Wie so oft platzt die Krankheit unangekündigt in ein normales Leben. Sie nimmt ihren Anfang, als Finn Gnadt, ein damals 18-jähriger junger Mann aus Kiel, im Frühling 2020 draußen auf dem Gartenstuhl einschläft. Als er aufwacht, denkt er sich nicht viel dabei. Doch in den nächsten Tagen wird der Schlaf sein ständiger Begleiter. Egal, wo er sitzt, Finn schläft ein. Er ist immerzu müde. Und erschöpft. Er kann sich nicht konzentrieren. Und das, obwohl er eigentlich für sein Abitur lernen müsste.

Bestimmt nur eine Sommergrippe. „Ich dachte, ich sei krank, aber nicht so krank“, erinnert er sich. Ein paar Tage später kommt der Durst dazu. Finn trinkt, er trinkt richtig viel, sechs bis sieben Liter pro Tag, ohne je keinen Durst mehr zu haben. Er wird dünner. „Ich habe einfach mein Körpergewicht ausgepinkelt.“ Seine Hosen sitzen locker um die schmalen Hüften. Am Ende des Monats hat er 12 Kilogramm verloren. Inzwischen ahnt er, dass mit ihm etwas nicht stimmt.

Eines Morgens Ende April steht er auf, das Gesicht eingefallen und blass. Er geht runter zum Frühstück, wo schon sein Zwillingsbruder Malte auf ihn wartet: „Du siehst richtig scheiße aus“, begrüßt er Finn und überredet ihn, zum Arzt zu gehen. Zuerst möchte Finn das Auto nehmen, aber Malte hält ihn auf und fährt selbst. Im Rückblick die richtige Entscheidung. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Malte mich nicht gefahren hätte“, sagt Finn. Der Hausarzt hat eine Vermutung, als er Finns entkräfteten Körper sieht. Er misst seinen Blutzucker. Volltreffer. 780 Milligramm pro Deziliter. Normalerweise liegt der Wert zwischen 80 und 120.

Finn hat Diabetes.

Corona hat alles verändert

Zurück im Auto fängt Finn an zu weinen. Er weiß, was auf ihn zukommen wird. Sein Cousin hat Diabetes, seit er klein ist. Nicht mehr essen, worauf man Lust hat. Sich selbst Insulinspritzen setzen. Immer den Blutzucker messen. Finn ist jung, 18 Jahre alt. Die Schule ist fast vorbei. Er hat schon den Ausbildungsvertrag bei einem Kreuzfahrtschiff unterschrieben, das ihn nach Asien und Südamerika bringen soll. Alles ist geplant: „Im Juni Abitur, im Juli Party in Kiel und im August aufs Schiff.“ Es ist sein Traum, die Welt zu sehen. Jetzt ist er mit seiner Mutter und seinem Bruder auf dem Weg in die Notaufnahme, weil sein Körper nicht mehr kann.

Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die zu einer Überzuckerung des Bluts führt. Finn hat Typ 1, das heißt, sein Körper kann selbst kein Insulin mehr produzieren. Ohne dieses Hormon kann der Zucker aus dem Blut nicht mehr in die Zellen gelangen und sammelt sich an. In Deutschland leiden etwa 200.000 Menschen unter dieser Form des Diabetes.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß: Finn hat keinen normalen Diabetes. Und: Es gibt einen Grund, warum er ein halbes Jahr später nicht auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik, sondern in einem Diabetes-Kurs in Kiel ist. Die Antwort ist: Corona. Die Pandemie hat für ihn alles verändert. Hätte es Corona nicht gegeben, hätte er ein schönes letztes Schuljahr, ein besseres Abitur und einen Abiball gehabt. Er wäre gesund. Corona hat alles verändert.

Lena Giovanazzi Finn lebt jetzt in Berlin.

Finn braucht ungewöhnlich viel Insulin

Finns Geschichte erzählt nicht nur von einem individuellen Schicksal, sondern auch von einer Zeit, in der ein Virus das Leben vieler unwiderruflich verändert. Wie macht ein junger Mensch weiter, der zuerst krank und dann isoliert wird? Wie erlebt so jemand, der ins Leben starten möchte, die Einschränkungen der Pandemie? Wie wird man während Corona erwachsen? Von Finn kann man auch lernen, wie man weitermacht, wenn eigentlich alles im Eimer ist.

