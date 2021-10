Berlin - An diesem Mittag in Mitte wird mal wieder eines klar: Berlin ist die Hauptstadt der Leisure- und Sportswear. Das macht sich vor allem an den Füßen der Bewohner und Besucher bemerkbar, an denen gerne mal ein paar Hundert Euro zusammenkommen.

Allerdings nicht für italienische Designerschuhe, sondern für teure Sneakers von Virgil Abloh oder Kanye West. Das sind im besten Falle dann sogar richtige Wertanlagen, denn auf dem Secondary Market kosten Modelle aus limitierten Drops oft mindestens das Doppelte des ursprünglichen Preises. Jedoch darf man die Schuhe dann nicht getragen haben, versteht sich. Neben Marken-Handtaschen machen Designer-Sneakers aktuell aber bereits im ersten Durchgang einen großen Anteil des Umsatzes im Luxus-Segment aus.

Und war haben wir noch gesehen? Nun, die Zeit der Puffer Jackets bricht wieder an. Auch diesen Herbst und Winter haben sie wieder Saison, wie wir feststellen konnten. Etwas abwechslungsreicher geht es in puncto Kopfbedeckung und Frisuren zu. Alles in allem finden wir am Rosenthaler Platz eine modische Mischung aus Subkultur, Gangster-Style und Vintage vor. Typisch Berlin eben.

Hannes M. Meier Die Boys vom Block: Nick, Tom und Len gehen alle drei auf die Klax-Privatschule. Sie sind gut erzogen, gebildet und stylisch – wie man sich das eben wünscht als Erwachsener. Die inoffizielle Hymne ihrer Schule ist der Song „Stay High“ des Kreuzberger Rappers Ufo361, deswegen enden alle ihre Instagram-Accounts mit dem Kürzel „_sthg_“.

Hannes M. Meier Len (7. Klasse) arbeitet ab und an als Model. Schon mit zwölf nennt er 27 Paar Turnschuhe sein Eigen, und gerade hat er sich den neuen Drop der Nike Air Force 1 gekauft. Er trägt ein Puffer Jacket und eine Crossbody-Bag von The North Face, darunter ein Sweatshirt von Acne Studios und ein oversized T-Shirt aus der „World Tour“-Edition von Nike.

Hannes M. Meier Lens Hose ist von Zara, an den Füßen trägt er Off-White c/o Virgil Abloh aus der 2018er Spring/Summer-Kollektion „Temperature“.

Hannes M. Meier Tom (8. Klasse) ist der kreative Kopf der Ufo361-Bewegung an der Klax-Schule. Er trägt eine Lacoste-Jacke, H&M-Cargopants und Nike Air Jordan 1 Court Purple White.

Hannes M. Meier Nick (9. Klasse) erklärt uns, dass sein Haarschnitt „Spanish“ heißt (an den Seiten Undercut, hinten länger und nicht ausrasiert). Er trägt ein Kroatien-Trikot, eine Jacke von U.S. Polo Assn., eine Armani-Hose und weiße Nike Air Force 1 mit roter Sohle.

Hannes M. Meier Viyan studiert an der Neuen Schule für Fotografie Berlin in der Brunnenstraße. Die angehende Fotografin hat ihre kleine Kamera auch in der Mittagspause stets dabei. Ihr in Brauntönen gehaltener Look besteht zum großen Teil aus Vintage-Stücken, die Plateauschuhe sind von Buffalo.

Hannes M. Meier Unter dem Mantel trägt Viyan ein grobes Netz-Longsleeve und darüber eine Strickjacke mit rot-blauem Rautenmuster, von der sie die Ärmel abgeschnitten hat.

Hannes M. Meier Zur Canon umgeschnallt: eine Tasche von Tagwerk, einer gemeinnützigen Grazer Marke.

Hannes M. Meier Auch Lea studiert Fotografie, an der gleichen Schule wie Viyan. Deshalb verbringen sie auch gemeinsam ihre Mittagspause am Rosenthaler Platz. Lea trägt eine gesteppte Versace-Jacke, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat und mal ihrer Mutter gehörte. Dazu eine khakifarbene Vintage-Hose und Vagabound-Boots mit Plateausohle.

Hannes M. Meier Der Siegelring ist von Devï, einer Modemarke aus Luxemburg – wo Lea lebte, bevor sie nach Berlin kam.

Hannes M. Meier Man sagt uns, er sei eine Legende: James aka DJ 007. Auf jeden Fall ist das Outfit des aus Brooklyn stammenden Musikers ein farbiges Highlight im eher gedeckt gedressten Mitte.

