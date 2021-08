Berlin - Rollläden voller Graffiti bedecken die Fenster in der Falckensteinstraße wie geschminkte Lider die Augen einer Partyleiche. Dann zerschellt eine Flasche und auf das Splittergeräusch folgt Geschrei. Es ist Donnerstagvormittag. Die Missverständnisse gehen los im Wrangelkiez.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 28./29. August 2021 im Blatt:

Berlin hat die Wahl: Der Auftakt unseres großen Politik-Checks. Dieses Mal: AfD gegen Grüne



Tochter und Vater: Jenny und John Erpenbeck über Familie, Literatur und Revolution



Aleksander Lukaschenko schickt afghanische Geflüchtete an die Grenze zu Polen. Was will der Mann?



Prenzlauer Berg jubelt: Bezahlt der Staat jetzt für Lastenfahrräder? Pro & Contra



Monarchie statt Wahlqual: Warum Yvonne Hoffmann Queen von Berlin werden will



Ab zum See! In der Uckermark wartet jetzt ein besonderes Kulturfestival auf die Berliner



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

„Wir haben fifty-fifty gesagt!“, schreit ein Mann Anfang 20 und packt einen anderen an der Jacke. „Fass mich nicht an!“, schreit der und schüttelt sich los. Sie stehen vor der öffentlichen Toilette und streiten auf Englisch über das Geld, das sie vergangene Nacht mit dem Verkauf von Drogen verdient haben.

Gegenüber sitzen zwei Anwohner in einer Kiezkneipe und verzerren die faltigen Gesichter. Sie haben 110 gewählt. „Seit einer Stunde blockieren die Schwarzen die Toilette“, sagt der Dünnere der beiden. Er habe das von seiner Wohnung aus genau beobachtet. Jetzt sitzt er hier mit einem Kumpel und spült den Frust mit Bier herunter. „Sagen darf man ja nichts, dann ist man gleich der Nazi“, sagt er. Und wenige Meter weiter bekommt ein junger Mann von alldem nichts mit. Er hält einen Vortrag ohne Publikum. Die Substanzen in seinem Körper machen das Leben zu einer Art „Truman Show“. „Alle sind Schauspieler“, sagt er inmitten eines wirren Monologs und macht dabei ausschweifende Gesten. „Ich wollte es nur mal gesagt haben, um die Geschichte interessanter zu machen. Denkt darüber nach.“

Die Jungs aus Subsahara-Staaten vor der öffentlichen Toilette, die grauhaarigen Deutschen vor ihren Bieren und der Drogenträumer, sie sind einige von wenigen, die sich um diese Uhrzeit in der Falckensteinstraße herumtreiben. Die Straße ist wie eine Art Hauptschlagader, die vor Corona-Zeiten den Wrangelkiez nährte: Geld schwappte in Touri-Taschen von Clubs wie dem Watergate in die Restaurants im Kiez und das Drogenbusiness im Görlitzer Park.

Im Wrangelkiez geht das Miteinander verloren

Jetzt ist hier weniger los als noch vor Covid, obwohl die Clubs teils offen sind. Dafür zeichnet sich deutlicher ab, dass die Stimmung im Wrangelkiez kippt, ganz so, als könnte man plötzlich klarer sehen, was sich seit Jahren entwickelt hat, weil durch die wenigen Touristen der Sichtschutz zwischen den Fronten fehlt. Die Auseinandersetzungen zwischen denen, die hier mit Drogen dealen, und denen, die dieses Viertel seit Jahren ihren Kiez nennen, verhärten sich.

Das Miteinander geht verloren und macht Platz für Misstrauen. Gewerbetreibende, Anwohnerinnen und Anwohner fragen: Wieso hat die lokale Politik das Drogenproblem nicht längst gelöst? „Das Besondere am Wrangelkiez war immer die Mischung, hier lebten Rentner, Studenten, Akademiker, Alte“, sagt Ralf Ruthsatz, der seit 1987 im Kiez lebt und einen CD- und Plattenladen betreibt. „Andere Viertel hatten ihre Etikette, aber hier konnte jeder machen, was er wollte: Wenn einer seine Porträts an einer Ecke ausstellen wollte, dann konnte er das tun.“ Ruthsatz hat eine Website erstellt. Er erzählt dort die Geschichte des „Szenekiezes in Berlin-Kreuzberg“ und beginnt beim Bau einer Zollmauer im Jahr 1734.

