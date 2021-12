Wie im Vorjahr hat die Politik eine Verkaufsverbot für Feuerwerksartikel beschlossen. Ist ein Silvester ohne die große Knallerei denkbar? Hier das Ja!

Um die Sache kurz zu machen: Kleinkinder, Senior Citizens plus den einen oder anderen Stadthund zu verschrecken, just for fun – wie passt das ans Ende eines Jahres, das uns unmissverständlich klargemacht hat, wie sehr wir auf gegenseitige Solidarität und Takt angewiesen sind? Ein Jahr, in dem uns die medizinischen News samt sozialer Konsequenzen nur so um die Ohren flogen. In dem politische Hakenschlagerei selbst den legendär agilen Knallkörper „Fliegende Ratte“ müde aussehen ließ, der im alten China gern mal unter die Seidenroben unbeliebter Höflinge zischte. Aber wie stellte Sigmund Freud in „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ fest: Das „primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglich“.

Also auch die Berliner Lust an ganz viel Straßenkrach, bei dem man selbst den Aktiv-Vorteil hat und auch die gute alte Schadenfreude triumphieren darf. Ich erinnere mich noch gut an die Silvester der späten Nullerjahre, direkt nach meinem Einzug in eine kurze Wohnstraße in Wilmersdorf. Ab Einbruch der Dunkelheit fühlte es sich dort an wie in einer belagerten Festung: Böller-Bacchanale an beiden Straßenenden, dazu beim Gassigang mit Mops unfriendly fire von Balkonen.

Glücklicherweise ist der Mops als Spezies unerschütterlich wie ein Flusspferd und mutig wie ein Tiger. Und es geht voran: Die Gentrifizierung des Viertels seither hat das ihrige getan, um die Lage jedes Jahr mehr zu entspannen. Die Balkone sind an Silvester nicht mehr von jugendlichen Heckenschützen okkupiert, sondern von immer stilsichererer Bepflanzung und Poulsen-Außenleuchten für 850 Euro das Stück. Wilmersdorf ist Richtung Upper East Side unterwegs, und ich kann nicht behaupten, dass mich das stören würde.

Die knallernden Gruppen in schwarzen Parkas an den Enden der Straße gibt es trotzdem noch. Als Österreicherin muss ich beim Betrachten ihres Tuns an die Perchtenläufe denken, die in Salzburg und Tirol zum Brauchtum gehören. Dabei verkleiden sich Gruppen der Dorfjugend als möglichst teuflisch aussehende Zottelgestalten und ziehen grölend und mit Kuhglocken scheppernd um die Häuser. Als King Kong verkleidete Ultras mit Hörnern, sozusagen. Soll böse Geister vertreiben und tut es hoffentlich auch. Vor allem die in den Jungmännern selbst.

Das Schlüsselwort oben ist „Dorfjugend“. Denn in einer pluralen Großstadt voller Individualisten, die es Tür an Tür miteinander aushalten müssen, haben solche Umtriebe keinerlei sozialen oder emotionalen Sinn mehr, ja sind sogar kontraproduktiv. Wie üblich braucht so mancher Berliner etwas länger mit der Erkenntnis, was daraus folgt. But we‘re getting there.

