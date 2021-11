Berlin - Jetzt habe ich länger mit mir gerungen, ob ich Ihnen dieses Restaurant empfehlen kann oder nicht. Ehrlich gesagt bin ich immer noch unschlüssig. Wir machen Folgendes: Ich schreibe auf, was ich erlebt habe und über den Laden denke – und Sie – ganz alleine – entscheiden für sich, ob Sie ihm eine Chance geben.

Also: Ich war kürzlich im Asia Deli, einem chinesischen Restaurant auf der Seestraße in Wedding, das auf den ersten Blick nicht sehr einladend aussieht. Aber das vorweg: Nichts ist im Asia Deli, wie es scheint - im Guten wie im Schlechten.

Warum hat es mich überhaupt dorthin verschlagen? Das Asia Deli wirkt auf den ersten Blick wie Hunderte andere günstige Asia-Imbisse auch. Fotos von schrill ausgeleuchteten Gerichten umrahmen die Fensterfront und den Eingang. Drinnen surrt der Kühlschrank mit Softdrinks, man sitzt auf harten Stühlen unter zu grellem Licht. Die Bedienung scheint auch nicht überschwänglich freundlich, sondern eher wortkarg-überfordert.

Die Testerin im Imbiss - mal nicht Etepetete

Es ist also kein Laden, den ich normalerweise testen würde. Ein unspektakulärer Asiate, der keinen Anspruch zu haben scheint, warum sollte ich den kritisieren und womöglich seine Küche runtermachen?

Doch ich fuhr zielsicher und, was die Optik angeht, vorgewarnt hin. Denn das Asia Deli ist eine Insider-Empfehlung einer echten Kennerin der verschiedenen chinesischen Landesküchen. Vor einiger Zeit habe ich nämlich eine junge Chinesin kennengelernt, die ihre Kindheit in China und Wien verbracht hat und nun schon länger in Berlin lebt. Sie heißt Sissi Chen, ist selbst eine exzellente Köchin und postet auf Instagram wunderbare Food-Fotos, chinesische Rezepte und Tipps.

Das Asia Deli, erzählte sie mir, sei ihre sichere Bank. Wenn immer sie selbst keine Zeit oder Lust aufs Kochen habe, aber echtes chinesisches Essen vermisse, komme sie her. Fast alle Gerichte hier schmeckten ziemlich so, wie man sie in China bekomme. So einen Satz vergesse ich natürlich nicht. Also schlug ich am letzten Sonntag um 18 Uhr dort auf. Als ich ankam, war der kleine Laden nicht sonderlich voll. Der große runde Tisch mit typischer Drehscheibe nahe dem Ladenfenster war frei, ebenso noch zwei weitere Tische. Nur draußen warteten ein paar Menschen auf Bestellungen, was ich aber zunächst nicht sonderlich beachtete.

Sympathisch chaotische Verhältnisse

Recht schnell fiel mir jedoch auf, dass praktisch ohne Unterbrechung das Telefon läutete, worauf der Chef an der Anrichte, die gleichzeitig die Theke ist, Zettel mit Nummern vollkritzelte. Die reichte er sofort in die Küche weiter. Die Anrichte sah chaotisch aus, überall flogen Zettel, Einweg-Behälter, Alufolien und Tüten herum, die Lieferando-Fahrer im Minutentakt entgegennahmen.

Asia Deli Hier geht der Lieferando-Fahrer ein und aus - eher selten der Feinschmecker.

Schnell war mir klar: Die Küche im Asia Deli, obwohl die Gästeanzahl im Restaurant überschaubar ist, muss schätzungsweise dreimal so viele Gerichte raushauen, wie man anhand der Gäste vermuten würde, und das, obwohl sie winzig ist. Auf dem Weg zur Toilette guckte ich rein: Vier Köche an sechs Flammen und mit acht Woks arbeiteten in Rekordtempo. Dennoch wartete ich eineinviertel Stunden auf das erste Gericht. 15 Minuten später folgten weitere, einige davon falsch. Take-away hatte offenbar Priorität.

