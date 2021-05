Berlin - Ich sage gleich zu Beginn etwas, was im Sozialkundeunterricht einer Berliner Brennpunktschule keinesfalls als akzeptable staatsbürgerliche Meinungsäußerung durchgehen würde. Ich weiß das, aber ich kann nicht anders. Neulich stand ich wieder anderthalb Stunden im Stau, weil „Querdenker“ die ganze Innenstadt blockierten – also: Ich kann auf das Demonstrationsrecht verzichten, es ist überbewertet. In der Empirie hat sich nämlich gezeigt: Fast nur Spinner, Sektierer, Radikalinskis und die üblichen deutschen Ekelpakete demonstrieren, die bürgerliche Mitte rückt selten aus.