Berlin - Er war der Beste in seinem Geschäft. Eine schillernde Figur, von der die Medien profitierten. Und Hauptperson eines der mysteriösesten Kriminalfälle, der noch immer ungelöst ist.

Alexander Luchterhandt hörte den Polizeifunk ab und verdiente damit Geld. Alex, wie ihn alle nannten, wohnte in der obersten Etage eines Hochhauses in Lichtenberg. Auf dem Dach hatte er eine acht Meter hohe Antenne, in seiner Wohnung Funkscanner, die die Frequenzen nach laufenden Gesprächen von Polizisten und auch Feuerwehrleuten absuchten. Alex bekam alles mit. Sogar den Fährverkehr von Warnemünde hörte er – wenn er sich mal entspannen wollte.

Sein Job war stressig. Wurde im Funk ein Überfall gemeldet, dann rief er in den Redaktionen an, die ihn bezahlten. War er gut gelaunt, dann meldete er sich mit „Verband der Berliner Bombenleger“ oder „Robert Steinhäuser“. Sonst brüllte er unvermittelt: „Mord in der Karl-Marx-Straße!“, oder: „Sohn hat Mutter mit Beil erschlagen! Ist auf der Flucht!“ Da blieb er dran und wusste aus dem Funkverkehr der Polizisten, wo gerade das Fluchtauto war. Und die Berliner Zeitung konnte eine detaillierte Karte zur Verfolgungsjagd drucken.

Alex – laut Polizeibeschreibung „49 Jahre alt, blaugrüne Augen, 1,85 Meter groß, lückenhafte Zähne“ – ließ sich das Info-Honorar in bar auszahlen. Ein Bankkonto hatte er nicht, weil er glaubte, man spioniere ihn aus. Gemeldet war er nicht in Lichtenberg, sondern bei einem Bekannten in Pankow. Seine Post ging an eine dritte Adresse. Drei Tage vor seinem Verschwinden legte er im polnischen Kamienna Góra die Fahrerlaubnisprüfung ab, weil er keinen deutschen Führerschein hatte. Alex fuhr selbst nach Polen, mit einem Mercedes-Coupé, dessen Halter ein ehemaliger Stasi-Mann war.

Er sagte uns Polizeireportern nie, warum er so konspirativ lebte. Andererseits brauchte seine Seele Betreuung. Manchmal stellte er uns in der Kneipe eine neue Frau vor. Sie kamen alle aus der Ukraine, Weißrussland oder Russland. Sie wurden ihm dort vermittelt über seine russischen Freunde. Manche sagen, es war die Schleusermafia. Alex ließ sich von einem Bodyguard beschützen, von Aljoscha, nachdem er 1997 mal gekidnappt und bedroht worden war. Damals ging es um Schulden für ein Bordell, das er mit einem Türken betrieb.

In der Kneipe zahlte stets er und zog dicke Geldbündel aus der Tasche. In seinem Bettkasten fand die Polizei später 70.000 Euro. So viel konnte er nicht allein mit Tipps an Medien verdient haben. Er hatte alle möglichen Geschäfte am Laufen. Mal wollte er eine Kontaktbörse für deutsche Männer und russische Frauen gründen, dann ins Versicherungsgeschäft einsteigen. Mit einem russischen Atomwissenschaftler wollte er in ein Patent zur Energiegewinnung investieren. Einmal wollte er einen Film teuer verkaufen, der angeblich einen deutschen Promi beim Koksen mit russischen Prostituierten zeigte und mit einer Knopflochkamera aufgenommen war. Alex redete laut und viel und beim dritten Mai Tai auch von seinem Ausstieg. Dass er sich in Polen niederlassen wolle oder in Südamerika.

Die Nachbarin hört ein Poltern aus der Wohnung

Am 8. Mai 2005 verschwand Alexander Luchterhandt. Gegen 18.30 Uhr meldete er sich bei uns ab. Er wolle sich in Neukölln mit jemandem treffen, wahrscheinlich an einer Currywurst-Bude, wo er Stammkunde war. Dort kam er nie an. Wer ihn später auf dem Handy anrief, wurde weggedrückt. Um 23.30 Uhr war das Telefon aus.

