Berlin - In der Chausseestraße prallen Wedding und Mitte genau so aufeinander, wie man sich das vorstellt: ziemlich hart. Doch es ging hier auch schon rauer zu, denn an der ehemaligen Grenze fielen 1989 noch Schüsse. Zwei Männer gelangten dennoch unversehrt in den Westen, weil der Schießbefehl bereits abgemildert war. Nach dem Ende der DDR wurde der Mauerstreifen mit dem gewaltigen BND-Komplex und vielen beigefarbenen Apartments bebaut. Weiter runter, vor dem Titanic-Hotel der Familie Aygün, brummen indes die Ferraris. Hier hat ganz klar der Wedding das Sagen. Wenn man sich auf die Lauer legt, sieht man manchmal auch einen McLaren aus der Tiefgarage kommen. Noch weiter Richtung Mitte lassen dann die Autos etwas nach, aber die Häuser werden besser. Diese überkandidelten Wohnburgen gehörten berühmten deutschen Industriellen wie August Borsig, die hier Mitte des 19. Jahrhunderts rund um die Chausseestraße Eisengießereien und Geschäftshäuser errichteten. Damals hieß die Gegend deswegen Feuerland.

Heute wird die Chausseestraße Silicon Alley genannt, weil sich hier zahlreiche Start-ups angesiedelt haben. Und so langsam erwacht auch die Gastronomie aus dem Späti-Koma, und zum Michelin-Star-Platzhirsch „Rutz“ gesellen sich neue interessante Restaurants und Cafés, die auch jenseits des Lunch-Breaks geöffnet haben. Viele kreative Berliner arbeiten hier in ihren eigenen Studios oder Büros. Andere jobben oder gehen in die Lehre. Einige durften wir für ein paar Fotos kurz von der Arbeit abhalten und stellten dabei fest: Die Work-Style-Balance in der Chausseestraße stimmt!

Agatha Powa Kerstin ist CEO und Co-Founder der PR-Agentur Silk Relations. Im vielleicht schönsten Hinterhof der Chausseestraße beweist sie ihre Stilsicherheit im modernen Tailoring-Look, den sie mit Prada-Rollkragenpullover, Tuch von Christian Wijnants und Dr. Martens kombiniert.

Agatha Powa Die Doppelreiher-Weste von Someday passt hervorragend zur C&A-Herrenhose vom Flohmarkt. Farbtupfer in Türkis: eine Prada-Tasche aus der aktuellen Winterkollektion.

Agatha Powa Eine Upcyling-Kette aus Silber von Lani Lees blitzt auf dem fein gemusterteten Jacquard.

Agatha Powa Bernard ist CEO des Kreativlabors Deadhype. Bevor er nach Berlin kam, lebte er in London. In seinem Studio in der Chausseestraße versammeln sich regelmäßig Künstler, Musiker und Designer. Auch Bernards fast zweijähriger Sohn Ace ist oft dabei; sein Outfit: Bommelmütze von Ralph Lauren, Camouflage-Puffer von Zara, Adidas-Ivy-Park-Hoodie, H&M-Jeans und Prada-Schuhe.

Agatha Powa Über dem Supreme-Hoodie trägt Bernard ein Shirt, das Kanye West nach dem Tod des Rappers DMX 2021 gemeinsam mit Demna Gvasalia herausbrachte. Die Erlöse des „Balenciaga x Yeezy DMX“-Drops gingen an die Hinterbliebenen des mit 50 Jahren verstorbenen HipHop-Stars.

Agatha Powa Bernards Jeans sind vom japanischen Label Kapital. Seine Sneakers, die er mit Bleichmittel bearbeitet hat, werden als Kollaboration von Deadhype und Adidas ab 5. März erhältlich sein.

Agatha Powa Anka ist Auszubildende im edlen Blumenladen Zinnober. Ihren weißblonden Bob färbt sie sich selbst. Dazu trägt Anka eine rote Jacke im Schlangenleder-Look, die sie über Ebay-Kleinanzeigen geschenkt bekam, eine schwarze, leicht glänzende Hose vom Flohmarkt und Buffalo-Schuhe in Zartrosa.

Agatha Powa Wenn Anka mal keine Blumen bindet, dann legt sie als DJ Musik auf.

