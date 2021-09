Berlin - Um es gleich vorweg zu sagen: Hungerstreiks sind für Medien und Öffentlichkeit immer ein großes Spektakel, denn sie lösen eine komplexe Melange von Gefühlen aus. Anerkennung, Betroffenheit, Kopfschütteln, Scham, Ekel und Abscheu. Und die Liste berühmter Hungerstreikender ist lang. Da ist zum Beispiel der große Mahatma Gandhi, der gegen Gewalt während des Kampfs um die Unabhängigkeit vom britischen Kolonialregime hungerte. Da sind der nordirische IRA-Kämpfer Bobby Sands oder der RAF-Terrorist Holger Meins. Die beiden Letztgenannten lösten eine riesige mediale Aufmerksamkeit aus und starben schließlich nach Monaten des Hungerstreiks elendig im Gefängnis – freilich ohne ihre Forderungen durchgesetzt oder den Status quo entscheidend verändert zu haben.

Das Konzept des Hungerstreiks war zu allen Zeiten im 20. Jahrhundert bei Protestierenden und Mächtigen mehr oder weniger beliebt und endete in den meisten Fällen ohne politischen Erfolg und in den seltensten Fällen mit dem Tod der Hungerstreikenden. Die Gruppe von sieben deutschen Jugendlichen zwischen 18 und 27 Jahren, die jetzt in Turnschuhen und Fleecejacken im Spreebogen mitten in der Hauptstadt unter dem Motto „Hungerstreik der letzten Generation“ versuchen, die Bundesregierung zu radikalen Aktionen in der Klimapolitik zu zwingen, sehen sich in dieser Tradition.

Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise

Während ich beginne, diesen Text zu verfassen, machen das bestimmt unzählige Kollegen bei der Zeit und dem Spiegel ebenso und betonen, wie konsequent und richtungsweisend der Protest doch ist. Ich komme zu einer anderen Einschätzung. Und die geht so: Auf ihrer eigenen – für die Generation Tiktok etwas enttäuschenden und eher wie 1998 anmutenden – Website geben die sieben Jugendlichen nicht nur einen Abriss über die Geschichte des Hungerstreiks zum Besten und zu Protokoll, von rufbereiten Ärzten und Psychologen betreut zu werden, sondern verkünden pathetisch: „Obwohl wir zu jung sind, um ans Sterben zu denken, sind wir bereit, unser Leben zu riskieren und keine Nahrung mehr aufzunehmen. Wir müssen das tun. Die Geschichte schaut uns in diesem Moment über die Schulter.“ Was die Geschichte dort sieht, ist unklar.

In ihrem Manifest heißt es weiter: Die Kanzlerkandidaten der drei großen Parteien Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz sollten zu ihnen auf die kleine Wiese kommen und versprechen, „in einer neuen Regierung direkt einen Bürger*innenrat einzuberufen“, der Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise beschließen soll. Unter anderem: 100 Prozent regenerative Landwirtschaft. Sie schließen mit den Worten: „Wir beenden den Hungerstreik, wenn unsere Forderungen erfüllt sind. Unser Leben liegt wortwörtlich in Ihren Händen.“

Es kündigt sich also ein Happening an, was manche Berliner und viele Medien bis zur Wahl in Atem halten dürfte. Doch was ist realistisch von der Aktion zu erwarten? Eine kurze Recherche gibt Aufschluss, was die sieben jungen Leute, die für den Hungerstreik teilweise Ausbildung oder Studium abgebrochen haben, erwarten dürfte.

Warum sollte der Erpressungsversuch Erfolg haben?

Eins vorab: Mit dem Verhungern beim Hungerstreik ist es wie mit der Bestzeit beim Marathonlauf. Man braucht die nötige Wettkampfhärte. Und die haben seltener blutjunge Milchgesichter und meist ältere, zähe Läufer. Und so genügt dem Reporter dann auch eine kurze Internetsuche um die Erfolgsaussichten der Kids einzuschätzen: Im Juni 2019 trat der 19-jährige Däne Mikkel Brix, Ende 2020 der französische EU-Abgeordneter Pierre Larrouturou und erst vor zwei Monaten die 29-jährige Österreicherin Martha Krumpeck aus Wien aus den gleichen Gründen wie die sieben Deutschen in den Hungerstreik. Die gute Nachricht für besorgte Eltern, Freunde und Verwandte: Sie alle leben noch, denn der Streik auf Leben und Tod endete jedes Mal mit einer hochkalorischen Mahlzeit.

Warum also sollte der Protest der jungen Leute, die jetzt in der Hauptstadt so ernst und betroffen in die Fernsehkameras schauen und mit ihrem martialischen Auftreten eine ganze Generation von Politikern moralisch erpressen wollen, Erfolg haben?

Nehmen wir dennoch einmal an, sie hätten mit ihrem Protest den gewünschten Erfolg. Das heißt in diesem Fall nicht, durch den Tod in die Geschichtsbücher einzugehen, sondern das Durchsetzen ihrer Forderungen. Man stelle sich einmal vor, am Freitag klingelte das Handy des Hungerstreikenden Rumen – so heißt einer der Protestler – und Bundeskanzlerin Angela Merkel wäre am Telefon. Mit zitternder Stimme sagt sie dann zu dem 20-jährigen Rothaarigen: „Okay, wir geben auf. Ihr habt gewonnen.“ Danach folgt dann das Lamento des ganzen Kabinetts, das per Konferenzspinne direkt aus dem Bundeskanzleramt zugeschaltet ist. Horst Seehofer bekräftigt darin, wie leid ihm das ganze fossile Herausblasen von Emissionen in den vergangenen 50 Jahren tue und das kurze Gespräch endet damit, dass die Minister allen Forderungen der jungen Leute für Samstag früh acht Uhr stattgeben.