Seine Bekannten – einige Fotografen und Journalisten – sind besorgt. Ein Kollege sieht in der Nacht zum 11. Mai in Alex‘ Wohnung Licht. Aber Alex’ Telefon ist aus. In derselben Nacht hört eine Nachbarin ein Poltern aus der Wohnung.

Am 12. Mai fahren seine Freunde zum Flughafen Schönefeld. Alex wollte um 11.40 Uhr nach Minsk fliegen, zu einer Partnervermittlung. Er ist nicht da. Die Polizei informieren wollen die Bekannten noch nicht, weil dann herauskommen würde, dass er Polizeifunk hört. Das ist illegal.

Sie fahren nach Lichtenberg. Alex schließt seine Wohnung sogar ab, wenn er den Müll rausbringt, seine Tür hat vier Schlösser und einen Querriegel. Sie bewegt sich leicht, ist also nicht verschlossen. Liegt er hilflos in der Wohnung? Die Freunde klettern über den Balkon der Nachbarin und öffnen von außen die Tür. Die Scanner sind an. Alex kann nicht verreist sein, auch die Zahnbürste ist da.

Schließlich erstattet Bernd, ein alter Knastkumpel, am 16. Mai, um 22 Uhr, Vermisstenanzeige. Er kennt Alex aus dem Gefängnis, wo dieser in den frühen Neunzigern wegen Raubes saß. Weil die Umstände seines Verschwindens so seltsam sind, beginnt sofort eine Mordkommission des LKA zu ermitteln. Alexander Luchterhandt wird zur Vorgangsnummer 050516-2200-040105. Unter dieser Nummer füllen die Ermittler in den nächsten Monaten neun dicke Aktenordner.

Berliner Zeitung Aus der Ermittlungsakte.

Ein Bekannter von Alex erzählt den Ermittlern, dass dieser Geschäfte machte, „von denen ich lieber nichts wissen will“. Er sagt auch, dass eine der Personen, zu denen er Kontakt hatte, ein gewisser Aljoscha aus der Ukraine war, den er mal zu einem Trinkabend mitgebracht habe. „Etwa 1,80 Meter groß, kurze Haare, ungepflegtes Äußeres.“ Die Polizisten reden auch mit Alex’ Knastkumpel Bernd. Wenn der 53-Jährige spricht, riecht der Raum nach Schnaps. Er gibt den Polizisten ein Foto, das Aljoscha zeigt. Alex habe ihm gesagt, dass er Schwierigkeiten habe, und er solle das Foto der Polizei geben, „falls ihm was passieren sollte“.

Ein anderer Bekannter ist in der Vernehmung ebenfalls nicht gut auf Aljoscha zu sprechen: „Er war Alkoholiker und ständig bekifft und übernachtete oft bei Alex.“ Einmal seien dabei fünfzehn- oder zwanzigtausend Euro aus der Wohnung verschwunden. Seitdem sei das Verhältnis zwischen Alex und Aljoscha gestört.

In Alex’ Wohnung entdeckt die Spurensicherung Handschuhspuren. Jemand muss die Wohnung durchsucht haben, was das eingeschaltete Licht erklären würde. Die Polizei entdeckt ein Notizbuch mit Telefonnummern, unter anderem von Aljoscha, der sich auch „Sergej“ nennt, aber eigentlich Artur heißt, wie später herauskommt. Die Ermittler bekommen richterliche Abhörbeschlüsse für die Telefonnummern. Sie hören auch die Fotoreporter ab, mit denen Alex zu tun hatte. Die Mordkommission erwirkt auch Beschlüsse, um die letzten Telefonkontakte des Opfers zu ermitteln.

Zwei Nachbarn wollen ihn nach seinem Verschwinden gesehen haben

Plötzlich werden die Kommissare stutzig: Als sie am 22. Mai im Haus herumfragen, gibt eine 19-Jährige zu Protokoll, dass sie ihn am Pfingstmontag, dem 16. Mai, gesehen habe. Alex sei ihr aus dem Fahrstuhl entgegengekommen. Er habe seine blaue Lederjacke getragen. „Dazu trug er noch eine blaue Jeans und seine spitzen Stiefel, so wie immer.“ Die junge Frau ist sich sicher, nicht im Datum zu irren, weil sie an dem Tag mit ihren Eltern aus dem Garten zurückkam. Sie vermutet, dass Alex „Stress“ hatte und untergetaucht sei „und jetzt in seiner Wohnung, um Klamotten zu holen“.