Agatha Powa Matteo arbeitet als Pizzabäcker in der gerade neu eröffneten Pizzeria „W Pizza Mitte“. Jetzt hat er aber erstmal Feierabend und ist auf dem Weg nach Hause. Sein Vintage-Look besteht aus Umbro-Jacke, Puma-Blouson, einer weiten, dunkelgrünen Kordhose und knöchelhohen Schnürschuhen, die bestens für die Arbeit geeignet sind.

Agatha Powa Ein junger Römer: Matteo kam vor zwei Jahren aus der ewigen Stadt nach Berlin. Die Brille mit den gelbgetönten Gläsern und dem Gummiband an den Bügeln ist vom Arbeitsbekleidungshersteller Diekies.

Agatha Powa Man sieht sie neuerdings in der Stadt herumflitzen, die Medikamenten-Lieferanten mit diesen Uniformen im Neunziger-Stil: Amelie nahm sich kurz Zeit für uns, obwohl sie es natürlich sehr eilig hatte. Die Berlinerin studiert Germanistische Linguistik und Skandinavistik und verdient sich mit dem Delivery-Job etwas dazu.

Agatha Powa Viele bunte Pillen, als Patches auf den Hosen: Die von den Designern Tim Schmitt und Florian Glauer entworfene Mayd-Workwear ist ein echtes Fashion-Statement.

Agatha Powa Ali arbeitet für die Agentur Tribes, die Jonas 2016 gegründet hat. Beide tragen grau melierte Sweatshirts der Marke Smiley, Jonas außerdem Hund Schmitti auf dem Arm.

Agatha Powa Sieht niedlich aus, kann aber auch knurren: das italienische Windspiel Schmitti. Den Ring hat Jonas von seiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Agatha Powa Die Smiley-Pullover von vorne. Die 50 symbolisiert den entsprechenden Geburtstag des Smileys.

Agatha Powa Agenturinhaber Jonas in Jogginghose von Urban Classics und New Balance x Levi's. Sein Fischer-Beanie ist von Dunderdon.

Agatha Powa Skater und Projektmanager Ali trägt zum Smiley-Sweatshirt eine Vintage-Hose und Nike Prestos.

Agatha Powa Professionelles Posing: Man merkt es gleich, Tribes-Mitarbeiterin Kibibi modelt nebenbei. Sie trägt eine lange Puffer-Weste von Collusion, die sie über Asos gekauft hat. Dazu einen Strickpulli mit Zopfmuster und eine weite Jeans, beides von COS.

Agatha Powa Kibibis Plateau-Horsebit-Loafers sind von Steve Madden.

Agatha Powa Diese Finger erstellen Content, geschmückt mit schönen Geschenken von der Großmama.

Agatha Powa Der Herrenschneider Egon Brandstetter ist eine Institution auf der Chausseestraße. Als einziger Privatbetrieb in Berlin werden hier noch Maßschneider ausgebildet; derzeit genießen Paula und Emil dieses Privileg. Der Meister ist in Hemd und Hose aus eigener Produktion gekleidet, Paula trägt Muji und 24Colors, Emil ein gestreiftes Oberteil von S.N.S. Herning und eine Lederhose von Acne Studios.

Agatha Powa Schön und gleichzeitig praktisch ist die Arbeitskleidung bei Egon Brandstetter. An der robusten Schürze des Berliner Schürzenmachers Gusswerk befestigt Schneiderlehrling Emil Steck- und Sicherheitsnadeln, damit er sie schnell zur Hand hat.

Agatha Powa Schicke Schuhe: Erbstücke vom Opa (Emil), Nikes (Paula) und Ludwig Reiter (Egon).

Agatha Powa Die zukünftige Maßschneiderin Paula kommt aus Erkner in Brandenburg.

Agatha Powa Florian ist Co-Founder von „New Format“. Das heißbegehrte Studio produziert zeitgenössische Formate wie digitale Fashionshows oder 3D-Events. Zu Florians Kunden zählen das Modelabel Ottolinger, das Reference Festival, das Magazin 032c oder das Musiklabel Innervisions.

Agatha Powa Unter der Alpha-Industries-Bomberjacke trägt Florian einen Hoodie des russischen Designers Gosha Rubchinskiy. Darüber eine Umhängetasche von Carhartt WIP.

Agatha Powa Florians Hose mit Schilfprint ist eigentlich für die Jagd gedacht, der Hersteller heißt Solognac. Ton in Ton die Sneakers: Yeezy 500 von Kanye West.