Karl Lauterbach bei Kerzenschein im Bild-Live-Interview

Alle Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke würden auf einen Schlag abgestellt, Tankstellen dürften kein Treibstoff mehr ausgeben, alle Autos mit Verbrennungsmotor wären auf einen Schlag verboten, konventionell erzeugte landwirtschaftliche Produkte dürften weder importiert, gehandelt, noch konsumiert werden, die letzten Hektar konventionellen Weizens würden auf den Feldern verdörren, Fleischwurst wäre ab 17 Uhr verboten, Flugzeuge müssten am Boden bleiben, Ölheizungen runtergedreht werden, Polizisten und Sanitäter dürften nur noch auf Fahrrädern unterwegs sein, Server und Bitcoinfarming (echt viel Energieverbrauch!) müssten spätestens um 11 Uhr abgeschaltet werden und so weiter und so fort.

Für die Rettung der Erde – das sagt auch Verkehrsminister Andreas Scheuer nach der Sitzung des Kabinetts vor dem unter Notbeleuchtung zart funkelnden Paul-Löbe-Haus im Interview gegenüber Reportern von „Hallo Niedersachsen“ (die mit pedalbetriebenem Stromaggregat arbeiten) – müsse eben jetzt ein gewisser Preis bezahlt werden und man könne schließlich bei den wichtigsten Reformen der Menschheit nicht immer nur alles dem Credo der Sozialverträglichkeit unterordnen.

Und wirklich, mit Sozialverträglichkeit kann man die direkten Folgen des politischen Umdenkens nicht umschreiben. Denn binnen Stunden können nur noch einige Ämter und Behördenstuben mit ausreichendem Strom aus Biogasanlagen, Solarfarmen und Windrädern versorgt werden. Nach spätestens 24 Stunden wären die Wohnungen so kalt, dass die spätsommerliche Kälte in die Glieder zieht. Nach 48 Stunden sterben die ersten Pensionäre in den Altenheimen an Unterkühlung. Nach spätestens 72 Stunden wäre bei den Bürgern, abgesehen von ein paar Preppern im Havelland, die letzte Scheibe Toastbrot aufgebraucht. Nach weiteren 24 Stunden würden Transistorradios die ersten Plünderungen in Osnabrück melden und die Gesundheitsämter könnten wegen fehlender Elektrizität die aktuellen Coronainfektionszahlen nicht mehr an das Robert-Koch-Institut melden. Deutschland dürfe in der Pandemie nicht in einen Nebel hineinsteuern (Stichwort: vierte Welle!), sagt ein sichtlich besorgter SPD-Abgeordneter Karl Lauterbach bei Kerzenschein im Bild-Live-Interview.

Das Hungerlager vor dem Kanzleramt

Und die sieben Hungerstreikenden? Sie wären noch nicht einmal in den stattlichen Altbauwohnungen ihrer Eltern in Wilmersdorf und Prenzlauer Berg sicher. Denn schon 48 Stunden nachdem sie bei Mustafa’s Gemüsekebab am Mehringdamm ihren Erfolg gefeiert hatten, versagt auch das Recyclingmanagement der BSR. Denn angesichts fehlenden Brennstoffs sind die Stadtbetriebe dazu übergegangen, Rest- und Sondermüll einfach gar nicht mehr abzuholen. Stattdessen müssen die Eltern der sieben Ausbildungsabbrecher jetzt pragmatische Lösungen finden, um dem Müllproblem in den Wohnungen Herr zu werden. Sie beginnen damit, den Müll einfach unsortiert in den Innenhof zu kippen, darunter auch die Verpackungen von Tofu und veganem Scheiblettenkäse, der wegen eines Importverbots für Palmöl am Samstag zum letzten Mal beim LPG-Markt am Senefelder Platz über die Scannerkasse geht.

Zuletzt würden die auf Fahrrädern flüchtenden Politiker an den Stadtgrenzen von Querdenkern aufgeknüpft. Deutschland wäre in kürzester Zeit in ein gesetzloses Chaos gestürzt. Die Nachbarländer schlössen ihre Grenzen zu dieser 357.386 km² großen, klimaneutralen Wunderwelt. Nur das CO2, das Menschen und Tiere noch ausstoßen, dürfte die Luft verseuchen. Aber auch diese Odemmengen würden stündlich weniger werden.

So das Szenario eines vollen Erfolgs. Wahrscheinlicher hingegen ist, dass die Jugendlichen in den nächsten zwei Wochen von einigen wahnwitzigen Wahlkämpfern der Grünen und Linken aus der vierten Reihe mit Medienbegleitung und viel CO2-Ausstoß Besuch bekommen, bei denen die Politiker die Weitsicht und Entschlossenheit der jungen Leute preisen. Womöglich wird man die jungen Leute durch Gesprächsangebote zum Aufgeben bewegen können, wenn sie es – was wahrscheinlicher ist – nicht von selbst tun.

In ihrer Welt aber natürlich nur ein kurzfristiger Aufschub des dann unvermeidlichen Klimatods, den wir alle nun in Kürze sterben müssen. Oder man sieht sich bei der nächsten Bundestagswahl im Hungerlager vor dem Kanzleramt.