Ich hätte eigentlich schon während der Bestellung skeptisch werden müssen. Die Bedienung – wie gesagt eher wortkarg – war überfordert, weil sie und der Chef auch fürs Verpacken und Aushändigen der Bestellungen an die Fahrer zuständig waren. Die Frau war im Totalstress. Wortlos, wohl auch, weil sie kaum Deutsch sprach, drückte sie mir Block und Stift in die Hand, damit ich die Nummern meiner Bestellung selbst notiere. Gar nicht so leicht ohne Beratung, denn vieles in der Karte las sich furchtbar: „Scharfe Schwein Füsse“, „Ohren mit Koriander“, „rot geschmortes Löwen Köpfe“, was vermutlich an der kruden Übersetzung lag. Anderes hingegen klang wunderbar: „Geschmortes 5-Schichten Fleisch mit Wintergemüse“, „Bier-Ente auf Yu-Xiang Art“, „Meeresfrüchte Brühe mit Tofu im Tontopf“.

Endlich Gerichte, wie sie nicht überall zu finden sind, dachte ich. Auch entdeckte ich hier „Eier mit gebratener Tomate“. Sissi Chen hatte mir davon erzählt. Es sei das authentischste Gericht Chinas, obwohl man es seltsamerweise nie im China-Restaurant in Deutschland finde. Doch jeder, wirklich jeder Chinese kenne es, da es ein typisches Kindergericht sei.

Asia Deli Das echte Asia-Feeling: Drinnen surrt der Kühlschrank mit Softdrinks, man sitzt auf harten Stühlen unter zu grellem Licht.

Als ich es eineinhalb Stunden später vor mir hatte, war mir vor Hunger etwas übel. Ich hatte bis dahin nur ein paar Dim Sum mit Essig-Soja-Soße gesnackt. Diese gedämpften Teigtaschen hier sind wahlweise mit Shrimps, Hack oder Gemüse gefüllt und schmecken selbst gemacht. Jedenfalls war die Teighülle seidig gedämpft und aus der feinen Hack-Füllung stachen einzeln Aromen von Ingwer, Knoblauch und Meeresfrüchten hervor.

Der Gurkensalat ist eigentlich ein Knoblauchsalat

Das Kindergericht kam gerade recht, da ich nun etwas Simples im Magen brauchte. Direkt auf fast leeren Magen hätte ich den exzellenten Gurkensalat, der mehr frischen Knoblauch als Gurken enthielt, nicht essen können. Oder auch die scharfe Ingwer-Chilinote in der Eintopf-artigen, sehr aromatischen Meeresfrüchtebrühe nicht ertragen. Auch die hervorragenden, zuckersüß-sauer marinierten Schweinerippchen mit Kreuzkümmel, deren dunkle Soße zähflüssig vom Stäbchen tropfte, wären mir ohne die schlichte Tomaten-Reis-Ei-Grundierung nicht bekommen.

Wegen der Umstände blieb das Kindergericht an diesem Abend mein Liebling: fluffiges Rührei, unter das süßlich gezuckerte Tomaten gemischt sind – so lange gebraten, dass sie sich fast verflüssigen. Kein Wunder, dass es Kinder lieben, denn das Gericht enthält bis auf Schärfe wohldosiert all die typischen süß-sauer-salzigen Aromen der chinesischen Küche.

Allerdings würde ich das nächste Mal viel lieber Sissis Empfehlung genießen: den im Ganzen gedämpften Fisch mit schwarzen Bohnen und Chili. Der kam leider nicht.

Vielleicht rufe ich also einfach an und bestelle – wohlwissend, dass das alles noch schlimmer macht. Ich glaube, das Asia Deli, das sich während des Lockdowns mit Take-away über Wasser gehalten hat, muss sich dringend entscheiden, was es nun sein will: Ein Take-away-Chinese oder ein ernst zu nehmendes Restaurant, das man uneingeschränkt empfehlen kann.

Preisangaben:

Kleinigkeiten und Dim Sum 4,50–7,50 Euro; Suppen und Töpfe 7,80–10,80 Euro; Hauptspeisen 8,80–16,80 Euro; Desserts 2,80–4,80 Euro

Eckdaten des Restaurants:

Asia Deli; Seestraße 41, 13353 Berlin; täglich 12–23 Uhr; https://asiadeli-berlin.de; Tel: 030 91441925

