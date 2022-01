Berlin - In Berlin ist es inzwischen ein regelrechter Sport geworden, sich beim Abendessen mit Freunden über die schier unendlichen Dinge lustig zu machen, die in der Hauptstadt so schief laufen. Der neue Flughafen, überbordende Clan-Kriminalität, die vielen verwaisten Baustellen, E-Scooter auf dem Gehweg, die BVG oder die ineffiziente Verwaltung. Man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll und aufhören wird es mit den ganzen Pannen doch ohnehin niemals. Manches ist allerdings auch übertrieben, zum Beispiel die Sache mit den völlig überlasteten Bürgerämtern.

Sie können mir gratulieren. Seit Donnerstag bin ich jetzt auch ganz offiziell Berliner. Der dafür nötige Behördengang im kleinen Bürgeramt Marzahn unterhalb der riesigen Plattenbauten war wirklich sehr, sehr angenehm. Den Termin (es gibt wieder welche!) dafür habe ich einfach vor zwei Wochen online gebucht und die nette ältere Dame mit den lila gefärbten Haaren auf Platz 14 hat meine Ummeldung von Dortmund nach Berlin-Mitte und weitere Formalitäten freundlich, schnell und zuverlässig bearbeitet und zum Schluss noch einen netten Willkommensgruß ausgesprochen: „Na dann ist Ihr Zuzug ja eine richtige Aufwertung für Ihr Viertel.“ Vielen Dank Berlin, geht doch.

Wie man allerdings in der Hauptstadt von A nach B kommt und in meinem Fall zur Marzahner Promenade 11, eine solche Erfahrung wünsche ich wirklich niemandem. Und das liegt nicht an irgendwelchen Trambahnen oder der Berliner Verwaltung. Dieser Höllentrip wird einem durch einen wirklich fragwürdigen Import aus den USA beschert, der in schwarz oder weiß um die Ecke biegt und auf den bescheuerten Namen Uber hört.

Uber fahren gleicht einem Höllentrip

Sie haben wahrscheinlich auch schon Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Fahrdienst aus dem Silicon Valley, der zu den New Mobility-Lösungen gehört, gemacht. Trotzdem möchte ich nochmal – damit Sie jetzt in derselben Stimmung sind wie ich – eine typische Fahrt mit einem Uber für Sie zusammenfassen: Sie stehen also in der Kälte vor Ihrer Haustür, sind schon zu spät für den ÖPNV und suchen auf Ihrer Freenow- oder Uber-App nach einem Wagen, der Sie zum Bürgeramt bringen soll. Ein Uber-Ride kostet 16 und ein Taxi 32 Euro oder mehr, wird Ihnen da angezeigt. Sie sind wie ich ein Sparfuchs und nehmen natürlich das Uber. Gut gemacht, denken Sie.

Doch jetzt geht der Horror los. Über das Kopfsteinpflaster poltert ein völlig ramponierter Toyota Prius (der übrigens noch hässlicher ist als ein Fiat Multipla), dessen Fahrgastraum nicht nur völlig verdreckt ist, sondern den eine mit Fettflecken besudelte Klarsichtfolie von den Vordersitzen abtrennt. Diese Folie soll ja bekanntlich Viren stoppen, aber das ist höchst zweifelhaft, wenn sie noch nicht mal in der Lage ist, den Schweißgeruch des Fahrers und die dominanten künstlichen Aromen (beliebte Sorten: Vanille, Citrus Flames, Piña Colada, oder Wild Child) des unter dem Rückspiegel baumelnden Wunderbaums aufhalten kann. Und auch zu dünn ist, um „Bad Habits“ von Ed Sheeran oder die Klänge von Radio Multikulti auf ein erträgliches Niveau zu dämpfen. Vorläufige Bewertung: 1 von 5 Sternen.

Und los geht die wilde Fahrt mit dem umweltfreundlichen Hybrid. Und da wird es nicht nur unangenehm, sondern regelrecht gefährlich, denn der Fahrer (der ein bisschen so aussieht wie ein Sohn von Clan-Chef Issa Remmo) hat nicht nur Airpods in den Ohren, sondern bedient beim Fahren auch noch zwei Smartphones. Er lenkt den Wagen, als ob er weder einen Führer- noch einen Personenbeförderungsschein besitzt. Generell fährt der Uber-Fahrer in Berlin zu dicht auf, grundsätzlich zu schnell oder zu langsam und weicht Hindernissen entweder gar nicht oder viel zu spät aus.

