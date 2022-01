Berlin - „Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben.“ Das Zitat des russischen Schriftstellers Nikolai Ostrowski aus dem Roman „Wie der Stahl gehärtet wurde“ steht auf dem Grabstein von Johannes Berger. Ein Geburtsdatum ist eingraviert. Auffällig ist das Todesdatum: „ermordet 2.11.2000“. Johannes Berger wurde 60 Jahre alt.

Regelmäßig besucht Witwe Helga Berger das Grab ihres Mannes. Zu Fuß sind es 30 Minuten von ihrer Wohnung in Lichtenberg bis zu dem Friedhof in Friedrichsfelde. Manchmal fährt die kleine, zierliche Frau auch mit dem Fahrrad. Am Grab spricht sie mit ihrem Mann, erzählt, was sie erlebt hat. Dann, sagt sie, sei für sie das Gefühl des Verlustes am stärksten. Auch heute noch, nach mehr als 21 Jahren.

Helga Berger ist eine aufgeweckte Frau mit einem freundlichen Gesicht. Im Gespräch lacht sie immer wieder auf, es ist ein ansteckendes Lachen. In ihrer Drei-Zimmer-Wohnung, in der sie an diesem grauen Mittwochnachmittag Kaffee anbietet, lebt sie nicht allein. Ihr 19-jähriger Enkelsohn aus Potsdam, der in Berlin zur Schule geht, wohnt bei ihr. Sie trägt Jeans und einen buntgestreiften Pullover zu lilafarbenen Clogs, die ihr etwas zu groß sind.

82 Jahre alt sei sie, sagt Helga Berger, und wieder kullert dieses Lachen aus ihr heraus. Einmal in der Woche gehe sie zum Yoga und zum Seniorensport. Und an das Grab von ihrem Hannes, mit dem sie 32 Jahre lang glücklich verheiratet war. Mit dem sie zwei Kinder großzog. Der nicht mehr miterleben durfte, wie seine Enkelkinder aufwuchsen. Weil ihr Hannes plötzlich aus dem Leben gerissen wurde.

Auf der Couch, auf der sich Helga Berger meist zum Lesen mit ausgestreckten Beinen in die Ecke kuschelt, liegen die Fotoalben bereit: mit den Bildern der Hochzeit von Hannes und Helga aus dem Jahr 1968, der beiden Kinder, die kurz darauf zur Welt kamen, der Enkel. Daneben stapeln sich ein paar Tagebücher. Ein kleiner Schrank ist voll von ihnen, Helga Berger schreibt seit 1986 alles auf, was sie bewegt. Ihr aktuelles Tagebuch trägt die Nummer 97.

Helga Berger wandte sich an die Berliner Zeitung am Wochenende, nachdem dort eine Crime-Geschichte über den Triebtäter und Gewaltverbrecher Frank Schmökel erschienen war. Warum werde immer nur über die Täter geschrieben, fragte sie, warum so wenig auf die Betroffenen von Gewaltverbrechen eingegangen, warum nicht gezeigt, was solche Taten für Familien und Freunde bedeuten?

Es ist eine berechtigte Frage. Täter stehen oft im Mittelpunkt. Vor Gericht geht es um sie, nicht um die Betroffenen. Dass sich Helga Berger ausgerechnet auf den Beitrag über Frank Schmökel bezog, ist nachvollziehbar. Denn Frank Schmökel hat ihr den Ehemann genommen, ihren Kindern den Vater, den Enkeln den Opa. Er ist der Mörder von Johannes Berger. Der mehrfach vorbestrafte Gewaltverbrecher wurde dafür zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

„Mein Mann war nicht nur ein Opfer, war nicht nur der erschlagene Rentner. Er war ein guter Vater, ein Mann, der Kinder mit Zaubertricks verblüffen konnte, ein fröhlicher, geselliger Mensch, der auch viele Freunde hatte, der Musik liebte, selbst Altflöte spielte und gerne sang“, sagt Helga Berger. Sein Lieblingslied hieß „Zwei gute Freunde“. Ein Trompeter spielte es auf der Beerdigung ihres Hannes, zu der 250 Menschen gekommen waren.