Als Finn auf der Intensivstation ankommt, ist er kaum noch ansprechbar. Er ist abgemagert, abgeschlagen, ausgetrocknet und erschöpft. Später wird er sich an die Woche auf der Intensivstation nicht mehr erinnern können. Die Ärzte beginnen sofort mit der Insulin-Therapie. So weit alles Routine. Erst am zweiten Tag fällt den Ärzten etwas Merkwürdiges auf: Finns Körper braucht ungewöhnlich viel Insulin. Auf die niedrigen Dosen reagiert er nicht. Andere Patienten verlassen normalerweise nach wenigen Tagen die Intensivstation, wenn ihre Werte sich normalisiert haben. Nicht so Finn.

Sind die Coronaviren bis in die Bauchspeicheldrüse vorgedrungen?

Um zu verstehen, was in seinem Körper vor sich geht, muss man wissen, wie der Typ-1-Diabetes entsteht – nämlich als Folge einer Autoimmunreaktion. Aus wissenschaftlich noch ungeklärten Gründen kommt es vor, dass Zellen in der Bauchspeicheldrüse vom Immunsystem angegriffen und zerstört werden. Diese Zellen produzieren normalerweise das Insulin, mit dem der Körper Zucker aus der Nahrung aufnimmt. War das der Prozess, der auch Finns Zellen zerstört hat? Sein Arzt vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Professor Laudes, ordnet einen Antikörpertest an, mit dem man die Reaktion im Blut nachweisen kann. Bei Finn fallen diese Tests alle negativ aus.

Professor Laudes steht vor einem Rätsel. Hat ein unbekannter anderer Prozess die Zellen zerstört? So einen Fall wie Finns hatte er noch nie. In der Patientenakte liest er, dass Finns Eltern im März 2020 auf einer Kreuzfahrt in Österreich waren, sich nach wenigen Tagen müde und abgeschlagen fühlten, hohes Fieber entwickelten und schließlich ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Sie hatten Corona und zählten damit zu den ersten Fällen in Deutschland. Ihr Hausarzt testete kurze Zeit später Finn und auch seinen Bruder Malte auf Corona-Antikörper. Dieses Mal fiel Finns Test positiv aus. Auch er hatte im Frühjahr 2020 Corona – ganz ohne Symptome. Professor Laudes hat eine Vermutung, die Finns Geschichte zu einem sehr besonderen Einzelfall machen wird, an dem bis heute geforscht wird: Könnte es sein, dass die Coronaviren bis in die Bauchspeicheldrüse vorgedrungen sind und dort die Zellen zerstört haben?

Lena Giovanazzi Finn lebt jetzt in Berlin. Er macht nun eine Ausbildung.

Finn weiß, was auf ihn zukommt

Anderthalb Jahre später sitzt Finn in einer Eckkneipe im Berliner Wedding. Lockere Trainingsjacke, weiße Nikes, vor sich ein großes Pilsener Urquell. Es ist Anfang Dezember, wer geimpft ist, kann wieder in Kneipen und Clubs. Gut für Finn. Seit einem halben Jahr lebt er jetzt in Berlin und er liebt es. Im Sommer war er mit anderen feiern in der Hasenheide, Bier vom Späti, immer am Snacken im Imbiss Sahara – genau so hat er sich das Leben hier vorgestellt.

Er zeigt auf das Bild seines Ausweises, den er gerade noch dem Wirt zusammen mit seinem Impfzertifikat über den Tresen geschoben hat. „So sah ich damals aus, bevor ich ins Krankenhaus kam.“ Zwischen dem abgemagerten Jungen auf dem Bild, dem die Augen tief in den Höhlen liegen, und dem jungen Mann in der Bar besteht kaum noch Ähnlichkeit. Finn redet nicht gerne über die Zeit im Krankenhaus. Wenn man ihn etwas fragt, antwortet er lieber kurz als lang und abgeklärt, so als wäre das alles nicht der Rede wert.

