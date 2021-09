Agatha Powa

Monacco ist Model und wohnt seit einem Jahr in Berlin. Die Kanadierin besucht das Reference Festival in einem Outfit, das aus nur wenigen Teilen besteht: Band-T-Shirt, Vintage-Jeans-Shorts und Gummistiefel von Aigle, die sie in einem Secondhandshop in Charlottenburg gekauft hat (ja, es war sehr warm an den Füßen). Den Gürtel hat sie von ihrer Stiefmutter in Vancouver „gestohlen“, wie Monacco sagt.