinen eigenen Raketenstart leisten kann, kommt so in den Weltraum. Allerdings gibt es auch Nachteile: Wie der Tramper an der Autobahn, hat man auf die Wartezeiten für die nächste Mitfahrgelegenheit keinen Einfluss. Das gleiche gilt auch fürs Ziel: Nicht jeder Raketenstart ist für jede Art Satelliten gleichermaßen geeignet.

Während der europäische Raketenbahnhof in Französisch-Guayana aufgrund seiner Äquatornähe für schwere, geostationäre Satelliten als idealer Startort gilt ist er für kleinere Satelliten, die die Erde über die Polarkappen umkreisen nicht so gut geeignet. Werden Satelliten an einem falschen Standort im Weltraum ausgesetzt, müssen sie aus eigener Kraft ihre ideale Umlaufbahn erreichen. Der zusätzliche Treibstoff, der vom Satellit mitführen muss, erhöht sein Startgewicht und damit auch den Preis des Raketenstarts. Diese Dilemma sollen künftig so genannte Microlauncher lösen, die kleine und leichte Satelliten kostengünstig und je nach Nachfrage in die Erdumlaufbahn befördern sollen.

Als Markus Söder ‚Bavaria One‘ vorstellte wurde das noch belächelt.

Fehlende Raketenstarts erweisen sich deshalb im Rennen um den Weltraum als handfester Standortnachteil. Dabei hat sich gerade in Deutschland, beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit, ein starkes Netzwerk an Startups im Bereich New Space gebildet. Vor allem in Bremen und Bayern sind diese Firmen stark vertreten, aber auch in Berlin gibt junge Firmen in der Weltraumindustrie. In Bremen forschen derzeit Studenten an einer Rakete die mit Paraffin, also handelsüblichen Kerzenwachs, betrieben werden kann. In München werkelt das Startup Isar Aerospace an einem eigenen Microlauncher. Als der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 2018 sein Konzept für ein bayrisches Weltraumprogramm mit dem Namen Bavaria One vorstellte, wurde er eher belächelt, doch die Kritiker der frühen Stunde sind mittlerweile verstummt. Die Stimmung in der Branche ist gut, im ersten Halbjahr diesen Jahres wurden Mittel in Höhe von über 100 Millionen Euro alleine in Deutschland investiert.

„Wir erleben eine zunehmende Uberisierung der Raumfahrt. Während beispielsweise die US-Regierung in der Vergangenheit Satelliten und Trägerraketen noch selbst entwickelt und betrieben hat, kauft sie heute als Kunde Dienstleistungen bei privaten Unternehmen ein. Diese Entwicklung steht erst am Anfang. Die EU sollte dem erfolgreichen US-Modell folgen, um Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Europa darf den Anschluss in der Raumfahrt nicht verlieren“, sagt Matthias Wachter im Gespräch mit der Berliner Zeitung am Wochenende. Wachter der als Abteilungsleiter des BDI für Raumfahrtthemen verantwortlich ist, verweist mit seiner Aussage auch auf die fehlenden Ankeraufträge von staatlicher Seite. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Martin Polak, der für das Satelliten-Unternehmen Planet Labs das Geschäft mit staatlichen Stellen in Europa und den nahen Osten koordiniert.

„Ein Game Changer wäre es, wenn der deutsche Staat zum Ankerkunden für New-Space-Unternehmen, insbesondere für Start-ups wird. Neue Wege zu gehen bei der Beschaffung bedeutet eventuell mehr Risiko, würde aber den New-Space-Firmen den Zugang zu privaten Investoren enorm erleichtern“, so Polak. Planet Labs hat sich auf kleine Erdbeobachtungssatelliten spezialisiert. Die Satelliten aus der Baureihe Dove (zu Deutsch: Taube) erinnern von Größe und Bauart an Schuhkartons. Derzeit befinden sich etwa 200 dieser Satelliten in der Erdumlaufbahn. Sie umkreisen die Erde dabei über die Polarkappen in 450 Kilometer Höhe. Etwa 90 Minuten braucht ein Satellit, um die Erde zu umrunden. Am Tag entstehen so über drei Millionen Bilder. Gesteuert werden die Satelliten vom Kurfürstendamm aus. Ein Mission-Control-Center mitten am Kudamm? Was auf den ersten Blick komisch wirkt, hat historische Gründe.

