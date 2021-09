Frankfurt (Oder) - Als es an der Wohnungstür klingelt, sitzt Wolfgang Mücke mit seiner Frau und seinem Sohn am Frühstückstisch. Es ist halb neun. Vor der Tür steht der diensthabende Kraftfahrer. Mücke muss sofort zu seiner Polizeidienststelle mitkommen. Sein Wagen soll das Gebiet an der Brücke, die über die Oder nach Polen führt, meiden. Dort sei alles abgesperrt, wird Mücke gesagt. Es ist der 20. September 1981. Ein Sonntag.

Wolfgang Mücke ist gerade 30 Jahre alt geworden, er ist Hauptmann der K – der Kriminalpolizei in Frankfurt an der Oder. Er denkt, dass es in Polen Unruhen gibt, die Brücke über den Grenzfluss deswegen abgesperrt ist. Ein Jahr zuvor hatte sich im benachbarten Land die Solidarnosc gebildet, eine unabhängige gewerkschaftliche Massenbewegung. Doch Mücke irrt. Bei dem Einsatz, zu dem er gerufen wird, handelt es sich um einen der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der DDR, der in seiner Rigorosität einmalig ist. Er wird mit einer Geiselnahme enden. Und mit dem Tod eines Polizisten, eines guten Bekannten des Hauptmanns der K.

Wolfgang Mücke erinnert sich noch gut an den Tag vor fast genau vier Jahrzehnten. Der einstige Kriminalist lebt noch heute in der Oderstadt im Osten von Brandenburg. 40 Jahre war er bei der Polizei, die eine Hälfte zu DDR-Zeiten, die andere im wiedervereinten Deutschland. So etwas wie am 20. September 1981 habe er weder vorher noch nachher erlebt.

Mitgefangener wird gefesselt unter ein Bett geschoben

In Zelle 316 der Untersuchungshaftanstalt in der Collegienstraße in Frankfurt an der Oder sitzen an jenem Sonntag vier junge Männer wegen versuchter Republikflucht, Körperverletzung und Diebstahls. Drei der Untersuchungsgefangenen sind fest entschlossen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Die 19 und 20 Jahre alten Männer wollen das Wochenende für die Ausführung ihres Plans nutzen, weil weniger Wärter im Dienst sind. So geht es aus den Akten von damals hervor.

Schon Tage zuvor haben sie darüber geredet, ihre Bewacher zu überwältigen, sich auf diese Weise Waffen zu beschaffen und so einen Weg in die Freiheit nach West-Berlin zu finden. Nur der vierte Insasse der Zelle will nicht mitmachen. Nach dem Aufstehen an jenem 20. September schlagen ihn seine Mitgefangenen nieder, fesseln und knebeln ihn mit Handtüchern, die sie zuvor auseinandergerissen haben, und schieben ihn unter ein Bett. So kann er den Fluchtplan nicht doch noch in letzter Sekunde vereiteln.

Gegen 7.30 Uhr ertönt das Signal zur Freistunde. Als ein Wärter die Tür zur Zelle 316 aufschließt und die Insassen auffordert, herauszutreten, wird er von den drei Männern überwältigt. Als Anführer des Trios gilt Andre B., ein 20 Jahre alter Autoschlosser, der in Eisenhüttenstadt aufwuchs und seit seiner Jugend wegen seiner Schwarzen Hautfarbe rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war. Wohl auch deswegen hat er nur ein Ziel: Er will weg aus der DDR, abhauen in den Westen. Ein Versuch im August, mit seinem Freund Andreas A. das Land zu verlassen, endete mit der Festnahme und wenig später in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt (Oder).

Andre B. und seine zwei Mitinsassen schlagen einen weiteren Wachposten nieder. Die überwältigten Bediensteten werden in Zellen eingeschlossen. Auf ihrem weiteren Weg aus der Haftanstalt erbeuten die Ausbrecher zwei Maschinenpistolen und 60 Schuss Munition. Anschließend befreien sie Andreas A. aus seiner Zelle, den Freund von Andre B. Das geht aus Akten der Staatssicherheit hervor, die der Berliner Zeitung am Wochenende vorliegen.