Seine Erinnerung setzte wieder ein, als er auf eine reguläre Station verlegt wurde. Als er wieder zur Besinnung kommt, hat er Hunger, richtig großen Hunger. Aber auf der Station gibt es nur „Knastbrot“, wie Finn sagt. Seine Familie kann er wegen der Corona-Beschränkungen nur vor der Tür des Krankenhauses treffen. Dafür bringen sie ihm Burger mit, die er sich schnell reinziehen kann, bevor er wieder hoch muss. Wirklich helfen kann ihm in seiner Situation kaum jemand. Irgendetwas in seinem Körper hat seine Bauchspeicheldrüse zerstört und jetzt hat er halt Diabetes. Finn akzeptiert es einfach.

„Ich weiß nicht, wie man anders darauf reagieren soll. Soll man in Selbstmitleid ertrinken?“, fragt er heute. Finn weiß, was auf ihn zukommt. Er schreibt mit seinem Cousin, der auch Diabetes hat. „Und das war auch das Einzige, was mich irgendwie vorangebracht hat.“ Er denkt nach. „Was bringt mir dieses: Es wird alles gut? Sorry, was bringt mir das? Das habe ich genug bekommen in der Zeit, in dem scheiß Krankenhaus. Alles wird gut? Dann tausch doch. Geh du doch auf die Intensivstation, Alter.“ In solchen Momenten bekommt man eine Ahnung, wie es gewesen sein muss, mit 18 Jahren wegen Diabetes auf der Intensivstation festzusitzen, während die halbe Welt in den Lockdown geht.

Lena Giovanazzi Mit einer App prüft Finn seine Werte.

Wird es mehr Diabetesfälle geben?

Dass sich auf einmal Wissenschaftler auf der ganzen Welt für ihn interessieren, lässt Finn ziemlich kalt – selbst als Nature, eine der angesehensten Fachzeitschriften weltweit, anruft. Es interessiert ihn nicht, dass er ein besonderer Fall ist. „Da kann ich mir auch nichts von kaufen.“ Als Professor Laudes ihn fragt, ob er für genetische Untersuchungen bereit ist, will Finn eigentlich ablehnen. Er will mit der Krankheit nicht mehr zu tun haben als unbedingt nötig. Bis seine Mutter kommt. „Sie hat mir gesagt: ‚Finn, es geht hier nicht nur um dich, sondern um die Menschheit.‘“

Professor Laudes fand den ersten Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang von Corona und Diabetes bei Christian Drosten. Der Virologe konnte zeigen, dass Sars-CoV-2 über einen Rezeptor in Zellen eindringen kann. Über ebendiesen Rezeptor verfügen auch die Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Dass die Zellen von Coronaviren angegriffen wurden, wäre also theoretisch möglich. Um es wirklich beweisen zu können, müsste Professor Laudes Gewebe der Bauchspeicheldrüse entnehmen, und das geht nicht, ohne Finn zu gefährden. Werden sich die Krankenhäuser im Zuge der Pandemie auf mehr Diabetesfälle einstellen müssen?

Sie sagen ihm: „Du musst in Europa bleiben“

Ein paar Tage später, wieder in Wedding. Finn steht frisch geduscht in der schmalen Küche seiner ersten eigenen Wohnung und kocht Köfte, sein Signature Dish, wenn Besuch kommt. Er war das erste Mal seit langer Zeit wieder bei McFit. Auf die Frage, wie es lief, sagt er: „Ich war mal besser, sagen wir es so.“ Seit er in Berlin lebt, hat er den Leistungssport durch sportliches Trinken ersetzt. Seine Wohnung sieht genau so aus, wie man sich die erste eigene Wohnung vorstellt. In der Küche hängt ein HSV-Trikot hinter Glas, im Schrank steht das obligatorische Fläschchen Maggi, im Wohnzimmer ein großer Fernseher für die Playstation. Im Flur hängt ein langes Whiteboard mit alten Fotos von Partys.

Dazwischen sein Arbeitsplan und viele kleine Kritzeleien, Magnete verschiedener Städte, die Finn schon bereist hat. Und ein oder zwei gekritzelte Penisse, einer so groß wie eine Rakete. Als Finn Ketchup aus dem Kühlschrank holt, klackern Insulin-Stifte in der Tür, einer der wenigen Hinweise auf die Krankheit. Finn setzt sich mit den Köfte aufs Sofa. Einen Tisch zum Essen braucht er nicht.