Niemand konnte ahnen, dass es eine Trennung für immer war

Der Tag, an dem Johannes Berger starb, war für die Jahreszeit ausgesprochen schön und sonnig. Helga und Johannes Berger frühstückten an jenem 2. November 2000 wie jeden Tag gemeinsam. Dann fuhr Johannes Berger, der seit einem Skiunfall in seiner Jugend gehbehindert und seit vier Jahren Frührentner war, seine Frau zum Freizeit- und Erholungszentrum in der Wuhlheide. Die Lehrerin arbeitete dort im Kinderclub. In zwei Monaten würde auch sie in Rente gehen. Sie wollten gemeinsam Reisen, Freunde besuchen, sich um die Familie kümmern, ihren Garten im brandenburgischen Strausberg genießen. Schön sollte sie werden, die gemeinsame Zeit.

Helga Berger hält inne in ihrer Erzählung, überlegt. Sie hat diesen Tag noch vor Augen. An die letzten Worte, die sie wechselten, kann sie sich aber nicht mehr erinnern. „Vielleicht war es nur ein ‚Tschüss, bis heute Abend‘“, sagt sie nachdenklich. Niemand konnte ahnen, dass es eine Trennung für immer werden sollte.

Der einstige Handelskaufmann fuhr an jenem Tag weiter nach Strausberg, um bei dem schönen Wetter den Garten für eine Feier herzurichten, die am Wochenende stattfinden sollte. Seit 14 Jahren besaßen die Bergers das Grundstück, verbrachten dort die Wochenenden, trafen sich mit ihren Kindern, grillten, feierten Geburtstage. Es gibt viele Fotos aus der Zeit, Johannes Berger fotografierte gerne. Nebenan, auf der Koppel, standen Pferde. Der Familienvater mochte die Tiere, vor allem Heiko, der Haflinger, war ihm ans Herz gewachsen. Der Bötzsee war nicht weit, das Grundstück die kleine Idylle der Familie.

An jenem Donnerstag legte sich Johannes Berger nach dem Mittagessen auf eine Liege im Garten in die Sonne. Die meisten Nachbargrundstücke waren schon verwaist.

Schmökel tötet, um an das Auto von Johannes Berger zu gelangen

Zu dieser Zeit war Frank Schmökel, Brandenburgs berüchtigster Triebtäter, seit sieben Tagen auf der Flucht. Der Verbrecher hatte Ausgang aus dem Neuruppiner Maßregelvollzug, einer Klinik für psychisch kranke Straftäter, erhalten, um seine Mutter in Strausberg zu besuchen. Seine Flucht hatte er seit langem geplant und in der Strausberger Wohnung seine beiden Begleiter und die Mutter mit einem Tortenmesser niedergestochen. Später wurde in der Wohnung eine Nachricht an seine Mutter gefunden: „Ich habe K.o.-Tropfen besorgt und Schlaftabletten und wollte dich und meine Begleitung damit betäuben und euch dann alle mit der in der Kassette befindlichen Pistole abknallen. Ja, auch dich, liebe Mutter.“

Die Jagd nach dem Schwerverbrecher, der einen Hang zum Sadismus hatte, begann. Hunderte Polizisten suchten nach dem Mann, dem es zum sechsten Mal gelungen war, aus dem Maßregelvollzug zu entkommen. Die Angst war groß, dass der Triebtäter erneut ein Kind missbrauchen und schwer verletzten könnte – so, wie bei seinen früheren Verbrechen. Schmökel hatte einen Unterschlupf gefunden – in einer Finnhütte, die Bergers Gartennachbarn gehörte.

Johannes Berger genoss die Ruhe des Gartens und ahnte nicht, dass ihm Schmökel, dessen Flucht seit Tagen die Nachrichten beherrschte, so nah war. Der Straftäter suchte nach einem Fluchtwagen. Am Abend zuvor hatte er einen Brief an einen Mitgefangenen im Maßregelvollzug verfasst, in dem es hieß: „Schröderich, um in den Besitz eines Autos zu kommen würde ich auch töten.“ Den Brief schickte Schmökel nie ab, er wurde später gefunden und zu einem Beweismittel.

