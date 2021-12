Berlin - Es regnet in Strömen, an einem der dunkelsten Tage des Jahres. Dennoch tummeln sich zwischen den U2-Bahnhöfen Eberswalder Straße und Schönhauser Allee eine Menge top gestylter Menschen mit ausgesprochen guter Laune. Was lernen wir daraus? Wohl dem, der Spaß an Mode hat und sich spielerisch dem Thema „Sauwetter“ nähern kann. Die kreative Kraft der Mode kann an grauen Tagen nämlich durchaus gemütserhellend wirken. Das verkennen Menschen, die ihre Kleidung nur nach praktischen Gesichtspunkten aussuchen. Einmal Mode-Therapie bitte!

Christina Raue Anito ist Tattoo-Artist, Designer und Skater. Sein Streetwear-Look überzeugt durch elegante Farbwahl: Puffer-Jacket von The North Face, Rollkragenpullover und Cordhose von Weekday. Schal und Zipper-Etui von Louis Vuitton, Gürtel von Hermès und die Sneakers: Jordan 1 von Nike.

Christina Raue Flügel und Nägel am Hinterkopf, obendrauf ein Fisherman Beanie von Woodbird. Der Berliner versteht es, seine Tattoos in Szene zu setzen.

Christina Raue Gekonnt drapiert Anito weißen Rippstrick, Vuitton-Monogramm-Tuch und gesteppte Wattejacke übereinander. Dazu Silberketten und ein Kreuzanhänger, der ihn an seine serbischen, christlich-orthodoxen Wurzeln erinnert.

Christina Raue Auf Anitos Fingern der linken Hand ist das Wort „self“ tätowiert. Auf der rechten Hand das Wort „care“.

Christina Raue Celina arbeitet als Verkäuferin bei Vintage Revivals, einem schicken Secondhand-Shop an der Ecke Schönhauser Allee/Gaudystraße. „Schon seit drei Jahren“, erzählt sie. Zum hellblonden Haar passt hervorragend der leuchtend rote Vintage-Wollpullover. Dazu trägt sie eine schwarze Hose mit eingenähter Bundfalte (ebenfalls vintage) und schwarze Plateau-Boots.

Christina Raue Celinas Hände lassen weitere Tattoos weiter oben erahnen. Ganz frisch (erkennbar an der dunkleren Farbe) ist das Flash-Motiv auf dem Handrücken. „Flash“ nennt man in der Tattoo-Szene die Bilder, die zu Demonstrationszwecken für den jeweiligen Stil des Tätowierers auf Papier gezeichnet werden. Entscheidet man sich dafür, geht es weniger um ein persönliches Erlebnis, sondern um eine Referenz an einen Tattoo-Artist, in diesem Falle Celinas Freundin.

Christina Raue Shaki ist Video-Producerin und Regisseurin. Unter dem Dufflecoat des Hamburger Traditionsgeschäfts Ladage & Oelke trägt sie einen knallorangenen Vintage-Fliegeranzug der Bundeswehr. An solchen Kombinationen erkennt man die wahren Street-Style-Profis.

Christina Raue Die gebürtige Berlinerin trägt eine legendäre Kopfbedeckung. Das „Brooklyn Cycling Cap“ des New Yorker Rennradteams erlangte in den 80er-Jahren Berühmtheit in der Sneaker-Szene, weil Spike Lee es zuerst als Mars Blackmon im Film „She’s Gotta Have It“ (1986) trug und später damit als jene Filmfigur Werbung für Nike Jordans machte.

Christina Raue Neo zu Neon: Crossbody-Bag von Levi’s ...

Christina Raue ... und auch die neu gekauften Schuhe sind von Levi’s. „30 Euro im Sale“, erzählt Shaki.

Christina Raue Das nächste Level von Styling präsentiert die Abiturientin Pepe. Sie trägt einen Fakefur-Mantel ihres Freundes, dazu Plateauschuhe von Demonia. Zur Oversized-Silhouette kombiniert sie eine Mini-Tasche von Humana.

Christina Raue Pepes Frisur (in Fachkreisen „Wasserwelle“ genannt) und Make-up sind filmreif. Selbst die Regentropfen halten sich vornehm zurück und perlen spurlos an ihr ab.