Als Finn aus dem Krankenhaus entlassen wird und wieder zu Hause ist, legt er seine mündlichen Abiturprüfungen ab. Mit seinen Noten ist er nicht zufrieden, er weiß, dass er eigentlich besser gewesen wäre. Er ruft bei dem Kreuzfahrtschiff an und sagt, dass er jetzt Diabetes hat. Die Ausbilder sagen ihm: Kein Problem, aber du musst dann in Europa bleiben. Diabetiker dürfen nicht mit in die Karibik. Weil der Veranstalter keine Verantwortung dafür übernehmen kann, dass Finn immer die medizinische Versorgung bekommt, die er braucht.

Der Umzug nach Berlin

Jetzt bewirbt er sich auch in anderen Hotels und Restaurants. Er schreibt 20 Bewerbungen, doch wegen Corona nimmt keiner Auszubildende an. Eine richtig miese Zeit. Dann beginnt sein Bruder Malte sein Au-pair-Jahr in Kanada. „Das war eine krasse Umstellung, wenn du 18 Jahre lang mit dem kleinen Knecht rumhängst, und der ist auf einmal weg.“ Finn ist nicht wütend auf ihn, aber traurig. Sein bester Freund Robin macht eine Ausbildung zum Bauzeichner und hat keine Zeit mehr. „Ich wollte raus, ich wollte ausziehen“, erinnert er sich. Langsam wird’s da eng. Er liebt seine Eltern. „Vielleicht hätten sie mich nur eine Woche bemitleiden müssen und nicht einen Monat“, sagt er. „Aber sonst war alles gut.“

Als er wieder anfing zu trinken, haben sie Fragen gestellt und sich Sorgen gemacht. Das versteht Finn, aber es nervt ihn auch. Er will nicht, dass man seine Krankheit ignoriert, aber einfach akzeptiert, dass sie da ist. „Meine Eltern mussten begreifen, dass ihr Sohn 18 Jahre alt ist und selbst lernen muss, damit umzugehen.“ Von Oktober bis Februar sitzt Finn allein zu Hause bei seinen Eltern. Tiefpunkt. In Wedding macht Finn sich ein polnisches Dosenbier auf, das ihm sein Vater aus dem Urlaub mitgebracht hat, und trinkt ein paar große Schlucke. In dem Mülleimer neben dem Sofa liegen die Dosen der vergangenen Tage. Die Corona-Krise ist für junge Menschen eine verdammt schlechte Zeit.

Dann endlich die Rettung. Seine Mutter erzählt ihm, dass ein großes Hotel in Berlin Ausbildungsplätze anbietet. Berlin. Seine beiden älteren Brüder wohnen in Berlin, hier will Finn schon ewig wohnen. Er geht zum Bewerbungsgespräch. Zwei Tage später, Finn will gerade den Zug zurück nach Kiel nehmen, kommt der Anruf. „‚Hallo, wir würden dich gerne nehmen.‘ Ich war einfach nur happy. Ich hab mir am Bahnhof ein Bier für den Zug geholt.“ Ein paar Wochen später geht es nach Berlin.

Lena Giovanazzi Finns Zimmer in Berlin

Hohe Blutzuckerwerte können schwere Folgen haben

Etwa eine Stunde nach dem Köfte-Essen hält Finn sein Smartphone an einen etwa 50-Cent-Stück-großen weißen Sensor, der an seiner Schulter klebt wie ein Nikotinpflaster. Über eine App wird ihm sein Blutzucker angezeigt: 160. Gar nicht schlecht. Finn hat eine gute Woche, alle Balken sind im grünen Bereich. Er schaut sich die Blutzuckerkurve des Tages an. Nur gegen 17 Uhr fällt die Kurve in den roten Bereich, er ist unterzuckert. Um diese Zeit war er beim Sport. Vor dem Einschlafen wird er sich mit einem der Stifte Insulin spritzen. Er zeigt auf die kleinen Einstiche auf seinem Bauch. Die kleinen roten Punkte fallen kaum auf.

„Man könnte denken, es sei ein Ausschlag.“ Tun die Spritzen irgendwann weniger weh? Finn schüttelt den Kopf: „Es ist immer gleich scheiße.“ Wer jung Diabetes bekommt, muss lernen, Verantwortung für seinen Körper zu übernehmen. „Es hat mich jetzt nicht direkt erwachsen gemacht, aber es hat mich weiterentwickelt, diese Verantwortung zu haben.“ Er hat immer eine kleine Tasche dabei, in der Traubenzucker und die Insulin-Pens drin sind. Ohne geht er nicht vor die Tür.