Fünf Tage nach dem Mord wurde Schmökel in Sachsen gefasst

Der 60 Jahre alte Johannes Berger hörte nicht, wie Schmökel über die Hecke stieg. „Selbst wenn mein Mann es gehört hätte, er konnte wegen seiner Behinderung nicht einfach wegrennen“, erzählt Helga Berger in ihrem Wohnzimmer. Viermal schlug Schmökel mit unbedingter Tötungsabsicht mit dem Spatenstiel auf den Hinterkopf seines Opfers ein, bis das Holz des Stiels zerbrach und sich Johannes Berger nicht mehr rührte, so steht es im Urteil. Dann fuhr der Mörder mit dem Auto seines Opfers – einem türkisfarbenen Hyundai – davon. Fünf Tage später wurde er in Sachsen gefasst.

Helga Berger erinnert sich noch sehr genau an den Todestag ihres Mannes, der ihr Leben und das ihrer Familie gravierend veränderte. „Hannes und ich waren am Abend bei seiner Cousine in Lichtenberg zum Essen eingeladen“, sagt sie nun. Wer nicht kam, sei Hannes gewesen. Um 20 Uhr hätten sie mit dem Essen begonnen. „Noch habe ich nichts Schlimmes gedacht, denn manchmal vergaß mein Mann die Zeit, wenn er im Garten war.“

Mehrmals rief Helga Berger zu Hause an. Doch niemand ging ans Telefon. „Ich bin unruhig geworden, um 21 Uhr nach Hause gefahren“, sagt sie nun. Dann blättert sie in einem Tagebuch von damals, liest, was sie eingetragen hat. Nickt still in sich hinein, ist wieder in den Erinnerungen gefangen. Schaut dann auf mit diesem klaren Blick – erzählt weiter.

Helga Berger rief damals eine Gartennachbarin an, fragte, ob sie etwas über Hannes wisse. Die Frau am anderen Ende der Leitung wich aus, verwies auf die Polizei. Wenig später telefonierte Helga Berger mit Brandenburger Beamten, die sie nach dem Auto ausfragten. Sie sagten kein Wort darüber, was mit ihrem Mann geschehen war. „Das war schon irgendwie…“, Helga Berger stockt in ihrer Erzählung, sucht nach dem richtigen Wort. Beendet den Satz dann mit einem „crazy“.

Gegen 22.30 Uhr standen drei Polizisten vor ihrer Wohnung. Da habe sie geahnt, dass etwas Furchtbares geschehen sein müsse. Die Beamten erzählten, dass im Garten eingebrochen worden sei und sie mit nach Strausberg kommen müsse. Was mit ihrem Mann sei, wollte Helga Berger wissen. Beim Bungalow sei eine Leiche gefunden worden. Genaueres wüssten sie nicht, lautete die Antwort. „Mir wurde heiß und kalt“, liest Helga Berger aus ihrem Tagebuch vor. „Genauso war es“, sagt sie und zieht die Schultern hoch, als würde sie frieren.

Helga Berger rief damals ihre Tochter an, die in Spandau lebte. „Wahrscheinlich ist unser Vati tot“, sagte sie ihr. „Man weiß gar nicht, was man sagen oder machen soll in so einer Situation. Es war alles so unwirklich“, erzählt sie in ihrer Lichtenberger Wohnung. Die Tochter kam mit ihrem Freund und dessen Vater. Mutter und Tochter wurden in einem Polizeiwagen nach Strausberg gebracht. Vorbei an dem Gartengelände, das von Scheinwerfern hell erleuchtet war. Die Leiche ihres Mannes war im Garten neben der Liege gefunden worden. Von einem Gartennachbarn, der Johannes Berger identifizieren konnte.

Lange blieben Helga Berger und ihre Tochter in der Nacht bei der Polizei. Um drei Uhr morgens kamen zwei Beamte. Helga Berger hat sogar aufgeschrieben, wie sie gekleidet waren – bis hin zur Schlipsfarbe. Die Männer drückten den Frauen ihr Beileid aus. Der Ältere sagte, mit 99-prozentiger Sicherheit habe Schmökel, der flüchtige Triebtäter, Johannes Berger umgebracht.