Der Wrangelkiez, das sind 45 dicht bebaute Hektar zwischen Görlitzer Park, Landwehrkanal und Spree, bewohnt von 12.000 Menschen, in einem Stadtteil, in dem 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner einen Migrationshintergrund haben. In den Läden im Wrangelkiez wird geschneidert, entworfen, gewaschen, türkisch gebacken, in einer Kiezkneipe namens Jonas gesoffen, hier werden Antiquitäten gehandelt und Secondhandkleider verkauft – und seit Jahren Drogen vertickt.

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum Die Falckensteinstraße verbindet den Club Watergate mit dem Görlitzer Park.



Die Geschäftsleute in der Falckensteinstraße drücken ihren Ärger am deutlichsten aus. Dort, wo die Anwohner immer noch die öffentliche Toilette beäugen, stellt sich jetzt der Barinhaber in den Türrahmen. Er beobachtet, wie ein Streifenwagen vor den Streitenden hält. Er sagt, er wolle gerne Michael heißen in diesem Text, weil er Angst vor Angriffen habe. Michael wirkt angespannt. „Jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil die Dealer natürlich wissen, dass jemand von uns die Polizei angerufen hat“, sagt er. „Viele von denen sind anständig und mit denen spreche ich auch, aber viele sind auch aggressiver geworden.“

Seit drei Jahren betreibt Michael diese Kneipe. Covid hat er finanziell ganz gut überstanden. Sogar an einem Wochentag lallen sich Betrunkene an seiner Theke Liebesgeständnisse zu. Trotzdem will Michael raus aus dem Kiez. „Ich habe ein kleines Kind zu Hause, mir wird das zu gefährlich hier“, sagt er. Im vergangenen Frühjahr habe ihm einer der Dealer die Scheibe mit einem Stuhl eingeschlagen. „Hat mehr als tausend Euro gekostet“, sagt er. Aber am schlimmsten sei der Messerangriff gewesen.

„Ich habe gesehen, wie einer an meinem Tisch Drogen an Touristen verkauft hat“, erzählt Michael. „Ich habe ihm gesagt, er soll das lassen. Er meinte, die Straße gehört jedem, ich habe gesagt, das stimmt nicht.“ Dann habe der andere ein Messer aus seiner Bauchtasche geholt und sei auf ihn losgegangen. Er habe die Tür der Bar gerade rechtzeitig schließen können. Michael habe ihn vor Gericht wieder getroffen. Nur kurze Zeit später sei der Typ wieder vor seiner Kneipe aufgetaucht. „Wegen Covid läuft das Drogengeschäft nicht so gut, deshalb wächst die Anspannung unter den Dealern“, vermutet er.

Die Migrationsroute vieler Dealer hier gilt als eine der härtesten

Unweit seiner Bar ist ein Rewe, Sodom und Gomorrha in einem – zumindest laut einem ehemaligen Kiezbewohner. In der Falckensteinstraße sagen alle, man solle mal mit dem Rewe-Filialleiter sprechen, der habe schon alles gesehen, der müsse jeden Tag mehrmals die Polizei anrufen. Der Filialleiter will gerne sprechen, aber die Pressestelle genehmigt das „im Moment“ nicht. Vor dem Rewe stehen zu jeder Zeit ein paar junge Dealer in Kapuzenpullis und Caps. Nur wenn ein Streifenwagen um die Ecke biegt, dann verschwinden sie alle für einige Minuten. „Katz und Maus“ nennen die Anwohner das.

Spaß am Katz-und-Maus-Spiel hat hier offensichtlich niemand. Die Dealer im Görlitzer Park und an den Ecken im Wrangelkiez lehnen an den Bänken und Wänden, als wären sie schon viel zu lange hier. Sie sehen müde aus. Sie suchen Blickkontakt und versuchen zu lesen, was das Gegenüber von ihnen möchte. „All good?“, fragen sie. „You good?“ Das Wort „Journalistin“ lässt ihr Lächeln verschwinden, die Müdigkeit kehrt zurück.

„Wir vertrauen Journalisten nicht“, sagt ein Dealer im Karohemd. „Hier kommen viele Leute her und sagen, dass sie Journalisten sind.“ Sein Freund zischt ihm etwas zu, er verstummt, die beiden weichen zwei, drei Schritte zurück. Ein anderer sagt: „Es geht mir nicht so gut, ich habe nicht geschlafen heute, vielleicht nächstes Mal.“ Ein anderer sagt: „Ich kann nichts sagen, frag vielleicht einen der anderen Jungs.“ Es hilft sicher nicht, dass die Reporterin mit Jeans und Regenjacke aussieht wie eine Zivilbeamte.

