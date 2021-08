Berlin - Die junge Frau auf dem Zoom-Bildschirm sitzt neben ihrem Freund vor einer gelb gestrichenen Wand in ihrer Wohnung. „Ich war nie glücklich mit meinem Gesicht beim Orgasmus, weil ich es nicht kontrollieren konnte“, sagt sie in die Kamera. Erst als sie damit begonnen habe, sich beim Sex selber zu filmen, habe sie sich mit ihrem eigenen Anblick angefreundet. „Sich selbst anzuschauen und sich dabei sexy zu fühlen, das ist sehr selbst ermächtigend.“

Silky, so der Künstlername der Frau, und ihr Freund Velvet sind Amateur-Pornodarsteller und halten an diesem Dienstagabend im Sommer einen Online-Lehrgang ab. Titel: „Wie ihr euer eigenes Sex-Tape macht“. Die beiden, sie sind Italiener Anfang, Mitte 30 mit Jobs, die eigentlich nichts mit Sex zu tun haben, sprechen eine Stunde lang über empfehlenswerte Stative oder ideale und nicht so ideale Lichtsituationen. Ihre wichtigste Botschaft an alle, die auch mal einen eigenen Sexfilm zu Hause drehen wollen: „Es geht nicht um eure Performance, sondern um eure Verbindung zueinander.“