Christina Raue Ohrring mit Totenkopfspinne vom Gothic-Brand Killstar, Bluse von Burleska.

Christina Raue Ein bisschen Punk muss sein: DIY-Optik an den mit Tape fixierten Boots, die auseinanderzufallen drohten, bis Pepe sie stabilisierte.

Christina Raue Wert auf eine akkurate Frisur legt auch der Musikproduzent Karl. Zu den geflochtenen Zöpfen und den Space Buns am Hinterkopf trägt er eine Brille von Dior Homme, wie auf dem rechten Glas zu lesen ist. Die Brille hat keine Dioptrien, sie ist reines Accessoire.

Christina Raue Karl sieht ein bisschen aus wie der estnische Rapper Tommy Cash. Diesen hat er auch schon mal getroffen, sagt er, „gleich hier um die Ecke, in der Lychener Straße“. Karls Look: Jacke von Calvin Klein, Hose von Adidas, Schuhe von Buffalo. Das rote Kartenetui ist von MCM.

Christina Raue Kreative Kombination am Hals: Diverse Ketten aus Metall, Silber und Platin von Kaufhof, Christ, Tiffany & Co., dazu Anhänger von Playboy und Vivienne Westwood – sowie ein Gürtel von Vivienne Westwood zum Halsband umfunktioniert. Das gestreifte T-Shirt ist von Carhartt.

Christina Raue Karl trägt ein Ives-Saint-Laurent-Tattoo am Hals. Genau an der Stelle, wo er sein Lieblingsparfüm „La Nuit de L’Homme“ immer aufsprüht.

Christina Raue Auch ganz unten hat dieses Outfit noch einiges zu bieten: Um den Knöchel hat sich Karl ein Bandana-Tuch gebunden, die Schuhe sind mit Farbe, Spraydose und Schrauben bearbeitet. Respekt.

Christina Raue Macha stammt aus Belgien und lebt seit acht Jahren in Berlin. An diesem Regentag bündelt ihr metallic-pinkes Puffer-Jacket das wenige Licht, das es durch den grauen Dunst schafft. Passend dazu gedresst ist Hund Bronson in metallischem Silber.

Christina Raue Macha hat ihre Garderobe online und in Vintage-Läden zusammengekauft. Ja, eine kleine Obsession mit Pink habe sie, gibt sie zu. Die Tattoo-Künstlerin trägt bunte Punkte im Gesicht, „ihr kleines Fantasie-Universum“ sei das, sagt sie.

Christina Raue Man muss bei dem Outfit ein bisschen an die Rave-Mode der 90er-Jahre denken – und tatsächlich war Macha früher gerne in ihrer belgischen Heimat raven.

Christina Raue Der gutgelaunte Street-Artist Jimi ist hier im Kiez um den U-Bahnhof Eberswalder Straße aufgewachsen. Er trägt einen Fischerhut von Fred Perry, dazu einen weißen, flauschigen Pullover, der eigentlich seiner Freundin gehört. Die Jacke ist vom Berliner Label Butterflysoulfire.

Christina Raue Jimi in der sogenannten Russenhocke. Auf die Frage nach modischen Einflüssen sagt er: „Trap und Martial Arts.“ Gute Mischung! Die Sneakers sind Nike Air Max 720.

Christina Raue Seinen Schmuck kauft der Berliner vor allem in Antik-Geschäften. Das kleine Klappmesser ist von der Waffenfirma Walther.

Christina Raue Der gebürtige Tunesier Hosni kam vor 20 Jahren nach Berlin und arbeitet derzeit als Lagerist. Die Ohrringe hat er während eines Tunesien-Urlaubs gekauft. Sein wohlsortiertes Outfit strahlt die Ruhe aus, die auch Teil seiner freundlichen Persönlichkeit ist.

Christina Raue Das Highlight von Hosnis Look ist der helle Jeansmantel der Marke Pier One. Hose und Sneakers sind „no name“, wie er sagt. Hosni zeigt uns, wie man mit sehr wenig Aufwand einen modischen Treffer landen kann. Bravo.

Interessiert an Style-Themen? Dann folgen Sie unserem Instagram-Channel!

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.