Was für Finn gut funktioniert, ist, die Krankheit nicht an erste Stelle zu setzen. Deswegen trinkt er Bier und raucht Zigaretten, wenn ihm danach ist, obwohl Diabetiker auf Alkohol und Tabak verzichten sollten. „Mich würde es nicht stören, wenn ich mir für jedes Bier eine Spritze geben müsste“, meint Finn. Hohe Blutzuckerwerte können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben: Das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte steigt stark, es drohen Erblindung oder Nierenversagen.

Das Leben mit Diabetes

Eine häufige Folge sind Nervenschäden, die das Tastgefühl, die Temperaturwahrnehmung und das Schmerzempfinden beeinträchtigen. Dadurch können Wunden entstehen, die wegen der schlechten Durchblutung nur schwer heilen. „Das nehme ich komplett wissend in Kauf.“ Warum trinkt er dann? „Weil ich einfach nicht anders leben möchte, als ich davor gelebt habe. Weil ich das dumm finde.“ Finn entscheidet selber, wie er mit seinem Körper umgeht. Das heißt nicht, dass er seinen Lebensstil nicht verändert hätte. Er stopft sich beim Zocken nicht mehr alles rein, keine Chips mehr und so wenig Süßigkeiten wie möglich.

Jüngst untersuchten Wissenschaftler des Uniklinikums Dresden die Bauchspeicheldrüsen verstorbener Corona-Patienten und konnten in den insulinbildenden Zellen Coronavirus-Partikel nachweisen. „Der Beweis ist erbracht, aber eben nicht bei Herrn Gnadt“, schließt Professor Laudes am Telefon. Seine Befürchtung, dass vermehrt Diabetesfälle auftreten, die in kausaler Verbindung zu einer vorherigen Corona-Infektion stehen, hat sich nicht bestätigt. Bis heute gibt es neben Finn nur einige wenige Fälle auf der Welt. Aber die Forschung zu diesen Fällen könnte sich als aufschlussreich für andere seltene Typ-1-Fälle erweisen.

Wie sich Finns Zustand in den nächsten Jahren verändern wird, wisse keiner so wirklich, niemand habe Vergleichswerte. Im Moment gehe es ihm gesundheitlich sehr gut, Finn müsse wenig Insulin spritzen. Er sei noch in der Honeymoon-Phase. Seine Zellen produzieren noch Insulin. Doch voraussichtlich werde Finn den Diabetes für den Rest seines Lebens haben.

Das mit Berlin hat geklappt

In Finns Bücherregal steht neben den Büchern für seine Ausbildung ein dicker Ordner mit der Aufschrift „Abiball“. „Den zu organisieren hat so viel Zeit gekostet“, erinnert er sich. Er sollte im Juli 2020 stattfinden. Dann wurde er wegen Corona abgesagt. An der Tafel im Flur hängt immer noch die Eintrittskarte für den Ball, der nie stattgefunden hat. Finn hat sie bei seinem Umzug von Kiel nach Berlin mitgenommen. Ob sie wenigstens die Kosten für den Ball erstattet bekommen haben? Finn schüttelt den Kopf. „Ne, Mann.“

Jetzt zieht er aus dem Bücherregal ein Buch, seine Abizeitung. Auf dem Cover steht: „Abi looking for freedom“. Finn verdreht die Augen. „Bescheuertes Motto.“ Er blättert. Die Einträge der Schülerinnen und Schüler sind wie Instagram-Accounts aufgebaut. Auf seiner eigenen Seite ist ein Bild von ihm vor der Krankheit. Er knabbert darauf an einem Brot und trinkt ein Sternburg-Export-Bier. Darunter seine Bio: Man lebt nur einmal. Da, wo im Account normalerweise so etwas wie „Autorin“ oder „Sänger“ angegeben ist, steht bei ihm „Partylöwe“. Auf dem zweiten Bild seiner Timeline: „Ich in 15 Jahren: Lebe und genieße das Leben in Berlin oder irgendwo in einem Haus in der Nähe von einem Strand.“ Das mit Berlin hat ja schon mal geklappt.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.