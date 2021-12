Berlin - Es ist Weihnachtszeit, und die sollten Sie trotz der Corona-Pandemie in vollen Zügen genießen. Suchen Sie ein wirklich exzellentes Restaurant, in das sie in diesen Tagen Ihre Liebsten ausführen oder wo Sie über die Weihnachtstage einen Tisch reservieren können, wenn Sie selber keine Lust haben zu kochen? Dann haben wir einen super Tipp für Sie. Kleiner Spoiler: Das Restaurant ist hipsterfrei, feierte erst vor zwei Wochen Neueröffnung (Sie werden sich also nicht langweilen!) und hat das Potenzial, zum besten Restaurant der Hauptstadt aufzusteigen. Warum, das verraten wir Ihnen auf den nächsten Zeilen. Versprochen, es lohnt sich.

Gefreut haben wir uns auf die Wiedereröffnung des gastronomischen Angebots ja schon im April, als wir hier in der Berliner Zeitung angekündigt haben, dass im September 2021 in den herrschaftlichen Räumlichkeiten des ehemaligen Café Grosz (schwieriges Klientel) am Kurfürstendamm jetzt ein neues Fine Dining-Restaurant eröffnet. Durch Corona hat sich die Eröffnung des Restaurants Cumberland erstmal noch verzögert, aber das war für uns in der Food-Redaktion gar kein Problem, es erhöhte die Vorfreude noch.

Und so besuchten wir das Cumberland auch an einem perfekten Tag, denn am Vormittag hatten wir uns auf dem Vorfeld des (Skandal-)Flughafen BER im Schneeregen noch fast die Finger abgefroren. Und so wollten wir den Arbeitstag noch abends abrunden und ihn zu einem Recherchetag de luxe! machen. Und wir müssen ihnen sagen: In kaum einem Berliner Restaurant kann man das so gut machen wie im Cumberland. Denn das zurück genommene aber geschmackvolle Interieur (weiße Tischdecken, Petroltöne in den Sitzecken) und die älteren, sehr freundlichen und unprätentiösen Gäste (keine Hipster, keine Kudamm-Prolls) machen schon mal Eindruck. Niemand redet zu laut über sein dusseliges Startup oder bestellt sich Eis zum Champagner. Trotzdem sind die Kellner und der Sommelier entspannt und bringen freudig einen Negroni zum Aperitif.

Das Talent aus dem Vendôme geht seinen eigenen Weg

Aber der eigentliche Grund, warum sie das Cumberland besuchen sollten, ist der junge Küchenchef Dennis Melzer. Warum? Weil er unter Joachim Wissler im Vendôme (dem gefühlt immer noch besten deutschen Restaurant) lange Souschef war und man sich auf sein Handwerk hundert prozentig verlassen kann. Wir entscheiden uns also beide für sein kleines Menü (90, Weinbegleitung plus 40 Euro), aber tauschen das dazu angebotene Lamm gegen das Reh Stroganoff von der Karte. Der Abend beginnt mit einem Amuse Gueule mit Fjord-Krabben und einem Sud aus frischem Apfel und Kohlrabi. Ein gelungener frischer Start.

Erik Chmil Das ist Dennis Melzer. Er kocht sehr gut.

Der erste Gang besteht aus einer wirklich perfekten Gänseleber Royal, dazu wird ein herrlicher Süßwein aus dem Jura gereicht. Die Laune an unserem Tisch steigt. Beim nächsten Gang gehen wir getrennte Wege, der eine entscheidet sich für das rassige Kalbsbries (keine knauserige Portion), der andere wählt den milden Seidentofu. Ein Hauch von Weihnacht weht durch die Luft. Das Kalbsbries ist auf den Punkt gegart, der Seidentofu, das dazu gereichte feinherbe Wurzelgemüse und Tomatensud bilden eine interessante Mischung.

Der Höhepunkt allerdings ist für uns der Saibling „Finkenwerder Art“ in Kombination mit einem umwerfenden Chardonnay aus dem Burgund (2018er Bourgogne Blanc ‚Les Perrierès‘ von Simon Bize). Der Saibling ist sanft gegart und wird mit einer Bröselkruste mit Speck gereicht. Wir denken an Christian Kracht („Eurotrash“) und an das Schlemmerfilet à la Bordelaise von Iglo und Fendant gletscherkalt. Auch wenn der Saibling für uns in der Champions League spielt.

Maximilian Meisse Hier lässt es sich aushalten. Niemand spricht über sein Startup und der Wein schmeckt.

Reh Stroganoff: So ehrt man die edlen Tiere unsere Wälder

Das saure Reh-Gericht zum Abschluss ist dann nochmal wirklich klassische Vendôme- und Dennis Melzer-Kür. Denn die kleine Schüssel mit Leber Würfeln und Ebereschen erinnert nicht nur an den Wald, sondern auch an den Jagdausflug mit dem Großvater, bei dem die Leber direkt nach dem Schuss in die Pfanne wandert. Richtig nach Wild schmeckt der Würfel aus dem Rehschlegel (Schulter ist immer besser als Keule!), der erst geschmort und dann nochmal mit Jus lackiert wird. Das kleine Rückenstück ist nicht nur perfekt gegart, sondern schmeckt nach feuchter Waldwiese und der Frische der Natur.

Und weil wir hier nicht alles besprechen können, muss das auch schon reichen für die sonst in diesem Format fast nicht existente volle Punktzahl, denn sowohl Küche, Sommelier und Service sind einfach Weltklasse, kein show off . Das Cumberland ist für uns bis jetzt das beste Berliner Restaurant.

Bewertung: 5 von 5 Punkten

Cumberland Restaurant, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Dienstag bis Sonnabend 12 bis 24 Uhr.