Wie viel Polizei verträgt ein Kiez?

Einige Männer antworten nur kurz, sie seien aus Gambia oder Senegal. Viele von ihnen sprechen Italienisch. Sie sind über das Mittelmeer nach Italien gekommen, viele über Libyen, um in Europa ein besseres Leben zu beginnen. Die Migrationsroute gilt als eine der härtesten: Schmuggler vergewaltigen, schlagen und töten. Wer es nach Italien schafft, landet statt in guten Jobs auf ausbeuterischen Plantagen. In Berlin erhalten die meisten höchstens eine Duldung. Etwa ein Drittel der gambischen Staatsangehörigen in Deutschland ist ausreisepflichtig. Im Halbschatten lässt sich mit dem Drogengeschäft schnelles Geld verdienen. Aber seit die Clubs halbleer sind, ist auch das härter geworden. Die besten Stellplätze sind umkämpft. Es kommt schneller zum Konflikt.

An der Verwaltung ist nicht vorbeigegangen, dass das Problem mit den Drogen sich aus dem Görlitzer Park weiter in den Wrangelkiez hinein verlagert hat. Sie setzt deshalb auf mehr Law and Order. Im Mai 2020 sind Teile des Wrangelkiezes als sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort (kBO) eingestuft worden.

Der Görlitzer Park ist schon seit längerem ein kBO. Die Polizei darf hier verdachtsunabhängig kontrollieren. Dagegen regte sich in Kreuzberg schnell Widerstand: Die Initiative Wrangelkiez United etwa warnt, dass kBOs zu Racial Profiling führten und die Stimmung im Kiez weiter erhitzten.

Seit Februar 2020 verstärkt zudem eine Brennpunkteinheit mit mittlerweile 125 Beamtinnen und Beamten die Polizeiarbeit im Wrangelkiez und im Görlitzer Park. Im vergangenen Jahr leistete die Polizei laut Pressestelle allein von Mai bis Dezember 67.877 Dienstkräftestunden. Das ist ein Vielfaches mehr als noch 2019. Mit den Einsatzstunden ist auch die Zahl der Delikte gestiegen: Im Jahr 2019 dokumentierte die Polizei 455 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Wrangelkiez und im Görlitzer Park, im Jahr 2020 waren es 668. Sie identifizierte 2019 114 Tatverdächtige, im Jahr 2020 waren es 175. Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik sind 2021 zurückgegangen, was auch an Covid liegt.

imago/Peter Meißner Ein ehemaliger Anwohner bezeichnet den Rewe in der Falckensteinstraße als "Sodom und Gomorra".

„Unsere Einsatzkräftestunden sind exorbitant. Ich habe die These, dass Sie Schwierigkeiten haben werden, in Deutschland und in Europa allgemein einen Kiez zu finden, der so eine hohe Polizeidichte hat wie der Wrangelkiez“, sagt Stefan Kranich, Polizeidirektor des für das nördliche Kreuzberg zuständigen Abschnitts. „Ich frage mich ab und zu: Wie viel Polizei verträgt denn so ein Kiez? Es gibt durchaus Staaten, da würde man an jeden Baum einen Polizisten stellen, dann ist da Ruhe, dann hat man so eine Art Belagerungszustand. Das wollen wir nicht.“ Kranich fordert einen „gemeingesellschaftlichen Ansatz“, bei dem andere Akteure im Kiez sichtbar werden.

Neben Kranich sitzt an diesem Tag Florian Naht, Inspektionsleiter der Brennpunkteinheit. Naht kennt die Hierarchien des Drogenverkaufs im Kiez: Neue Dealer fangen zunächst als Handlanger an, die etwa die Dealer vor der Polizei warnen. Später transportieren sie Geld von einem Ort an den anderen oder holen Stoff aus Bunkern. Erst später dealen sie selbst. „Wir wollen in die zweite und dritte Reihe vordringen und die Logistiker und Zulieferer hinter dem Verkauf finden“, sagt Naht. „Das ist dann nicht mehr der Mann aus Guinea, sondern das bestätigt uns darin, dass alle möglichen Leute hinter dem Drogenverkauf stehen, Deutsche, Italiener, Spanier oder, wie zuletzt, Albaner.“

