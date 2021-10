Berlin - Sind Sie schon mal einem echten Wolf begegnet? Ich kann ihn sagen, dass ist ein ganz schön animalisches Erlebnis. Man muss fairerweise dazu sagen, dass ein Rendezvous nicht so spektakulär ist, als wenn ein ausgewachsener männlicher Löwe zwei Meter neben ihrem kleinen Zwei-Mann-Zelt in Afrika nachts anfängt zu brüllen. Da fliegt einem nämlich wirklich das Dach weg. Aber eine Begegnung mit einem ausgewachsenen Wolf ist trotzdem eine fesselnde Angelegenheit.

Meinen letzten Wolf habe ich im Juni in der Lausitz in Sachsen gesehen. Am helllichten Tag stand der graue Riese bei 27 Grad und Sonnenschein hechelnd direkt hinter der Leitplanke an der A13. Ich habe ihn nur im Vorbeifahren kurz gesehen. Vorher hatte ich Isegrim – so heißt der Wolf in der Fabel – schon zweimal in Sachsen-Anhalt vom Hochsitz aus beobachtet. 40 Meter entfernt stand ein Wolf einmal vor mir und hat mich nur müde angeschaut.

Mein Kumpel Albrecht, mit dem ich regelmäßig zur Jagd gehe, hat Wölfe schon aus der Nähe in seinem Wald beobachten können. Vergangenen Sommer pirschte er Rehe im Unterholz an und saß dabei mit seiner Waffe auf der Erde. Auf einmal schoss ein flüchtiges Reh an ihm vorbei. 30 Sekunden später stand dann plötzlich ein Wolfsrüde drei Meter neben ihm und starrte ihm direkt in die Augen. Das Gehirn meines Freundes brauchte ein paar Sekunden, um die Situation zu begreifen. Ist das ein Schäferhund? Ein Husky? Nein, ein Wolf! Er saß nur wie eingefroren da und hat gewartet, bis der Wolf wieder abgezogen ist. Die Situation hat ihn ziemlich beeindruckt. Vor allem, dass der Wolf von ihm scheinbar völlig unbeeindruckt war.

Der Wolf breitet sich spielend in Deutschland aus

Ich denke so wird es auch dem Fotografen gegangen sein, der in dieser Woche in der Döberitzer Heide – einem fast 5000 Hektar großem Naturschutzgebiet – die ersten Wölfe (ein Elternpaar mit vier Welpen) innerhalb des Berliner Autobahnrings, nur 30 Kilometer vom Alexanderplatz entfernt, ablichtete. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Deutschen noch nie einen Wolf in Deutschland in freier Wildbahn gesehen hat, so haben doch viele Waldarbeiter, Landwirte, Förster und leidenschaftliche Pilzsammler schon ihre Begegnung mit dem Raubtier gemacht. Denn der Wolf ist (wie bald auch wieder der Elch in den neuen Bundesländern) inzwischen bundesweit heimisch und breitet sich spielend in unserer von Autobahnen und ICE-Trassen durchzogenen und dicht besiedelten Kulturlandschaft aus.

Wie viele Wölfe inzwischen durch unser Land schleichen, darüber streiten Behörden und Fachleute. Laut Bundesamt für Naturschutz gab es im Herbst 2020 insgesamt 128 Wolfsrudel in Deutschland. Dazu kommen Paare und Einzeltiere. Der Brandenburger Wolfsexperte Gregor Beyer, der auch die öffentliche Hand in Sachen Wolf berät, geht davon aus, dass es in Deutschland derzeit 1624 Wölfe gibt, die sich jährlich mit einer Reproduktionsrate von 36 Prozent vermehren.

Laut seinen Berechnungen werden es schon in drei Jahren 5500 und 2030 mehr als 25.000 Wölfe in Deutschland sein. Schaut man sich die vielen Vorträge von Beyer auf Youtube an, beeindrucken zwei Aussagen des Experten besonders: Angeblich lebten allein in Brandenburg – nirgendwo in Deutschland steppen mehr Wölfe (442) als hier – mehr Tiere als in Finnland; und in ganz Deutschland mehr Wölfe als in Schweden, Finnland und Frankreich zusammen. Da ist es natürlich nur folgerichtig, dass sich ein paar Tiere jetzt auch das immer noch ziemlich lose besiedelte Bundesland Berlin erobern.

In Deutschland gibt es viel mehr Wildtiere als in Kanada

Die Gründe für diese Explosion der Population sind ziemlich einfach zu erklären. Denn wegen der immer intensiveren Landwirtschaft haben einige Wildtiere, vor allem Schalentiere wie Rehe, Dam- und Rothirsche und vor allem Wildschweine – Die klauen in Berlin am Badesee ja gerne Laptops! – ein Nahrungsangebot, wie es das noch nie in Deutschland gegeben hat. Derzeit gibt es bundesweit so viele Rehe und Wildschweine wie wohl noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Auch wenn das für den Laien nur sehr schwer zu glauben ist: In den unberührten Weiten Kanadas ist etwa die Wilddichte von großen Säugetieren viel geringer als bei uns. Kaum zu fassen, aber wahr. Unberührte Natur ist eben nicht nur Paradies, sondern vor allem Überlebenskampf.