Auf ihrer Flucht nimmt das Quartett zwei Wachtmeister als Geiseln mit, einer der Verschleppten ist von einem Schuss im Oberkörper getroffen und schwer verletzt worden. Er verliert viel Blut. Vor den Toren der Haftanstalt versucht Detlef L., einer der Ausbrecher, drei geparkte Autos der Marken Skoda und Wartburg aufzubrechen und kurzzuschließen. Ziel der vier jungen Männer ist West-Berlin. Das Vorhaben von Detlef L., ein Auto zu stehlen, misslingt.

Um 7.46 Uhr geht im Volkspolizeikreisamt ein Notruf aus dem Untersuchungsgefängnis ein. Ein Ausbruch wird gemeldet. Der Einsatzleiter informiert das Polizeirevier. Die beiden verfügbaren Funkstreifenwagen der Oderstadt werden in die Collegienstraße geschickt, zum Gefängnis. Drei Minuten später trifft das erste Polizeiauto dort ein.

Dass die ausgebrochenen Gefangenen schwer bewaffnet sind, wissen die im Wagen sitzenden zwei Polizisten nicht. Sie haben an dem Tag einen Praktikanten dabei. Die Männer im Funkwagen steigen aus. Doch die Ausbrecher fordern sie auf, zu verschwinden. Sie drohen, eine Geisel zu erschießen. Andre B. schießt in die Luft. Über den Notruf melden Anwohner nun eine Schießerei vor der Haftanstalt, sie haben auch beobachtet, dass „Verbrecher mit Geiseln“ unterwegs seien.

Manfred R. war ein gutmütiger Zwei-Meter-Mann und Judoka

Während sich zwei Männer der Funkwagenbesatzung in Sicherheit bringen, geht Manfred R. auf die schwer bewaffnete Gruppe zu, versucht offenbar, beschwichtigend auf die entflohenen Untersuchungsgefangenen einzureden. Der 41-jährige Polizeimeister ist ein Hüne. „Er war ein Zwei-Meter-Mann, ein Judoka, der den schwarzen Dan hatte“, erinnert sich Wolfgang Mücke. Manfred R., von den Kollegen nur Ben genannt, sei ein gutmütiger Mensch gewesen und ein guter Bekannter. Seine Frau arbeitet bei der Kriminalpolizei, sie ist im selben Dezernat wie Wolfgang Mücke.

Die Ausbrecher stoßen Manfred R. zurück. Der 19-jährige Burkhard S. entreißt dem Uniformierten die Dienstwaffe. Als der Polizeimeister gehen will, schießt ihn Burkhard S. laut Akten von hinten nieder. Schwer verletzt bleibt der Polizist auf dem Asphalt liegen. Er wird später im Krankenhaus seiner schweren Verletzung erliegen.

Die vier Ausbrecher fliehen nun mit ihren zwei Geiseln. Sie wollen weg von der Haftanstalt. Ihr Ziel ist das nahe gelegene Hochhaus in der Karl-Marx-Straße 23, das unweit der Oderbrücke steht und weithin sichtbar ist. In der unteren Etage des 15-Geschossers befinden sich die Redaktionsräume der SED-Bezirkszeitung Neuer Tag. Nachdem die Flucht durch den Keller misslingt, klingeln Andre B. und seine Mitgefangenen an der Tür einer Wohnung im dritten Geschoss. Die Männer erzwingen sich Einlass mit ihren Waffen.

Sie verlangen ein Telefon, um der Polizei ihre Forderung nach einem Fluchtauto mitteilen zu können. Doch das in der Wohnung lebende Ehepaar hat kein Telefon. Anschlüsse sind in der DDR rar. Auf die Frage, ob sie ein Auto besitzen, geht die Frau zum Fenster und zeigt auf einen Trabant, der auf dem Parkplatz steht. Der Wagen ist nicht fahrtüchtig.

