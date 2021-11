Berlin - Nicht alle modernen Restaurants, die in Berlin gerade wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden sprießen und die Metropole zu einem globalen Mekka der Foodies machen, halten, was sie versprechen. Ich denke da etwa an das Barra in der Okerstraße in Neukölln. Dieser Ort mit seinen wirklich sehr spießigen und fast schon eingebildeten Servicekräften ist für mich deutlich überbewertet.

Ein Ort allerdings, den sie unbedingt an einem der nächsten Wochenenden zum Dinner besuchen sollten, ist die kleine Weinbar Jaja in der Weichselstraße. Denn hier hält der neue Food-Hotspot Berlin wirklich einmal, was er verspricht. Zugegeben, das Jaja ist in seiner ganzen Anmutung genauso hip wie das (wie gesagt überbewertete) Barra. Nur das Essen ist hier wirklich viel besser.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 13./14. November 2021 im Blatt:

Die Pandemie ist vorbei, dachten viele. Doch jetzt kommt Corona mit aller Wucht zurück, ein Lockdown lässt sich wohl nicht mehr vermeiden. Unser Corona-Spezial



Gefährlich und nicht therapierbar: wie der Mörder Frank Schmökel zur Bestie der Nation wurde



Schlange oder Giftspinne in der Badewanne: Diese Tiere lauern in Berliner Wohnungen



Abrissbirne Berlin: Die hässlichsten Plätze der Stadt



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Das Menü heißt hier „family style menu“. Auch wenn Sie, wie der Autor, aus einem Haushalt mit vielen Geschwistern kommen und im Restaurant am liebsten ihr eigenes Tellergericht vorgesetzt bekommen wollen, sollten Sie sich im Jaja ausnahmsweise mal auf das Teilen von kleinen Gerichten einlassen. Denn: Auf dem Menü stehen 13 (!) Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Und die sollten Sie (wie der Autor, der an Halloween mit ein paar blauen Glitzeröhrchen im Jaja gegessen hat) alle probieren.

Jaja Sieht nach Waldorfschule aus, schmeckt aber betörend gut: das Sellerie-Cordon-Bleu mit Taleggio und Burgunder-Trüffel.

Onsen-Eier: Schlürfen deluxe in Neukölln

Fangen wir also mit dem besten Gericht an (einem, das Sie sich als einziges nicht teilen sollten): einem sogenannten Onsen-Ei mit brauner Butter. Das Onsen-Ei ist ein weichgekochtes Ei, das in Japan seit jeher stundenlang in heißen Quellen gegart wird. Hier im Jaja imitieren sie diese Tradition: Das heißt, die Eier werden bei 42 Grad sehr lange schonend sous vide gegart, dann vorsichtig geöffnet, in eine Schale gegeben und mit ein bisschen brauner Butter verfeinert.

Heraus kommt ein verschnupftes Ei, dessen Eigelb eine so herrliche Konsistenz und einen so wunderbaren Geschmack hat, dass Sie es, einmal im Ganzen verschlungen, gleich noch mehrere Male essen wollen. Man trinkt es quasi einfach archaisch aus dem kleinen Schälchen. Frei nach dem Motto: Keine Feier ohne Eier!

Aber im Jaja können Sie auch die anderen Gerichte genießen, besonders wunderbar schmeckt die mehrmals gebackene und glasierte Rote Beete und vor allem das ausgebackene Sellerie-Cordon-Bleu mit Taleggio und Burgunder-Trüffel.

Und ins Jaja geht man nicht nur wegen des Essens, sondern auch für die vielen Naturweine (schmecken nicht nach Käsefuß!), die von der Sommelière (die an diesem Abend schwarze Kontaktlinsen trägt) perfekt zum Essen empfohlen werden. Die Kombination von Wein und kleinen Gerichten sorgt dann für eine so ausgelassene Stimmung, dass der Autor pünktlich zum Hauptgang noch eines der hauchdünnen Weingläser zerbricht. Die Sommelière mit den schwarzen Augen stört das nicht. Mit den Worten „Du Tier!“ bringt sie einfach ein neues Glas und der Spaß geht weiter.

Tipp: Wer nach dem Jaja noch nicht nach Hause will, der kehrt einfach noch in der Kneipe Peppy Guggenheim eine Tür weiter ein und bestellt ein eiskaltes Jever und ein paar Tequilas. So sieht ein runder Abend in Neukölln aus!

Bewertung: 4 von 5 Punkten (Goldstandard)

Jaja, Weichselstraße 7, 12043 Berlin, Mittwoch bis Samstag 18 bis 0 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.