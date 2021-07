Berlin - Niedrigzinsen vereinfachen die Arbeit von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz. Denn die Zinspolitik der EZB drückt die Schuldenlast der öffentlichen Haushalte. Seit Kollatz’ Amtsantritt hat sich die Zinslast des Landes Berlin dadurch halbiert. Doch das hat auch für den Finanzsenator nicht nur Vorteile, denn dort, wo das Land Berlin spart, etwa bei der Versorgungsrückstellung für die Landesbeamten leidet auch die öffentliche Hand unter dem derzeitigen Zinsniveau.

„Das niedrige Zinsniveau hilft bei der Konsolidierung der Haushalte, gleichzeitig müssen wir mehr für Pensionen zurückstellen“, verrät Kollatz im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Damit die öffentliche Hand dabei nicht ständig nachsteuern muss, setzt man in Berlin mittlerweile verstärkt auf Aktien. Die Versorgungsrücklage des Landes Berlin soll die Stadt davor schützen von der anrollenden Pensionierungswelle finanziell überfordert zu werden. Denn in Berlin erreicht jeder dritte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bis 2029 das 65 Lebensjahr.

Die Versorgungsrücklage ist auf 1,3 Milliarden Euro angewachsen

Die Versorgungsrücklage ist dementsprechend in den letzten Jahren massiv gewachsen. Mittlerweile beträgt das Sondervermögen des Landes Berlin über 1,3 Milliarden Euro – vor zehn Jahren waren es nicht einmal 400 Millionen Euro. Mittlerweile werden 31,5 Prozent der Versorgungsrücklage in Aktien angelegt. Eigentlich sind nach dem Versorgungsrücklagegesetz nur 30 Prozent erlaubt, aber Kursschwankungen an der Börse lassen den Aktienanteil immer wieder kurzfristig die 30-Prozent-Marke übersteigen. Unmittelbar nach der Finanzkrise durften allenfalls 15 Prozent der Pensionsrückstellungen in Aktien angelegt werden, der Rest hätte in Anleihen fließen müssen, durch die anhaltende Niedrigzinsphase wurde diese Grenze jedoch immer weiter aufgeweicht.

Die Versorgungsrücklage des Landes Berlin verstärkt über die Börse anzulegen wurde auch senatsintern kontrovers diskutiert, denn wenn die öffentliche Hand als Investor in Erscheinung tritt, sind die Erwartungen an ethische Standards besonders hoch. Deshalb ließ die Senatsverwaltung für Finanzen ein eigenes Indexmodell entwickeln, bei dem Nachhaltigkeitskriterien ein besonderes Gewicht einnehmen sollten. Herausgekommen ist dabei der Solactive oekom ESG Fossil Free Eurozone 50 Index, kurz BENEXX. Seit Anfang 2017 investiert Berlin in diesen Index, der seitdem um 30 Prozent an Wert gewonnen hat. Unternehmen deren Geschäftsmodell auf fossile Brennstoffe ausgerichtet sind oder die Kriegswaffen entwickeln, sollen dabei keine Berücksichtigung finden.

Nicht alle Unternehmen des Berliner Index gelten als nachhaltig

Nicht alle Unternehmen des Index sind indes unumstritten: Im Index ist unter anderem die Deutsche Lufthansa enthalten, deren Geschäftsmodell notgedrungen auf der erhöhten Nutzung von fossilen Brennstoffen beruht. Der ebenfalls enthaltende spanische Textilkonzern Inditex war aufgrund der Arbeitsbedingungen bei der Textilherstellung bereits Gegenstand zahlreicher Kontroversen. Und auch das Investment in den Softwareentwickler Dassault Systèmes dürfte bei einigen an Nachhaltigkeit orientierten Investoren Stirnrunzeln hervorrufen, immerhin handelt es sich beim Unternehmen um eine Tochter des französischen Flugzeug- und Rüstungsherstellers Dassault Aviation. Dassault Systèmes ist zwar auf zivile Softwareanwendungen spezialisiert, dennoch ist das Unternehmen nicht nur für den Mutterkonzern auch im Rüstungsbereich engagiert. Besonders pikant: Auf der Internetseite des Indexanbieters Solactive AG wird mittlerweile auch der Wohnungskonzern Vonovia gelistet. Das Land Berlin ist somit zu kleinem Anteil Eigentümer eines Konzerns, über dessen teilweise Enteignung neben der Bundestagswahl am 26. September diesen Jahres entschieden werden soll.

All diese Unternehmen nehmen allerdings nur einen kleinen Teil des Index ein. Der niederländische Halbleiterhersteller ASML ist mit etwa 8 Prozent am stärksten im Index gewichtet, darauf folgen mit jeweils etwa 4 Prozent der Versicherungskonzern Allianz, der Chiphersteller Infineon und der Autokonzern BMW. Deutsche Unternehmen sind zu 30 Prozent im Index vertreten, ein leichtes Übergewicht gibt es bei den französischen Aktien, sie bilden 34 Prozent des Gesamtindex. Verwaltet wird die Versorgungsrücklage des Landes Berlin durch die Deutsche Bundesbank, die die im BENEXX gelisteten Aktien entsprechend ihrer Gewichtung für Berlin erwirbt und verwahrt.