Auch ein 72-jähriger Rentner, ein promovierter Atomphysiker, der bis 1979 in Hamburg eine wichtige Quelle für die DDR-Stasi war und direkt unter Alex wohnt, will Alex eine Woche nach seinem Verschwinden getroffen haben. Am Hinterausgang. „Er hatte eine Art Reisetasche in der Hand, sodass ich den Eindruck gewann, dass er verreisen wollte. Sonst wirkte er eher arrogant und so wunderte ich mich, dass er mich mit ‚Hallöchen‘ begrüßte.“

Als wir später mit dem 74-Jährigen sprechen, sagt er: „Er hat Tag und Nacht Polizeifunk gehört. Seine Antennen waren nach Osten ausgerichtet. Ich glaube, dass er auch anderen diente, irgendeinem Geheimdienst im Osten.“

Der alte Mann und die junge Frau bleiben die Einzigen, die Alex gesehen haben wollen. Am 27. Mai findet eine Funkstreife den Mercedes von Alex. Er parkt auf dem Mittelstreifen der August-Lindemann-Straße nahe dem S-Bahnhof Storkower Straße, gegenüber dem Pausenraum einer Plus-Filiale. Niemand hat gesehen, wie das Auto dorthin kam.

Polizei Der Mercedes auf einem Fahndungsbild der Polizei.

Die Polizisten vernehmen immer mehr Leute, die mit Alex Geschäfte machten. Etwa einen Bankberater, der fünf Millionen Euro Kredit geben sollte für eine Firma, von der Alex’ Kumpel Bernd träumte: ein Postversandunternehmen. Der Banker hat den Eindruck, dass zwischen Bernd und Alex, der bei dem Gespräch dabei war, „ein enges Vertrauensverhältnis“ herrschte.

Die Ermittler sprechen auch mit dem Inhaber des Neuköllner Imbisses, bei dem Alex einkehrte. Er ist Pole und vermittelte ihm die Fahrschule in Kamienna Góra. Bei einer Bank in derselben Stadt wollte Alex auch sein ganzes Bargeld anlegen.

Am 30. Mai meldet sich einer seiner Geschäftspartner bei den Ermittlern. Er kennt jenen ominösen Aljoscha und berichtet von einer Frau aus Potsdam, bei der dieser oft übernachtet habe. Als er sie einmal nach ihm fragte, sagte sie: „Der ist weg, die haben den Alex ermordet.“

Die Ermittler vermuten, dass Aljoscha zusammen mit Komplizen Alex umbrachte und aus seiner Wohnung mindestens 200.000 Euro raubte. Am 2. Juni stoppt ein Spezialeinsatzkommando in der Nähe des Fernsehturms einen Suzuki und zerrt Aljoscha aus dem Wagen.

„Alex ist nicht tot. Der ist schlauer als wir alle.“

Die Polizisten ermitteln, dass er polnische Personalien auf den Namen Artur hat. Sie glauben aber, dass er aus der Ukraine stammt. In der Vernehmung bestreitet er den Tatvorwurf und bezeichnet Alex als seinen besten Freund. Als er in seine Zelle zurückgeführt wird, dreht er sich um und sagt grinsend: „Alex ist nicht tot. Der ist schlauer als wir alle.“ Ein Richter erlässt gegen ihn Haftbefehl.

Bald kommt er frei. Aljoscha beziehungsweise Sergej beziehungsweise Artur hat ein Alibi. Zur angenommenen Tatzeit grillte er mit Freunden. Alle Vorwürfe stützen sich nur auf Indizien. Und das Motiv „kein eigenes Einkommen“ reicht nicht.

Schon länger macht das Gerücht die Runde, dass Alex sein Geld nicht nur als Informant für Medien verdiente, sondern auch als Informant für die Polizei. Sie wusste wohl, dass er den Funk abhörte. Das findet auch Aljoschas Anwalt „recht ungewöhnlich“.

