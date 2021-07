Berlin - Im vergangenen Frühjahr war Berlin über Nacht um einen Flughafen reicher. Zumindest hörte sich das so an. Die ersten mobilen Luftfilteranlagen, die die Senatsverwaltung für die Schulen mit großem Tamtam organisiert hatte, wurden am Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow in Betrieb genommen. Und sorgten gleich für großes Erstaunen: Sie waren nämlich so groß, dass sie nur in die Klassenräume passten, wenn man dafür auf Stühle und Tische verzichtete. Und sie machten einen Lärm, den Schulleiter Ralf Treptow mit dem Starten von Flugzeugen verglich. Er ließ die Luftreiniger gleich wieder abholen.

