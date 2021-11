Berlin - Nusret Gökçe (Spitzname: Salt Bae) ist einer der größten Exporte der Türkei seit Hakan Sükür und Kemal Atatürk. Der 38-jährige Metzger aus Erzerum, der durch seine ikonische Art, Salz auf Fleischstücke rieseln zu lassen, berühmt geworden ist, hat mittlerweile 40 Millionen Instagram-Follower und nochmal elf Millionen Follower auf Tiktok. 51 Millionen Follower im Netz konnten und können also nicht falsch liegen! Laut gut informierter Kreise hat sein Restaurant Nusr Et – in dem neben Frank Ribéry (daher ist Salt Bae in Deutschland bekannt) auch Lionel Messi und der Fifa-Chef Gianni Infantino gerne einkehren – in Dubai, während fast überall auf dem Kontinent Lockdown herrschte, bis zu eine Million Dollar Profit am Tag eingespielt. Die Zahlen sind besonders gut, wenn der Herr des Hauses, der inzwischen 27 Restaurants hat, selbst anwesend ist. Am Ende laufen sie an Dream International, eine Holding-Gesellschaft, an der mittlerweile Private Equity beteiligt ist. Wie viel Salt Bae bekommt: unklar.

Die Kunden von Salt Bae, die gerne in Istanbul, Miami, Abu Dhabi, Dallas, auf Mykonos oder eben in London einkehren, stammen meist aus der neuen Welt, sind etwa mit der Umleitung eines russischen Ölzugs 1991 reich geworden. Oder stammen aus wenig demokratischem Milieu. Vor zwei Wochen etwa legte eine Delegation der kommunistischen vietnamesischen Regierung einen Kranz am Grab von Karl Marx auf dem Londoner Highgate Cemetery ab. Und weil so eine Trauerzeremonie auch Kraft kostet, machten sie natürlich noch einen Abstecher ins Nusr Et London, um sich mit goldenen Steaks füttern zu lassen. Das Ganze ist auf dem Recherchetool Instagram gut dokumentiert.

Tom Speltzner Offenes Feuer mitten in Knightsbridge, London: der Grill im Steakhaus Nusr Et.

Und so war es gewissermaßen eine kulinarische Pflicht, Salt Bae, solange er noch in London sein gerade eröffnetes 27. Restaurant managt, einen Besuch abzustatten. Ein Freund und ich entschlossen uns, an einem Donnerstag zum Lunch in Knightsbridge vorbeizuschauen. Da wir zu einer Finanzbranchen-Zeit erschienen (12.30 Uhr), war es bei unserer Ankunft noch enttäuschend leer. Auch der Chef des Hauses war nirgends zu sehen, obwohl er am selbigen Morgen laut Instagram-Story noch im Hyde Park direkt um die Ecke trainiert und Tauben und graue Eichhörnchen gefüttert hatte.

Gebrochenes Englisch und Kleinkinder auf dem Arm

Nach etwa einer halben Stunde hatten wir dann aber doch Glück: Das Restaurant füllte sich und der Star der Show erschien im signature look aus schwarzem T-Shirt und runder schwarzer Sonnenbrille mit Goldrand, um die Gäste persönlich zu begrüßen. Man hatte das Gefühl, dass er viele schon persönlich kannte, mit einigen unterhielt er sich mitunter auf Türkisch, ein Kleinkind trug er sogar auf dem Arm. Salt Bae spricht nur gebrochen Englisch, ist aber sehr, sehr höflich, wirkt fast schüchtern in dem Gold-Fleisch-Palast in einer der teuersten Gegenden Londons, wo schräg gegenüber in ein paar Wochen das teuerste Penthouse der Welt zu einem Preis von 175 Millionen Pfund verkauft werden soll.

Die Karten im Nusr Et sind digital. Ein Papier-Menü reichte man uns nur etwas widerwillig und nach mehrmaligem Nachfragen. Auf der Weinkarte gibt es sämtliche große Marken, die sich ein Oligarch von Welt wünscht: Romanée Conti, Pétrus und so weiter für bis zu 37.500 Pfund die Flasche. Wir überlegten lange und entschieden uns für eine Cola für 9 Pfund, da wir leider beide – anders als die meisten Gäste hier – zur Londoner Arbeiterklasse gehören. Zum Essen teilten wir uns ein Lokum-Steak – ein in Knoblauch mariniertes Filetsteak – sowie ein Istanbul-Steak, das zusätzlich noch mal in Butter ausgebacken wurde.

Und Butter ist eigentlich auch das Stichwort, denn insgesamt riecht es bei Nusr Et sehr stark nach geschmolzener Butter, ein Geruch, der sich bis zum Verlassen fest in unserer Nase und unserer Kleidung eingebrannt hatte. Punktabzug!

Baklava für 25 Pfund im Angebot

Punktzuschlag gibt es allerdings dafür, dass wir dann doch von Salt Bae persönlich mit seiner üblichen Einlage, die er konsistent performed, verwöhnt wurden, so, wie man es schon Dutzende Male auf Social-Media-Kanälen von Influencern gesehen hat, die den Lockdown in Dubai verbrachten. Salt Bae schneidet Fleisch wie Butter, sein Geheimnis für den sauberen Schnitt scheint es zu sein, bei der Arbeit rhythmisch mit dem Po zu wackeln. Wir sind beeindruckt und essen gleich noch das Baklava ohne Blattgold für (heute) 25 statt 50 Pfund das Stück.

Nach dem Mittagessen fühlten wir uns dann nur noch schwach – unsere Körper waren geschockt von dem ganzen Fett und Zucker, die wir gerade zu uns genommen hatten. Ich schleppte mich zu Fuß nach Hause und verbrachte den Rest des Nachmittages mehr oder weniger lethargisch zwischen Schreibtisch und Bett, aber ohne die Möglichkeit, irgendeiner produktiven Tätigkeit nachgehen zu können. Meinem Freund ging es ähnlich – er sagte seine gesamten restlichen Meetings des Tages ab und ging direkt in den 5 Hertford Street-Club, um seine Erfahrungen mit einem Drink zu verarbeiten. Ein paar Tage später fuhr ich mit einem Taxi noch mal am Restaurant vorbei und öffnete das Fenster. Und da war er wieder, der familiäre Geruch aus Zucker und Fett. Ein Hauch von Bosporus und Paco Rabanne „Million“ mitten in London. Von Nusret Gökçe alias Salt Bae allerdings war nichts zu sehen. Später erfuhr ich, dass er nach sechs Wochen in London schon wieder weitergereist war. Im Privatjet ging es für ihn nach Riad in Saudi-Arabien, um sein 28. Restaurant zu eröffnen.

PS: Das Fleisch bei Salt Bae schmeckt übrigens ganz in Ordnung, aber wer denkt, dass Salt Bae bald nach Berlin kommt, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Denn der Standort ist für ihn immer noch unattraktiv. Hier haben die Menschen zu wenig Geld und müssen zu viel arbeiten. Und das gilt bestimmt auch für die Mitglieder des Remmo-Clans.

Bewertung: 2 von 5 Punkten

Nusr Et Steakhouse London, The Park Tower Hotel, 101 Knightsbridge, London SW1X 7EZ, Vereinigtes Königreich, täglich 12 bis 1.30 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.