Hannes M. Meier Workwear im Racing-Style: James arbeitete 15 Jahre lang als Fahrradkurier. Auf seinem Colnago-Bike trägt er die Arbeitskleidung, die sein damaliger Arbeitgeber Messenger jährlich in neuem Design auflegte. Plus Fahrradkuriertasche der Berliner Firma Bagjack.

Hannes M. Meier Konsequenter Look: Rennradschuhe von Northwave.

Hannes M. Meier Der Secondary Market ist ihr Metier: Yuting ist Sneakerhead. Gerade hat die Schöneberger Krankenpflegerin die neuesten Drops in den Sneakerläden auf der Torstraße geshoppt, die vielen Tüten mit Turnschuhkartons sind nicht im Bild. Dass sie die Schuhe weiterverkauft, daraus macht sie keinen Hehl.

Hannes M. Meier Yuting trägt eine Brille ohne Gläser, die sie aus ihrer Heimat China mitgebracht hat. Dazu eine Jacke von The North Face, eine Stüssy-Mütze, einen Hoody von Wasted Paris, eine Crossbody-Bag von Supreme ...

Hannes M. Meier ... Hosen von Uniqlo und Yeezy-Boost-Sneakers von Kanye West.

Hannes M. Meier Chillen in der Sonne: Fidel und Can vor ihrem stylischen Thrift-Store Archive Berlin, gemeinsam mit Niclas, der gerade mal vorbeischaut (von links).

Hannes M. Meier Niclas ist Sportstudent und Fußballer. Er spielt für Energie Cottbus, deswegen wohnt er zurzeit nicht in Berlin. Er verbringt aber jede freie Minute hier, wie er sagt. Sein Look: von veganem Ledermantel bis zu den Cordhosen Asos, die Schuhe Air Jordan 1 Dark Mocha.

Hannes M. Meier Can ist nicht nur Partner bei Archive Berlin, er ist auch Produzent und Drummer. Seine Musikrichtung: elektronische Musik und HipHop. Die Hemdjacke aus Cord ist von Eightyfive. Seine Uhr ist auch toll, aber Can möchte nicht wie ein Poser rüberkommen, deswegen schweigen wir und genießen still den Anblick. Die Tasche ist von Pingponq.

Hannes M. Meier Zu einer Armani-Hose trägt Can Adidas x Yeezy Boost 700 V2 ‚Vanta‘ Sneakers.

Hannes M. Meier Auch Fidel ist neben Archive noch auf anderen Hochzeiten unterwegs. Zum Beispiel als Designer und als Creative Director bei der Marke 12k. Sein Outfit: Mantel von Elvine, Hoody selbst entworfen, Hose von Dickies und Puma-Suede-Sneakers.

Hannes M. Meier Unser Fotograf Hannes macht auch gerne mal Polaroids zwischendurch.

Hannes M. Meier Neben ihrer Tätigkeit als Projektmanagerin für ein Pharmaunternehmen macht Tine Techno. Sie wohnt eigentlich in Düsseldorf, ist aber gerade in Berlin, um mit Freunden Musik zu produzieren. Zur Bomberjacke trägt sie ein Longsleeve von Champion, darunter ein Turtleneck-Oberteil der Funktionsmarke Craft, eine H&M-Hose mit Seitentaschen und Plateaustiefel von Asos Design.

Hannes M. Meier Zum slicken Hairstyle angesagter Merchandise-Look: Hinten auf Tines Bomberjacke der Name der Berliner Dark-Electronic-Band nnhjmn.

Hannes M. Meier Louis ist Modedesigner, sein Label heißt Hadelou. Er lebt derzeit noch in Leipzig, ist aber kurz davor, nach Berlin zu ziehen. Sein Look: Zara-Mantel, Hilfiger-Pullover, Hose Hadelou, Schuhe Jeffery West. Die Tasche hat eine Freundin aus Italien entworfen.

Hannes M. Meier Louis färbt sich alle zwei Monate die Haare in einer anderen Farbe, sagt er. Zuvor war er blond, als Nächstes kommt Grün. Auch die Kontaktlinsen passt er dann jeweils farblich an.

Hannes M. Meier Den überwiegenden Teil seines Schmucks hat Louis aus seiner Heimat Vietnam.

Hannes M. Meier Dai arbeitet in Frankfurt am Main für Armani, er begleitet seinen Freund Louis auf dessen Reise nach Berlin. Zur Perlenkette trägt er einen Hoody vom Berliner Label Worst Behaviour (WRSTBHVR) und eine Hose von Zara. Die Schuhe sind Nike Jordans, die Jacke ist von The North Face.

Hannes M. Meier Dais Tasche ist von Dior.

