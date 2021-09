Berlin - Niklas Östberg, CEO des Dax-Konzerns Delivery Hero, twitterte in der Nacht zu Donnerstag, dass sein Lieferkonzern nicht aufhören werde, Sieger zu unterstützen. Kurz darauf löschte er die Nachricht eilig wieder. Und doch bestätigte der Mann, der noch im Mai über den 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas sagte, dass das Startup „kaum mehr als 50 vernetzte Spätis, dazu einige Kurierfahrer“ sei, den Einstieg bei Gorillas. Auch Gorillas bisherige Investoren wie Tencent aus China und Coatue aus den USA sollen bei der 950 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde in dieser Woche laut „The Information“ mitgezogen haben.

Frisches Geld, dass der türkische Gorillas-CEO Kağan Sümer dringend braucht, schließlich soll der Lieferdienst pro Monat zwischen 30 und 50 Millionen Euro verbrennen. Auch wenn sich Gorillas dazu nicht äußert, die 245 Millionen Euro der im März abgeschlossenen Finanzierungsrunde, die das Start-up an einem Tag zum Unicorn machte, sind so gut wie aufgebraucht. Anfangs hatte Sümer die Investoren mit seiner Energie und Zahlenspielen noch begeistert. Ganze neun Monate brauchte er nach dem Start des Lieferdienstes, um den Wert von Gorillas auf mehr als eine Milliarde Dollar zu steigern. Das hatte zuvor kein anderes Start-up in Europa geschafft.



Doch eigentlich hatte Sümer in der neuen Finanzierungsrunde eine Bewertung von mindestens sechs Milliarden Dollar im Visier und versprach dafür „crazy growth“, irres Wachstum. Die knapp 15 Millionen Euro Umsatz im ersten Quartal 2021 wollte er vervielfachen, allein im Dezember 2021 sollen es über 180 Millionen Euro werden. Doch blitzte er gleich bei einigen Investoren ab, die japanische Softbank erteilte ihm ebenso eine Absage wie US-Marktführer Doordash.

Flink vs. Gorillas – der Zweikampf

Und nun, beim Einstieg von Delivery Hero musste er sich mit einer Bewertung von rund drei Milliarden Dollar zufrieden geben. Östberg und Delivery-Hero-Hauptinvestor Prosus, der im Juni bei dem Berliner Gorillas-Konkurrenten Flink eingestiegen ist, liebäugeln angeblich damit, Flink mit Gorillas zu vermählen. Dagegen allerdings regt sich deutlicher Widerstand unter Flinks Investoren. Ein Flink-Sprecher sagte, eine Fusion mit Gorillas stehe sicher nicht zur Debatte.



Bislang stand Flink stets im Schatten von Gorillas. Genau das könnte sich nun ändern. Flink wuchs zuletzt deutlich schneller. Wer dieser Tage die Gorillas-App öffnet, ist mit einem ausgedünnten Sortiment konfrontiert. Ehemalige Premiummarken sind außerdem gar nicht mehr zu finden. Der Grund: Der frühere Gorillas-Lieferant Rewe wechselte bereits die Seiten und stieg im Juni bei Flink ein. Damit bekommt Flink Zugriff auf das eingespielte Beschaffungsnetz des nach Edeka, der zu dezentral organisiert ist, um die Lieferdienste konsequent zu beliefern, zweitgrößten deutschen Lebensmittelhändlers – und dürfte sich so günstige Einkaufskonditionen und Zugriff auf Eigenmarken sichern. Solche Bedingungen sind ein Plus im Wettbewerb.



Und am Mittwoch dieser Woche stieg ausgerechnet auch noch Doordash bei Flink ein. Aus dem Flink-Umfeld hieß es, die aktuelle Runde über 600 Millionen Dollar bewerte Flink mit etwa 2,1 Milliarden Dollar. Offiziell verkündet werde die Finanzierungsrunde zwar erst in einigen Wochen, hieß es. Mit dem Deal sei Flink allerdings noch schneller als Gorillas zu einem Einhorn gewachsen, also zu einem Start-up mit über einer Milliarde Dollar Bewertung. Über die aktuelle Finanzierungsrunde berichtete als Erstes die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Rapid-Delivery verursacht hohe Kosten

Das Rapid-Delivery-Geschäftsmodell verursacht bei allen Anbietern hohe Anlaufverluste für das tägliche Geschäft und die Werbeschlacht in den Städten. Daher dürfte das Rennen auch über das eingesammelte Risikokapital entschieden werden – und über die stärksten Partner. Flinks neuer Investor Doordash wurde 2013 in den USA gegründet und ist seit Ende 2020 an der Börse und knapp 74 Milliarden Dollar wert. Doordash bereitet derweil den eigenen Start in Deutschland vor und sucht massenhaft Mitarbeiter. Neben operativen Stellen in Köln, Stuttgart und Frankfurt sind auffällig viele Bürojobs in Berlin ausgeschrieben. Offenbar soll in Berlin mehr als eine kleine Filiale der Amerikaner entstehen. So werden auch etliche Softwareentwickler, Analysten und Strategen gesucht.



Die Schlacht ist also längst eröffnet. Und Dax-Vorstand Niklas Östberg hat den riskanten Einstieg bei Gorillas auf Twitter in den vergangenen Wochen auch PR-seitig vorbereitet: In mehreren Tweets stellte er den Wertgewinn bei seinen Investments in andere Lieferdienste heraus, unter anderem bei Zomato, Glovo und Rappi. Seine Aktionäre scheinen den Einstieg bei Gorillas trotzdem mit Skepsis zu versehen: Die Aktie von Delivery Hero verlor diese Woche fast sechs Prozent.

