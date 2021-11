Berlin - Ein russischer Diplomat ist in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. Ein Objektschutzangestellter der Polizei fand den Toten bereits am 19. Oktober auf dem Gehweg vor dem Botschaftsgebäude in der Behrenstraße. Der Mann war offenbar aus einem oberen Stockwerk aus dem Fenster gestürzt. Die Hintergründe sind unklar.