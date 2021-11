Berlin - Liebe Leser, ich als Belgier muss natürlich wissen, wie ein richtiges Rindersteak mit Pommes frites schmecken muss. Der unbedarfte Tourist, der die Nachfolgestaaten des Westfränkischen Reichs bereist, wird von der französischen Bistro-Küche ein wenig enttäuscht sein. Hat sie doch so gar nichts mit der so raffinierten „französischen Küche“ zu tun, deren Grundstein Caterina de’ Medici (seit 1547 Königin von Frankreich) legte und die spätestens von der berühmten Marie-Antoinette (seit 1774 Königin von Frankreich und 1793 enthauptet) per Dekret verfeinert wurde. Die französische Küche, mit ihrem Sauerkraut und fettem gekochtem Bauchfleisch im Elsass, mit ihren nach Urin duftenden Gekröse-Würsten in Lyon und auch mit ihren dicken gebratenen Steaks mit frittierten Kartoffelstäbchen, ist eigentlich mittelalterlich und wenig edel. Und trotzdem macht sie uns so viel Spaß.

Aber Vorsicht: Es gibt kaum Gerichte, bei denen man so viel falsch machen kann wie bei der Zubereitung eines scheinbar einfachen Steak frites. Denn je weniger Komponenten ein Gericht hat, desto mehr kommt es auf die Qualität der Lebensmittel und noch mehr auf deren Zubereitung an. Bei einem Linseneintopf oder einem ruralen Jägertopf mit Wildschweinfleisch und Tomaten gilt doch eigentlich nur: anrösten und dann köcheln, köcheln, köcheln – je länger, desto besser! Das kann jedes Kind und konnten schon die Menschen in der Steinzeit.

Thomas Frede, Entrecote Gibt es auch im Entrecôte, sollte man aber erst beim zweiten Besuch essen: Hummer!

Einfache Steaks allerdings muss man braten können. Vor allem und besonders unter Stress und für viele Leute, und dafür braucht man kein idiotisches Fleischthermometer oder irgendwelche Infrarotgrills, sondern Gefühl. Man lernt so was über Jahre in der Kochlehre, oder man muss ein sensibler Geselle sein. Und das sind im Zeitalter von Playstation 5 und Tiktok (ich liebe es!) nur mehr die wenigsten. Ich bin es jedenfalls.

Und für die Pommes? Dafür muss man ein kleiner Super-Chemiker sein. Denn die Temperatur des Nieren- oder Gänsefetts muss bei beiden Frittierrunden jeweils exakt stimmen.

Steaks gleich neben dem neuen Todesstern des Axel Springer Verlags

Wo also findet man so ein Steak in Berlin? Ich kann Ihnen sagen: In der wirklich hässlichsten Gegend der Stadt, im „Karee des Grauens“ zwischen Wilhelmstraße, Leipziger Straße, Moritzplatz und Gitschiner Straße. Wahrzeichen dieser trostlosen Gegend ist das goldene Hochhaus der Bildzeitung und die gar furchteinflößend hässliche neue Zentrale des Axel-Springer-Verlags von Rem Koolhaas (im Volksmund „Todesstern“ genannt). Ihnen läuft ein kalter Schauer über den Rücken? Mir auch.

Aber egal. Denn einen Steinwurf von dieser urbanen Hölle entfernt bekommen sie eines der besten Steaks von Berlin und noch weitere Gerichte. Bestellen müssen Sie Entrecôtes, Rump- und Filetsteaks, oder ein wunderbares Chateaubriand (pro Person 38 Euro) mit Streichholzkartoffeln. Das sind so fein wie möglich geschnittene kleine Pommes, die nicht nur Kinder lieben. Dazu bestellen Sie die üblichen (hier hervorragenden!) französischen Soßen und ein bisschen Grünzeug oder so. Gebraten (nicht gegrillt) wird jedes Steak in der Küche mit Gefühl. Und das muss als Beschreibung einfach reichen.

Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt sollte hier seine Tränen trocknen

Wenn Sie mal was anderes als ein Stück Fleisch essen wollen, gibt es noch Kalbsnierchen in Madeirasoße, Hummer oder (wie diesen Dienstag zum Mittagstisch) Kalbsbraten in Bratensauce, Wurzelgemüse und La-Ratte-Kartoffeln für 15,50 Euro. Das war auch ganz wunderbar. Wäre ich Julian Reichelt, der kürzlich gefeuerte Chefredakteur der Bildzeitung, und könnte mich noch nicht an die räumliche und arbeitsrechtliche Distanz zum goldenen Hochhaus gewöhnen, würde ich hier in der Schützenstraße meine Tränen trocknen!

Bewertung: 4 von 5 Punkten!

Restaurant Entrecôte, Schützenstraße 5, 10117 Berlin, Montag bis Samstag 11.30 bis 23 Uhr.