Imago Eine Falcon 9 in Startposition. Durch ein Schutzventil entweicht flüssiger Treibstoff und wandelt sich zu Wasserdampf.

Früher wogen die Satelliten noch 156 Kilo, heute sind sie deutlich leichter

Planet Labs hat die deutsche Satellitenfirma Rapideye 2011 übernommen, deren Forscher sich bereits seit Ende der 1990er auf Erdbeobachtungssatelliten spezialisiert haben. Derzeit beschäftigt Planet Labs 120 Mitarbeiter am Kudamm und das wird auch so bleiben. Für Polak hat das handfeste Gründe: In Berlin gibt es zahlreiche qualifizierte Talente, die andernorts fehlen – das betrifft gerade die Softwareentwicklung. Während die Satelliten von Rapideye noch stattliche 156 Kilo auf die Waage brachten, sind die neuesten Planet Labs Satelliten gerade einmal 5 Kilo schwer.

Die meisten Kunden von Planet stammen aus der Landwirtschaft. Die Satellitenbilder von Planet Labs helfen dabei, vorauszusehen wie viel Dünger aufgebracht und wann die Felder bewässert werden müssen. So kann auch der Einsatz von Fungiziden und anderen Agrarchemikalien auf nötigste beschränkt werden. In Zeiten des Klimawandels werden tagesaktuelle Informationen zu den Wetterverhältnissen für die Landwirte immer wichtiger. In jeder Scheibe Schwarzbrot steckt dann auch ein bisschen Satellitentechnik.

Doch Planet Labs kann noch mehr. Durch die Vielzahl an Satelliten und Bildaufnahmen, können auch tagesaktuelle Lagebilder von politischen Großereignissen erstellt werden. Auf der Internetseite von Planet Labs finden sich neben Aufnahmen von der Evakuierung des Kabuler Flughafens durch US-Truppen und Vorher-Nachher-Bilder von der Nitratexplosion im Hafen von Beirut, auch Bilder, die die Abholzung des Regenwaldes oder das Schmelzen von Polkappen dokumentieren.

Für Umweltforscher entstehen so wichtige Dokumente und Daten. Die Potentiale, die die Weltraumtechnik birgt, um das Leben der Menschen auf der Erde zu verbessern lassen sich an dieser Stelle erahnen. „Wir begrüßen es sehr, wenn mehr Wettbewerb bei den Raketenstarts entsteht. Unser Geschäftsmodell erfordert eine Vielzahl von Startmöglichkeiten“, sagt Polak.

Doch in Deutschland fehlt bisher ein eigener Standort für Raketenstarts. „Deutschland hat alle Zutaten ein wichtiger Player in der Raumfahrt zu werden, mit einer starken Zulieferindustrie und gut ausgebildeten Fachkräften. Mit einer eigenen Startmöglichkeit hätte Deutschland ein komplettes Ökosystem, um eine weltweit führende Rolle in der Raumfahrt zu übernehmen“, so Polak weiter. Zumindest in einem Bereich gibt es derzeit Bewegung: Anfang September haben in Berlin vier europäische Raketenhersteller Absichtserklärungen für eine Zusammenarbeit mit der German Offshore Spaceport Alliance (Gosa) unterschrieben.

Das Konsortium plant, mit einer schwimmenden Startplattform bis an den äußersten Rand der deutschen Wirtschaftszone zu fahren, um dort Raketen gen Norden in den Orbit zu schießen. Der gewagte Plan hat zahlreiche Vorteile: Die Raketenfertigteile können mit der Bahn nach Bremerhaven verbracht werden und dann auf See montiert werden. Dadurch entfallen sowohl aufwändige Exportgenehmigungen als auch der teure Transport der Raketenteile über Luftfracht.

Dadurch, dass die Starts auf hoher See erfolgen, sinkt auch das Risiko im Falle eines Fehlstarts unbeteiligte Dritte zu schädigen - so werden auch die für einen Raketenstart obligatorischen Versicherungspolicen günstiger. Sogar die Startplattform kann doppelt verwendet werden: Wenn gerade kein Raketenstart anliegt, kann das dafür vorgesehene Schiff auch für den Aufbau von Off-Shore-Windanlagen eingesetzt werden. Wenn alles gut geht, erfolgt der erste Raketenstart bereits 2023.