Naht sagt, es gehe vor allem darum, Geld zu beschlagnahmen, das für den Kauf weiterer Drogen vorgesehen sei. „Maximale Täterfrustration“ nennt er das. Seit 2020 sei das ganz gut gelungen. Die Beamten haben knapp 400 Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt, alleine im Bereich Görlitzer Park-Wrangelkiez-Kottbusser Tor. Zudem haben sie dort zwischen 300.000 und 400.000 Euro Handelserlöse sichergestellt. „In anderen Stadtteilen würde die Wohnbevölkerung so einen Drogenhandel nicht tolerieren“, sagt Naht. „Da sind wir wieder bei der Frage: Ist die Polizei die Instanz, die das mit ihren Ressourcen alleine bekämpfen kann, oder gibt es vielleicht auch andere Player?“

Die Anwohner fühlen sich von den Grünen alleingelassen

Andere Akteure und Player, dazu gehört der Bezirk. Auf Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende möchte sich Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) nicht zum Drogenproblem äußern, weil das nicht ihr Zuständigkeitsbereich sei. Ihr Stellvertreter Knut Mildner-Spindler (Linke) übernimmt die Anfrage. Via E-Mail und via Pressesprecherin beantwortet er die Frage, warum der Bezirk die Lage im Wrangelkiez nicht unter Kontrolle bringen kann, so: „Die Situation rund um den Wrangelkiez und Görlitzer Park ist eine komplexe Herausforderung, die nicht allein den Bezirk betrifft und fordert.“ Er verweist auf Arbeitsgruppen, runde Tische und Praktikerrunden, die das Bezirksamt gemeinsam mit verschiedenen Senatsverwaltungen initiiert.

Im Kiez haben Anwohnerinnen und Anwohner das Gefühl, dass sich der Bezirk vor der Problemlösung drücken will. „Ich habe mal als Sicherheitsmann bei der Bezirksbürgermeisterin gearbeitet“, sagt Khalil, der seit 30 Jahren in der Falckensteinstraße wohnt und die Ecke für die beste Berlins hält. „Dann hat Frau Monika Herrmann gefragt, wie es bei uns läuft. Ich habe ihr meine Meinung gesagt: dass jemand sauber machen muss in unserem Viertel.“ Herrmann, so erzählt es Khalil, habe ihm geantwortet, dass Berlin nun einmal vielfältig sei und es auch so bleiben müsse. „Na viel Glück damit“, sagt Khalil. „Aber Grün wähle ich dieses Mal nicht mehr!“

„Die Konflikte gehen von weißen Männer aus“

Nicht alle im Kiez glauben, dass die Dealer schuld sind an der Situation. Karin Beutler schiebt einen Kinderwagen vorbei an der Görlitzer Straße, darin sitzt ihre zweijährige Enkeltochter. Die Rentnerin sieht die Verantwortung bei den deutschen Männern im Kiez. „Mich nervt es doch auch, ich mag den Park, der ist schön“, sagt die blonde Frau mit dem Kaschmirpulli. „Aber es passieren zu viele Streitereien, die das Kind irritieren.“ Die Konflikte gingen immer von weißen Vätern und von alten Männern aus, die ein Besitzrecht auf den Kiez erhöben. Sie seien schuld an der zugespitzten Atmosphäre.

Erst am Wochenende habe sie auf der Wiese des Görlitzer Parks eine solche Situation beobachtet. Freunde hätten dort gepicknickt. „Das waren Schwarze, Weiße, darunter Kinder, die waren total friedlich und haben keinem was getan“, sagt sie. „Dann kam da ein alter Mann und fing an, rassistisch herumzuschreien: Ihr gehört hier nicht her! Ihr Weißen dort, schämt ihr euch nicht?“ Noch bis Juli arbeitete Beutler selbst als Sozialarbeiterin an einer Schule. Sie glaubt, die Kommunikation im Wrangelkiez sei verloren gegangen. Erst wenn man etwas weiter östlich gehe, nach Treptow, sprächen die Leute wieder miteinander.

„Wir brauchen noch mehr dieser Vermittler, die im Park herumlaufen und ansprechbar sind“, sagt sie. „Mehr Sozialarbeiter, die ein Gespür für solche Konfliktsituationen haben.“ Die Dealer selbst sieht sie nicht als Problem. „Mir tun diese Jungs in der Seele leid. Vor denen muss ich keine Angst haben, die haben Respekt vor Kindern, und wenn sie doch mal was sagen, dann sind sie freundlich. Die gehören doch auch dazu.“

Wer im Wrangelkiez dazugehört und wer nicht, wer hier bleiben und wer gehen wird, vor all diesen Fragen werden nach den Wahlen neue Politikerinnen und Politiker stehen, und sie werden schnell Antworten finden müssen, wenn der Wrangelkiez der tolerante Ort bleiben soll, als der er bekannt ist.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.