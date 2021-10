Berlin - Berlin übertrifft sich selbst. In einer Form, die in der Kunst als Absurdes Theater weltweit hohes Ansinnen genießt, da Protagonisten dieser Spielform selten Meisterschaft entwickeln.

Es gilt, Dramen zu gestalten, die mit grotesk-komischen sowie irrealen Szenen die Sinnfreiheit im Handeln orientierungsloser Menschen darstellen. Glücklich zu vermelden ist, dass wir in Berlin zwei Welt-Talente dieser Spielart auf unserer öffentlich-rechtlichen Gehaltsliste führen dürfen. Stolz dürfen wir sein. Denn bisherige Dramen nehmen ihren weiteren Verlauf. Die Macher der Volksbühne sind blass vor Neid. Ihr Ex-Chef Chris Dercon, nach Paris exiliert und dort das Grand Palais hütend, wird teure Headhunter für wenigstens eine Einzelaufführung bemühen müssen. Denn unsere Protagonisten betreten neue Bühnen.

Spieler der Weltbühne 1 – Engelbert Lütke Daldrup

Kommend aus den Tiefen der westdeutschen Provinz, städtisch akklimatisiert im sächsischen Leipzig hat er seine Bestimmung in Berlin als Stadtplaner gefunden. Diese Woche wird er wieder gefeiert vom Leidmedium der Hauptstadt, aus der Chefredaktion als BER-Held tituliert. Er verantwortete ja den Bauabschluss eines Flughafens, der auch im Betrieb sein Funktionsdrama bewies und somit für ihn als Nachweis des Grotesk-Komischen im sinnfreien Handeln gelten konnte.

Unser Flughafen kann nach mehreren Monaten Betrieb vieles gut, doch die Hoffnung, dass „German Engineering“ dieses Mal nur etwas länger bräuchte, um danach umso stärker zu glänzen, wäre dem Anspruch unserer Protagonisten nicht gerecht geworden. Oder warum stellt man in die Laufströme vor dem zentralen Ausgang Bänke, sodass mehr als einmal hektische, durch das kongenial verwirrende Leitsystem irritierte Touristen stolpern? Viel mehr Unterhaltungswert bieten die im Freien stehende Parkscheinautomaten, die mit ihrer aus der Zeit vor dem Mauerfall stammenden Benutzerführung – die pünktlich wegen fehlender Überdachung bei Regen den Dienst versagen, da ein nasser Touchscreen nicht mehr funktioniert – ebendiese Touristen vollends an den Rand der Selbstbeherrschung bringen.

Doch spätestens in der Ausfahrt, wenn die Kameras zur Steuerung der Ausfahrtschranke nicht fehlerfrei funktionieren (und die sich aufstauende Autokolone zu lärmen beginnt), nimmt das Drama aufs Neue einen willkürlichen Verlauf: Abhängig vom Blutzuckerspiegel der Protagonisten endet es in handfesten Auseinandersetzungen oder in solider Sachbeschädigung. Aber unser Held ist ohne die Beherrschung dieser operativen Niederungen weihevoll in den Ruhestand verabschiedet worden.

Es soll nicht unser Bestreben sein, zu hoffen, dass mit Steuermitteln sparsam umgegangen wird, dass wir die hohen Weihen von Staatskunst der Berliner Verwaltung durchschauen, wenn doch das Ergebnis ein Desaster ist. Wir sollten auch nicht dem Reflex nachgeben, uns zu schämen, wenn alle Welt über uns wegen dieses Flughafens auch nach der Inbetriebnahme lacht, die Passagiere mitunter sogar vor Verzweiflung in hysterisches Kichern verfallen. Wir sollten stolz sein, dass der Verantwortliche dieses Desasters nunmehr auserkoren ist, für die Berliner Stadtpolitik das Wohnen zu organisieren.

Es wird schon gut gehen mit dem Prozess, Ergebnisse sind eh überbewertet. Mieter mit eskalierenden Mieten können sich an Ideologien laben und es tröstet, dass es irgendwo auf dieser Welt Kenner der Materie gibt. Irgendwo, nur nicht in Berlin. Doch es geht nicht um Ergebnisse. Es geht um Absurdes Theater, denn anders ist nicht zu erklären, dass Engelbert Lütke Daldrup in den Sondierungen für die SPD das Bauen und Mieten verantworten soll, also als zukünftiger Senator gehandelt wird. Wow! Wir sind stolz. Ovationen, stehende!

Spieler der Weltbühne 2 – Michael Müller

Nie diese großartige Stadt verlassen, geboren, aufgewachsen und die Adoleszenz in einer eingemauerten Stadt verbracht, politischer Flügelmann eines Tempelhofer Helden und aus seinem Schatten tretend 2014 mit der Übernahme der wahrlich schwierigen Rolle des Regierenden Bürgermeisters in der nicht regierbaren Stadt Berlin.

Dieses Engagement mit Würde, Anstand und Beharrlichkeit ausgefüllt. Bis das Ensemble murrte und auch mitspielen wollte: „Absurd, isn't it absurd, my dear?“, würde das aufgeklärte Publikum in Paris leise schaudernd murmeln. Unser Protagonist ist bis heute fest im Glauben, dass der wirtschaftliche Aufschwung mit seinem Handeln in Zusammenhang zu bringen ist, was fucking stimmt! Sein Handeln als Senator für Stadtentwicklung vor 2014 ließ die Stadt entleert, zudem etwas verramscht zurück, sodass billiges Wohnen und folgend billige und kreative Arbeitskräfte ihren Weg zu uns fanden. Humus für eine Kreativwirtschaft, die nun das verschlafene Deutschland herausfordert.

„Management bei Accident!“ erkennt das sachkundige Publikum aus Paris und ist entzückt, den Code unserer Aufführung geknackt zu haben. Doch zu früh erlahmt das Interesse des Publikums: Der Zustand der Stadt (wir halten fest: es gibt aktuell ein all time high bei Pkw-Zulassungen) nennt sich Verkehrswende. Eine teure und an Ergebnissen arme Bildung sichert Bildungsgerechtigkeit und die Verwaltung überaltert mit wenig technischer Unterstützung wohl etwas überraschend. Aber nein, es sind wahrliche Marginalien und es lebt sich doch prima in der Stadt. Auch das Wählen sollte nicht überbewertet werden in einer Demokratie. Wir brauchen auch noch etwas Raum für Verbesserung.

Der nächste Akt in diesem Drama bahnt sich an und wieder staunt das Publikum: Kein Wissenschaftler, kein erfolgreicher Verwaltungsbeamter und auch kein von Visionen einer aufgeklärten Gesellschaft Gequälter bahnt sich seinen Weg auf den Stuhl des die Wissenschaft Deutschlands verwaltenden Ministers. Es ist unser Michael Müller, der von seinem alten Tempelhofer Helden in dieser Woche das bisher nicht erreichte Anspruchsniveau souffliert bekam: Direktion einer Kreissparkasse. Doch war es notwendig? Es würde allen Sinn der Welt machen, die Verwaltung der Kreissparkasse zu beherrschen, um sich für Höheres zu empfehlen. Doch es entspräche nicht den Regeln des Absurden Theaters, Sinn im Handeln zu suchen. So sei es, er bekommt seinen Stuhl und Deutschland die Wissenschaft, die es verdient. Klar, oder? Geht nur in Berlin!

