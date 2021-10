Berlin - Anfang Juli haben wir ja Ergün’s Fischbude rezensiert. Sie wissen schon, den kleinen türkischen Fischladen unter den S-Bahn-Bögen gegenüber der rotbraunen Abgeordnetenschlange in Berlin-Moabit. Viele Leser und Kollegen waren bereits dort und haben die herrlich knusprigen Sardellen mit Zitrone gegessen und dazu eine große eiskalte Flasche Efes getrunken. Lange dachte ich: Dieser Laden ist einzigartig in Berlin. Klar, ist er auch, denn nirgendwo kann man so entspannt und günstig gebratene Fische essen und die Wirte sind so nett wie bei Ergün.

Aber es gibt noch einen anderen türkischen Fischladen, der genauso wunderbare Fische brät wie der kleine Laden in Moabit. Und das Beste: Er liegt nicht mitten in der Stadt, sondern im Nordwesten am äußersten Zipfel von Wedding, fast schon in Tegel. Aber in jedem Fall außerhalb des S-Bahn-Rings. Und damit ist das Delphin Everfresh Restaurant ein guter Ort für Sie, liebe Leser, die sich von uns ja immer wünschen, dass wir auch Restaurants außerhalb der Ringbahn kritisch begutachten.



Und das Delphin liegt wirklich malerisch zwischen Spielhallen, der Kneipe Zum Busbahnhof und dem Café Mirage. Beide Letztgenannten müssen auch noch hier besprochen werden. Steht man vor der großen Fischhalle mit der defekten Leuchtreklame, weht einem nicht nur der herrlich salzige Geruch von Meer und Fischen entgegen, man wird auch von den vielen Neonlampen geblendet und von einer kleinen schwarz-weißen Katze entzückt, die schmachtend auf dem Gehsteig sitzt.

Wolfsbarsch für ’nen Zehner

Und dass sie da so sitzt, hat natürlich seine Gründe, denn drinnen wird nicht nur frischer Fisch verkauft, sondern selbiger auch von dem etwas unfreundlichen Koch mit dem schwarzen Schnurrbart eifrig frittiert und gebraten. Und bestellen können Sie hier ebenso wie bei Ergün eigentlich alles. Ein kleiner Wolfsbarsch von 400 Gramm kostet mit Kartöffelchen nur 10,50 Euro, ein großer von einem Kilo runde 30 Euro und die ausgebackenen Sardellen kommen für 7,95 Euro auf den Tisch. „Da kannste wirklich nicht meckern“, hat dann auch der kleine Mann mit dem hellbraunen Lederblouson (Typ Baustoffhändler) am Nebentisch zu seiner Frau gesagt.

Und dieser präzisen und typisch deutschen verbalen Zusammenfassung ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass Sie beim Delphin Everfresh vielleicht keinen Wein bestellen sollten. Denn das können sie dort glaube ich nicht. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, denn auch im Delphin Everfresh gibt es gut gekühlte Halbliterflaschen Efes.

Bewertung: 3 von 5 Punkten

Delphin Everfresh Restaurant, Scharnweberstraße 160, 13405 Berlin, offiziell täglich 12 bis 20 Uhr (aber eigentlich immer mindestens bis 23 Uhr geöffnet).

