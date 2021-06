Berlin - In der Oranienstraße trifft das alte Kreuzberg 36 auf die Fashion-Vibes der jungen Boheme. Auf der einen Straßenseite gibt es Punk-Schallplatten, auf der anderen Taschen von Prada. Doch das ist hier kein Widerspruch, und das was es nie. Und etwas fällt an diesem warmen Sommertag ganz besonders auf: die vielen spektakulären Tattoos, mit denen sich die Kiezbewohner und -besucher schmücken.