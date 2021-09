Berlin - Kochen liegt mir nicht. Obwohl ich gerne esse, gelingen mir die simpelsten Gerichte in der Küche nicht. Multitasking, beim Kochen schaffe ich es nicht. Als Studentin brannte mir selbst mal Haferbrei an, ich rührte nicht oft genug um, seitdem bleiben meine Herdplatten ungenutzt – und sauber. Etwa zur selben Zeit entdeckte ich den „Haferkater“ am U-Bahnhof Eberswalder Straße. Als abgebrannte Studentin kehrte ich hier regelmäßig ein, es gab billiges Porridge, ganz unverbrannt.

Seit meiner Erstentdeckung vor sechs Jahren entwickelte sich das einst vielversprechend unhippe Café direkt vorm Mauerpark zu einer „trendy“ Kette, mit Läden, sie nennen es Stores, an Bahnhöfen in der ganzen Republik. Lohnt sich da ein Besuch für Berliner und Berlinerinnen, die weniger en vogue sind, überhaupt noch? Nun ja, auch heute bekommen Hungrige schmackhaftes Porridge mit allerlei Extras. Süßen Haferbrei mit Beeren oder Zimt oder herzhaften mit Frischkäse und Ziegenmilch. Stereotypisch Prenzlauer-Berg-mäßig gibt’s – natürlich – aber auch hippes Superfood als Beilage zum sonst so einfachen Haferbrei: Chia, Goji und was es da eben noch so alles gibt.

Die gute Nachricht ist, der Haferkater ist weiterhin eine billige Adresse für richtig gutes Porridge, die große Schüssel kostet keine fünf Euro. Die ist, ganz nebenbei, aber ziemlich klein, richtig satt wird man auch mit nur mittlerem Hunger nicht. Der Kaffee ist stark, macht das anwesende Start-up-Publikum sicher wach für die kommenden 14 Arbeitsstunden. Und es geht unfassbar schnell, will man nur essen, ist man nach einer halben Stunde wieder draußen. Räumt den Platz für Arbeitswillige ohne eigenes Büro. Denn, so scheint es, dieser „Store“ im Prenzlauer Berg dient vielen als erweiterter Büroraum, Laptops stehen auf Tischen, alle sind versunken in Bildschirme oder skypen (ohne Kopfhörer) mit Kollegen und Kolleginnen.

Zeitgemäß, hygge, Metropole

Und irgendwie ist das auch die schlechte Nachricht: Es fehlt Atmosphäre. Man frühstückt hier nicht gemütlich mit Freundinnen und Freunden, sondern einfach, um zu essen, zu arbeiten. Alles ist durchgestylt, beim Essen sitzt man gefühlt in einer Werbeanzeige von Pinterest. Möbel, Pflanzen, Werbetafel – alles ist schick und aufeinander abgestimmt, gleichzeitig aber so unfassbar langweilig, austauschbar. Als hätten die Besitzer und Besitzerinnen online „zeitgemäß, hygge, Metropole“ gesucht, gefunden und dann in Massen gekauft. Angenehme Individualität, sonst doch scheinbar das große Erkennungsmerkmal der Leute, die hier gern hinkommen, gibt es irgendwie nicht.

Für alle, die Porridge lieben, ist das Haferkater eine gute Adresse. Diejenigen, die das Frühstücken ausgiebig zelebrieren wollen, stundenlang plaudern und nebenbei mal essen wollen, sollten diesen Laden meiden. Aber, das ist vielleicht die beste Nachricht, alle Gerichte gibt’s auch zum Mitnehmen. Für talentfreie Köchinnen wie mich wahrscheinlich die allerbeste Nachricht.

Bewertung: 3 von 5 Punkten!

Café Haferkater, Eberswalder Straße 26, 10437 Berlin, Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 17 Uhr .

