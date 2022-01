Berlin - Einen Laden wie das Ojo de Agua in der Ludwigkirchstrasse 10A im etwas spießigen Wilmersdorf habe ich wirklich lange gesucht. Manchmal hat man eben so einen richtigen Heißhunger auf ein gutes und saftiges Stück tiefrotes Fleisch. Ich weiß, man soll nicht so viel Rindfleisch essen, aber manchmal überkommt es einen eben. Da fühlt man sich ein bisschen so wie eine Schwangere, die mitten in der Nacht Lust auf ein großes Glas Spreewaldgurken mit Vanilleeis hat. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Jeder hat so eine Schwäche. Bei mir ist es eben alle zwei Wochen die Lust auf richtig gutes Rindfleisch. Und wenn ich nachts vom Saufen nach Hause komme, dann habe ich Lust auf einen ganzen kalten Büffelmozzarella, den ich eiskalt im Stehen vor dem Kühlschrank aus der Hand esse. Nichts ist erfrischender. Aber darüber können wir ja ein anderes Mal sprechen.