Die Eindringlinge werden in den fünften Stock geschickt, dort lebt der Hausmeister, er hat Telefon. Nach Aktenlage verschanzen sich die Männer über Stunden in der Wohnung. Andre B. telefoniert, er wählt den Polizeinotruf 110, fordert einen Wartburg Tourist, der vollbetankt, mit geöffneten Türen und laufendem Motor vor dem Eingang des Hochhauses abgestellt werden soll. Und B. verlangt einen Arzt für den schwer verletzten Gefängniswärter, den sie verschleppt haben.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, schießen die Geiselnehmer mit ihren erbeuteten Kalaschnikows aus den Fenstern der Wohnung, die nach vorn auf die Hauptstraße gehen, die längst abgesperrt ist. Sie verlangen lautstark freies Geleit nach West-Berlin.

„Keine Angst, die im Haus schießen nur auf Grün“

Wolfgang Mücke bekommt auf seiner Dienststelle den Befehl, sich in das Hochhaus zu begeben. Er soll in den Redaktionsräumen des Neuen Tag telefonisch Kontakt zu den Geiselnehmern aufnehmen und die Verhandlungen führen. Mücke nimmt, wie angeordnet, den Weg entlang der Oder, um zum Hintereingang des 50 Meter hohen Hauses zu gelangen. Bei ihm ist ein Kollege der Nachrichtenabteilung. „Ich weiß noch genau, wie mir ein Posten damals sagte: Du brauchst keine Angst zu haben, die im Haus schießen nur auf Grün“, erinnert sich der 70-Jährige. Der Polizeiposten meint damit Uniformierte. Mücke ist in Zivil unterwegs. Als er und sein Kollege im Haus sind, steht nach seinen Worten hinter jedem Baum vor dem Haus bereits ein Scharfschütze.

Gegen 10.30 Uhr darf ein Arzt zu dem angeschossenen Wachmann in die verbarrikadierte Wohnung. Als der Mediziner sagt, der Mann werde sterben, wenn er nicht in ein Krankenhaus komme, lassen die Geiselnehmer den Schwerverletzten frei. Später dürfen auch die Ehefrau und die Tante des Hausmeisters die Wohnung verlassen.

Zu dieser Zeit sind Spezialeinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit und des Innenministeriums unterwegs nach Frankfurt (Oder), es sind in der Terrorabwehr ausgebildete Elitekräfte. „Wir wussten, dass es sie gibt, gesehen hatte ich sie bis dahin noch nie“, sagt Wolfgang Mücke. Die Spezialkräfte seien in vier oder fünf Fahrzeugen der Marke Lada vorgefahren, hätten sich auf dem Hof hinter dem Hochhaus bewaffnet, einige der Männer hätten vor ihrem Einsatz noch eine Zigarette geraucht.

Gegen 13.30 Uhr stürmen die Spezialeinheiten die Wohnung. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. „Die haben die Tür aufgebrochen, Tränengas reingeworfen“, sagt Mücke. Die Geiselnehmer geben auf: Um 13.48 Uhr werden sie überwältigt und festgenommen, in Handschellen auf den Hof gebracht und bewacht. Das Ministerium für Staatssicherheit übernimmt den Fall.

In den Zeitungen der DDR wird über den Ausbruch kaum berichtet. Im ortsansässigen Neuen Tag erscheint lediglich eine Elf-Zeilen-Meldung von der Festnahme. Zwei Tage später erinnert auch in der bei der Erstürmung völlig verwüsteten Wohnung des Hausmeisters nichts mehr an die Ereignisse vom 20. September – die Zimmer sind komplett saniert, alle Spuren beseitigt. Eine brutale Geiselnahme, wie in Frankfurt an der Oder geschehen, darf es schließlich nicht geben im real existierenden Sozialismus.