Bernd , Alex’ bester Kumpel, kann sich vorstellen, dass Alex noch für Dritte arbeitete: Gangster hätten ihn mieten können, wenn sie wissen wollten, wo die Polizei ist. Auch seien alte Knastfreunde, die 2003 in Sachsen-Anhalt einen Geldtransporter überfielen, kurz darauf verhaftet worden. Vielleicht hat Alex sie verpfiffen. Ist er etwa im Zeugenschutzprogramm? „Inzwischen wundert mich überhaupt nichts mehr“, sagt in jenem Jahr einer der Ermittler.

Dass Alex ermordet wurde, halten die Kripo-Ermittler hingegen für wahrscheinlicher. Nach Auswertung der Handydaten glauben sie, dass Alex im Büro von Bernd in der Kreuzberger Eisenbahnstraße war. Über die Versandfirma wollten sie dort zusammen mit Viktor, einem Bekannten Aljoschas, Sprachlernkassetten „Englisch-Russisch“ nach Russland verkaufen und damit 512.000 Dollar verdienen. Die Telefonauswertung ergibt auch, dass Viktor in dem Bereich der Funkzelle war.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Polizisten eine Gesichtsmaske, eine Schreckschusspistole und 500 Gramm Plastiksprengstoff, den Viktor angeblich zum Fischen braucht. Viktor kennt Bernd angeblich nicht, obwohl sein Handy ständig Kontakt zu dessen Handy hatte. Viktor, der mehrere Alias-Personalien hat, wird wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz festgenommen. Er und auch Bernd sind verdächtig.

Im Juli wird Bernd verhaftet. Der Vorwurf: Am 8. Mai habe er Luchterhandt in sein Büro in der Eisenbahnstraße gelockt. Dort sei dieser gegen 18.40 Uhr von Viktor umgebracht worden. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai durchsuchten sie dann Alex’ Wohnung. Obwohl sie 70.000 versteckte Euro übersahen, die erst die Polizei fand, nahmen sie mindestens 200.000 Euro mit, die Alex in Polen anlegen wollte. Das angebliches Motiv von S.: Alex soll gedroht haben, aus dem gemeinsamen Projekt des Postverteilungsdienstes auszusteigen. Doch das lässt sich nicht gerichtsfest belegen.

Polizei Die Polizei sucht öffentlich mit einem Foto nach Alexander Luchterhandt.

Bernd wird nach fast drei Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Viktor wird in die Ukraine abgeschoben. Wieder stützte sich der Haftbefehl nur auf Indizien. Die Telefonauswertung ist ungenau, weil sich ein Handy nicht unbedingt am nächsten Funkmast einloggen muss und es in dem dichtbesiedelten Gebiet mehrere Funkzellen gibt. Außerdem macht der Anwalt auf einen weiteren Umstand aufmerksam: Alex’ Telefon war zur angeblichen Tatzeit, um 18.40 Uhr, nicht bei Bernd in Kreuzberg, sondern in einer Funkzelle in Lichtenberg eingeloggt.

Im Antrag, den Haftbefehl aufzuheben, dem das Landgericht folgt, schreibt der Anwalt von Bernd: „Alexander Luchterhandt war sowohl materiell als auch persönlich in der Lage, von einem Tag auf den anderen sein bisheriges Leben aufzugeben und in ein anderes Land zu reisen und sich dort zurechtzufinden. Es ist daher äußerst fraglich, dass es überhaupt zu einem Kapitalverbrechen gekommen ist.“ Im Gespräch mit uns sagt der Anwalt dann später noch: „Die Polizei hat sich die bequemsten Opfer gesucht. Bei jemandem, der lange Vorstrafen hat, ist es leichter zu rechtfertigen, ihn zu inhaftieren.“

Vielleicht verprasst Alex sein Geld in der Karibik oder in Polen. Vielleicht wurde er von alten Knastbrüdern im Brandenburger Wald verscharrt oder von der Russenmafia in einem Brückenpfeiler einbetoniert. Bernd ist inzwischen gestorben. Der damalige Chef der Mordkommission möchte nicht über den Fall reden. Er wird ihn auch nicht mehr lösen. Im Herbst geht er in Pension.