Schlimmer als die Foltermethoden der Israelis

Und das Schlimmste ist nicht, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben gefühlt tausendfach erhöht ist, sondern dass man nach so einer Fahrt den ganzen Tag mit Migräne und Verwirrung zu kämpfen hat. Denn die abrupte Stop-and-go-Fahrweise ist schlimmer als die Foltertechnik Tiltul, einer Art Schüttelmethode, mit der der israelische Geheimdienst Shinbet den Willen palästinensischer Terroristen innerhalb kürzester Zeit bricht. Ich glaube, für meine nächste Fahrt klebe ich mir den roten Aufkleber „Vorsicht zerbrechlich!“, den die Post für Weinpakete verwendet, auf die Stirn. Sicher ist sicher!

Nur wie soll es in Zukunft weitergehen, wenn sich Uber, eine Firma, die seit ihrer Gründung 2009 noch keinen Cent verdient hat, in Berlin weiter wie ein Pilz ausbreitet. Zuletzt gab es nur 6600 Taxis in Berlin, früher waren es mal mehr als 8000. Und die elfenbeinfarbenen Wagen werden von den zuletzt schon rund 4800 Uber-Toyotas ganz schön unter Druck gesetzt. Und das ist fast nur nachteilig für den Kunden.

Im Gegensatz zu Taxis etwa, die einen festen Tarif haben, gibt es bei Uber sogenannte dynamische Preise. Das heißt, wenn es regnet oder die Nachfrage hoch ist, steigt der Preis. Das führt dazu, dass ein Uber manchmal sogar viel teurer ist als ein Taxi, beispielsweise bei Fahrten zum Flughafen.

Auch das gute alte Taxi ist in der Krise

Und es gibt noch viele weitere Vorteile des guten alten Taxis: Es kommt in der Regel schneller, es gibt auch mal einen Mercedes oder ein komfortables Londoner E-Taxi, es darf Busspuren benutzen, ist rund um die Uhr verfügbar und ist verpflichtet, jeden Fahrgast mitzunehmen. Über Uber liest man immer wieder Artikel, dass die Fahrer aus irgendwelchen politisch-religiösen Gründen etwa queere und homosexuelle Menschen oder Hunde nicht mitnehmen wollen. Bei Taxis herrscht noch die gute alte Beförderungspflicht. Ob es dem Fahrer nun passt oder nicht.

2017 gab der ADAC den Berliner Taxifahrern auch aus diesen Gründen in einem Ranking im bundesweiten Vergleich noch die Note „sehr gut“. Die Begründung: Bis auf eine Ausnahme seien alle Berliner Taxifahrer „freundlich, gepflegt und ordentlich gekleidet“. Auch die Verständigung sei „problemlos möglich“. Nun ist das ganze schon fünf Jahre her und in einer so langen Zeit kann viel passieren. Und ich sage Ihnen: auch das Komfort-Monopol des Taxis erodiert immer mehr.

Ortskunde ist inzwischen ein Fremdwort

Denn obwohl Taxifahrer eigentlich eine Ortskundeprüfung – das Hantieren mit dem Smartphone ist in der Theorie nicht mehr nötig – ablegen müssen, ist ein Taxi in Berlin jetzt immer öfter ein ungemütlicher Toyota Prius, an dessen Steuer immer öfter die gleichen ortsunkundigen Gesellen wie in einem Uber sitzen. Und das liegt ja vor allem am Personalmangel, der seit Corona alle Branchen erreicht hat. Personenbeförderung ist spätestens seit der Pandemie eben kein Job mehr mit Ethos.

Was also kann man als Bürger dieser Stadt machen, wenn man nicht durchgeschüttelt werden und sein Leben riskieren will? Fahrrad und E-Scooter kommen für mich nicht in Frage, denn die beiden Optionen sind noch gefährlicher als ein Uber. U- und S-Bahn und der gute alte Spaziergang sind in Ordnung, aber dafür braucht man Zeit. Bleibt also nur das eigene Auto. Doch auch für dieses sehr komfortable und Ed Sheeran-freie Verkehrsmittel ist die Zukunft wegen der vielen Fahrverbote und ausufernden Pop-up-Radwege leider ungewiss.