Auch sonst geht es sehr schnell: Schon 26 Tage nach dem Ausbruch und der Geiselnahme werden die vier jungen Männer verurteilt – nach nur drei Verhandlungstagen. Für die Verhandlung wird, so heißt es in den Akten, „im staatlichen Sicherheitsinteresse die Öffentlichkeit“ ausgeschlossen. Das ist durchaus üblich in der DDR bei solchen Verbrechen. In dem Verfahren beteuern die Angeklagten, dass sie nicht geplant hatten, jemanden zu töten.

Der 20-jährige Andre B. und die beiden 19-jährigen Burkhard S. und Detlef L. werden unter anderem wegen gemeinschaftlichen vollendeten Terrors im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Mord und versuchtem Mord zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Der 22-jährige Andreas A. muss wegen Terrors und versuchten Mordes für 13 Jahre hinter Gitter. Ihre Berufung wird zwei Monate später vom Obersten Gericht der DDR verworfen.

Bekannt ist, dass der als Rädelsführer verurteilte Andre B. seine Haftzeit in Bautzen II absitzen muss, der berüchtigten Sonderhaftanstalt der Stasi. Fünf Jahre wird er dort in Isolationshaft gesteckt, schreibt nach der Wende ein Buch darüber.

Nach der Wende wird aus lebenslanger Haft eine Jugendstrafe

Fast zehn Jahre nach dem Ausbruch und der blutigen Geiselnahme werden die Höchststrafen gegen drei der Ausbrecher kassiert. Das Bezirksgericht Potsdam entscheidet im Mai 1991, dass die Strafvollstreckung aus dem Urteil unzulässig sei, weil sie mit dem lebenslangen Freiheitsentzug über das Höchstmaß von zehn Jahren aus dem Jugendstrafrecht hinausgegangen sei. Am 8. Mai 1991 werden Andre B., Burkhard S. und Detlef L. in die Freiheit des wiedervereinten Deutschlands entlassen, die Reststrafe von wenigen Monaten wird auf Bewährung ausgesetzt.

Immer wieder habe es in der DDR Gefängnisausbrüche gegeben, sagt der Historiker Tobias Wunschik. Nach dem Bau der Mauer sei es lediglich vier Gefangenen gelungen, nach einer Entweichung in den Westen zu gelangen, erklärt er. Den Ausbruch in Frankfurt (Oder) 1981 nennt der promovierte Politikwissenschaftler die konsequenteste und brutalste Entweichung von Gefangenen in der DDR. Die Gewaltbereitschaft habe durch das unglückselige linksterroristische „Vorbild“ im Westen auch in Ostdeutschland mehrere Gefangene auf den Gedanken gebracht, mit Geiseln ihre Freilassung zu erzwingen.

Laut Wunschik waren es Ende der 40er- und Anfang der 50er-Jahre noch bis zu 1500 Menschen, die innerhalb eines Jahres aus einem ostdeutschen Gefängnis ausbrachen. Das habe die SED-Führung auch zum willkommenen Anlass genommen, die von der Justiz geführten Gefängnisse Anfang der 50er-Jahre in die Zuständigkeit des Innenministeriums der DDR zu geben. Die Leute des Innenministeriums galten als politisch zuverlässiger, wenn es darum ging, politische Gefangene sicher zu verwahren.

Diese Zahl der Ausbrüche ging dann auch kontinuierlich zurück. „In den 80er-Jahren waren es etwa zehn Entweichungen im Jahr“, erzählt der Historiker an der Humboldt-Universität. Standard sei dabei gewesen, dass die Gefangenen bei Vorführungen bei Gericht oder beim Arbeitseinsatz flohen. Weit kamen die Flüchtenden nie. „Wo sollten sie auch hin?“, fragt Wunschik. Die DDR schloss ihre Bürger ein, ließ so schnell niemanden entkommen. Und stellte den Gefängnisausbruch 1968 unter Strafe.

Am Haus in der Karl-Marx-Straße 23 erinnert heute nichts mehr an die Vorkommnisse vom 20. September 1981. Im August vergangenen Jahres hat die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) damit begonnen, das 1972 errichtete Gebäude mit seinen rund 80 Wohnungen zu sanieren.

