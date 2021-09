Berlin - Über die Entstehungsgeschichte des Cevapcici wurde bereits viel geschrieben, so auch in der letzten Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende. Daraufhin erreichten uns zahlreiche Zuschriften. Dazu eine Klarstellung: Sollte der Autor zu irgendeinem Zeitpunkt den Eindruck erweckt haben, Cevapcici seien eine exklusive Angelegenheit der Kroaten, tut es ihm natürlich leid. Selbstverständlich gehören die schmackhaften Hackfleischröllchen zum kulturellen Erbe des gesamten Balkans. In den kommenden Wochen wollen wir uns deshalb die Zeit nehmen, verstärkt Restaurants zu testen, die Cevapcici auf der Karte haben – wenn Sie einen Tipp haben, immer her damit.

Eine aufmerksame Leserin macht den Aufschlag. Marlene E. hat uns auf das kroatische Restaurant Split aufmerksam gemacht, sie schreibt: „Ein Restaurant, das 50 Jahre am gleichen Ort nicht pleite geht, hat alles richtig gemacht und ist sehr zu empfehlen!“

Also dann: Das Restaurant Split am Blücherplatz ist wirklich sehr nett. Man fühlt sich unwillkürlich in die gute alte Bundesrepublik zurückversetzt. Die Wände sind mit Holzfurnier ausgekleidet, der Kellner trägt ein weißes Hemd unter einer schwarzen Weste, ein Messingschild, das von der Decke hängt, macht auf das gesetzliche Rauchverbot aufmerksam (was für ein herrlicher Anachronismus, man bekommt direkt Lust sich eine Zigarette anzuzünden). Im Radio laufen die Pet Shop Boys. Wenn man so dasitzt, packt einen unwillkürlich eine ganz eigene Art der Melancholie. Es würde einem nicht wundern, wenn Horst Schimanski in Lederjacke vorbeikommt, um nach einer langen Schicht ein Feierabendbier zu zischen (warum er dafür ausgerechnet nach Berlin fährt, obwohl sein Polizeirevier in Duisburg liegt? Keine Ahnung, vermutlich ein Beamten-Austauschprogramm, in der Folge Der Tausch von 1986 ermittelt Schimanski immerhin in München. Für Details fragen Sie bitte die Programmdirektion der ARD).

Matthias Achenbach Der Gastraum des Restaurant Split. Am späten Mittwochabend ist nicht so viel los.

Give me night or give me Blücher

Zu trinken gibt es kroatisches Bier vom Fass (Karlovačko) und Julischka. Als Vorspeise gibt es einen kleinen Salat mit weißen Bohnen und Kraut, der Tomatenschnitz ist akkurat geschnitten, der Salat hat leider insgesamt etwas zu viel Essig. Das eigentliche Highlight sind selbstverständlich die Cevapcici, sie werden mit Pommes und – etwas ungewöhnlich – Curryreis serviert. Die Cevapcici sind wirklich gut, die Portion ist groß genug, um satt zu werden, frische Zwiebeln runden das Bild ab. Leider schließt der Laden innerhalb der Woche schon um 22 Uhr abends, sodass man schnell zu den letzten Gästen gehört. Egal: Kommissar Schimanski würde sich im Split wohlfühlen, der Redakteur der Berliner Zeitung am Wochenende tut es ohnehin.



Bewertung: 3 von 5 Punkten

Split, Blücherplatz 2, 10961 Berlin, täglich 11.30 bis 22 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.