Helga Berger: So eine Tat kann man nicht verzeihen

Die unfassbare Tat hat Helga Berger damals aus der Bahn geworfen. „Ich habe viel geweint“, sagt sie heute und streicht mit der Hand über ihr Tagebuch. Ihre Tochter sei lange Zeit morgens zu ihr gekommen, um mit ihr gemeinsam zu frühstücken. Die Familie und die Freunde hätten sie aufgefangen. Viele Jahre seien sie am Geburtstag ihres Mannes in Konzerte gegangen oder hätten sich gemeinsam ein Musical angeschaut. Doch jedes Mal, wenn Helga Berger ein älteres Paar Händchen haltend sah, kam die Trauer mit ganzer Gewalt wieder hoch.

„Wissen Sie, ich bin trotz allem ein optimistischer Mensch geblieben“, sagt sie nun – und in ihre Stimme kommt wieder etwas von ihrer anfänglichen Fröhlichkeit. Mit ihrer positiven Einstellung habe sie vieles verdrängen können, meint sie. Wenn sie sich mit ihren langjährigen Freunden treffe, dann sei es Gesetz, nicht über Krankheiten zu sprechen oder zu jammern. „Das baut auch auf“, sagt sie. Aber ihr Mann fehle ihr noch immer, vor allem die Gespräche mit ihm vermisse sie. Es sei ihr schwergefallen, plötzlich allein dazustehen, Entscheidungen allein zu fällen. „Ich kann ja nicht wegen jeder Kleinigkeit meine Kinder anrufen“, erzählt sie.

Im Flur ihrer Lichtenberger Wohnung, in der sie seit neun Jahren lebt, hängen Familienfotos. Auch Johannes Berger ist darauf zu sehen. „So ist die ganze Familie immer zusammen“, sagt Helga Berger.

Und was denkt sie über Frank Schmökel, der noch immer seine Freiheitsstrafe absitzt und als nicht therapierbar gilt? Dem Mörder ist Helga Berger zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes im Gerichtssaal begegnet. Die Witwe trat in dem Prozess gegen den 1,92-Meter-Hünen Frank Schmökel als Nebenklägerin auf. „Ich habe bis heute keinen Hass auf ihn. Hass ist ein Gefühl, das ich nicht an ihn vergeuden will“, sagt sie energisch und auch etwas aufgebracht, als wolle sie über Schmökel nicht reden. „Der ist mir richtig schnuppe. Mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Der interessiert mich null“, sagt sie entschieden. Schmökel existiere für sie überhaupt nicht.

Dann erzählt sie von einem jungen Filmemacher, der sie einige Jahre nach dem Mord an ihrem Mann kontaktierte. Er wolle einen Film drehen über das Verzeihen, sagte er. Ob sie bereit wäre, darin mitzuwirken. Helga Berger war nicht bereit. „So eine Tat kann man nicht verzeihen“, begründet sie ihre Absage – auch heute noch.

An der Mordstelle hat die Witwe eine Zaubernuss gepflanzt

Helga Berger ist trotz ihrer 82 Jahre noch viel auf Achse, wie sie sagt. Als ihre Enkelkinder noch kleiner waren, hat sie sich mit um sie gekümmert. „Ich kenne jeden Spielplatz in Potsdam“, sagt sie. Neben ihrem Sport geht sie seit Jahren zu einem Englischkurs, zweimal in der Woche betreut sie einen demenzkranken Freund, plaudert mit ihm, geht, wenn es möglich ist, mit ihm spazieren. Und wenn es wieder schöner wird, ist sie regelmäßig in ihrem Garten.

Nach der Ermordung ihres Mannes hat Helga Berger das geliebte Grundstück in Strausberg lange Zeit nicht mehr betreten können. Zwölf Jahre verpachtete sie den Garten, bis sie nach eigenen Worten nicht mehr mit ansehen konnte, wie die grüne Oase, in der sie sich immer so wohl gefühlt hatten, verkam. Sie kümmert sich seit einigen Jahren wieder selbst um das Grundstück, hat auch jemanden gefunden, der ihr ein wenig beim Gärtnern hilft.

„Ich fühle mich dort wohl, an dem Garten hängen viele Erinnerungen“, erzählt sie. An die Stelle, an der ihr Hannes erschlagen wurde, hat Helga Berger Rosen gepflanzt und eine Zaubernuss, die auch im Winter blüht.