Und je mehr Beutetiere es für den Wolf gibt, desto ungezügelter kann er sich bei uns vermehren. Manche Wildarten, wie zum Beispiel Mufflons (Wildschafe) sind ihm schutzlos ausgeliefert. Rehe zum Beispiel sind Kurzflüchter, sie fliehen nur ins nächste Unterholz und sind schnell müde. Ein einzelner Wolf muss einfach nur dranbleiben. Je einfacher, desto besser. Im vergangenen Winter etwa haben mein Kumpel und ich in Erxleben auf dem Feld ein gerissenes Reh gefunden. Der Wolf hatte die Bauchdecke geöffnet und alles außer dem Panseninhalt herausgefressen. Das Reh lag dort im Schnee wie ein ausgelutschtes Calippo-Eis. Kein schöner Anblick.

Müssen wir uns in Berlin jetzt also Sorgen machen, dass Wölfe die Schwächsten unserer Gesellschaft reißen: die Rentner am Weissensee? Oder, dass Wölfe bald in der U-Bahn neben uns mit überschlagenen Beinen und Airpods sitzen? Oder bei Edeka Jost an der Frischetheke höflich nach einer Scheibe Fleischwurst für ihre Welpen bitten? Auch wenn das natürlich nur Spaß ist, streitet Deutschland seit Jahren erbittert um die Deutungshoheit beim Thema Wolf. Verblendete Naturschützer, die von einer unberührten Natur in einem der dicht besiedelsten Länder träumen, stehen bornierten Landwirten und vor allem ignoranten Jägern gegenüber. Letztere sehen den Wolf vor allem als Konkurrenten um die Jagdtrophäe.

Verblendete Naturschützer und bornierte Jäger

Denn je mehr Wölfe es gibt, desto mehr Unruhe bringen sie in Jagdbezirke und desto mehr Wildtiere fressen sie. So bleiben dann - laut Logik der Jäger - weniger Tiere die erlegt werden können. Die Mehrheit der deutschen Jägerschaft hasst deswegen den Wolf noch mehr als die Grünen.

Unrecht aber haben sowohl Naturschützer, Grüne als auch Landwirte und Jäger. Denn einerseits ist es illusorisch zu glauben, dass die Einwanderung eines großen Beutegreifers nach Deutschland ohne Konflikte abläuft. Stellen sie sich mal vor ein Wolf attackiert eine Mutterkuhherde, die direkt neben der Autobahn grast. Auf der anderen Seite leidet derzeit in Deutschland der Wald unter Dürre und Borkenkäfern. Je mehr Rehe und Hirsche ein Wolf also reißt, desto weniger werden junge Knospen im Wald verbissen. Und das ist gut für den Wald und auch fürs Klima.

Auch wenn die vielen Jäger in Deutschland den Wolf am liebsten gleich wieder ausrotten würden, er ist nach Deutschland - und jetzt auch nach Berlin - gekommen um zu bleiben. Die einfache Lösung ist also, wie immer in der Demokratie, ein Kompromiss. Und das bedeutet, dass wir in Deutschland jetzt anfangen sollten den Wolf moderat zu bejagen. Nicht so streng, wie es viele Jäger wollen, nein, gerade so, dass wir die Population auf einem erträglichen Niveau halten. Naturfreunde und Jäger sollten sich beide freuen. Die einen können Isegrim beobachten, die anderen bei der Jagd auf ihn anlegen. Beides kann Freude bereiten.

„Wie cool“, sagt die Tochter. „Das ist nicht cool“, sagt der Vater.

Eine Sache gibt es allerdings noch: Und das ist die diffuse Angst der Bevölkerung, die mit Horrorvideos in Whatsapp-Gruppen geschürt wird. Kürzlich hat mir mein Bruder ein Video geschickt. Da trabt ein einzelner Wolf durch einen kleinen Ort in Niedersachsen. Erst läuft er an einer unbeeindruckten Oma vorbei, überquert die Straße und biegt auf einen Parkplatz zwischen Lidl und einem Hellweg-Baumarkt ein. „Alter, das ist ein Wolf“, sagt der Filmende Vater ängstlich. Seine kleine Tochter an der Hand ist in ganz anderer Stimmung. „Wie cool. Der Arme. Irgendjemand muss ihm helfen“, sagt sie. Woraufhin der Vater sagt: „Das ist nicht cool!“

Wenn ich mit Jägern dieser Tage am Feuer stehe, Bier trinke und Würstchen brate, dann sprechen sie spätestens nach fünf Minuten davon, dass es bei der gegenwärtigen Situation nur eine Frage der Zeit ist, bis Kinder auf ihrem Schulweg von Wölfen gerissen werden. Laut einer Studie des International Fund of Animal Welfare (IFAW) gab es in den vergangenen 18 Jahren in Nordamerika und Europa gerade mal zehn Wolfsangriffe auf Menschen von denen nur zwei tödlich endeten. 78 Prozent der Angriffe weltweit seien auf die Tollwut zurückzuführen, die in Europa fast ausgerottet ist, sagen die Forscher. Laut Experten gehöre der Mensch zudem nicht zum Nahrungsbild des Raubtiers.

Ich habe mir die Fotos aus der Döberitzer Heide daraufhin natürlich noch einmal genau angesehen und auch meinen Kumpel Albrecht nach besonderen Merkmalen des Wolfes befragt. In beiden Fällen trugen die besagten Wölfe weder eine Lesebrille, noch rochen sie nach Kölnisch Wasser und hatten auch kein Sparbuch der Berliner Sparkasse bei sich. Rotkäppchen muss sich also keine Sorgen machen. Und wir Berliner uns auch nicht

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.