Berlin - Liebe Leser, wir müssen uns wieder bei Ihnen bedanken, denn sobald wir eine Rezension eines für seine jeweilige Landesküche berühmten Restaurants in Berlin veröffentlichen, bekommen wir unglaublich viele Zuschriften. Das führte bei der Suche nach dem besten China-Restaurant in Berlin – etwa mit dem New Ocean, das für uns den besten Schweinebauch Berlins serviert – zu vielen guten Treffern.