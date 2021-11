Berlin - Vielleicht erinnern sich noch einige an das Plakat, das vor zirka zehn Jahren im U-Bahnhof Kottbusser Tor hing. „U8 is the Best Place for Buying Heroin in Berlin. Amen.“, stand drauf. Das Start-up Amen, das ein Online-Meinungsportal werden wollte und in das auch Ashton Kutcher investierte, brachte die Ursache für den schlechten Ruf der U-Bahnlinie 8 damit auf den Punkt.

Amen gibt es nicht mehr, die U8 schon. Und groß verändert hat sie sich bis heute nicht. Die Linie, die Neukölln, Kreuzberg, Mitte und Wedding verbindet, ist immer noch das Enfant terrible des Berliner Untergrundverkehrs. Anlass genug für uns, hinabzusteigen und die Fahrgäste mal in modischer Hinsicht unter die Lupe zu nehmen.

Agatha Powa Die Frisur sitzt bei der multidisziplinären Künstlerin und Performerin Rebecca. Auch der Rest des Outfits passt: Sie trägt eine selbst gestaltete Weste von Afro district – einem ghanaischen Upcycling-Label, das Events veranstaltet. auf denen man alte Kleidungsstücke selbst neu gestalten und erwerben kann. Rolli und Leggins sind von H&M, die Schuhe von Miista.

Agatha Powa Die Kette mit Bärchen-Anhänger war ein Geschenk von Rebeccas Mutter an Rebeccas Vater. Dieser wiederum schenkte sie seiner Tochter, weil sie die Kette unbedingt haben wollte. Die Buttons sind vom Londoner Label Art Comes First, der Patch mit der geballten Faust ist ein Souvenir vom Afropunk-Festival aus Paris.

Agatha Powa Rebecca ist gebürtige Berlinerin mit ghanaischen Wurzeln. Den Nasenring hat sie von einer Freundin geschenkt bekommen.

Agatha Powa Die Ringe sind auf der ganzen Welt zusammengekauft und erinnern Rebecca an ihre Reisen.

Agatha Powa Alex studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK. Heute passt er auf den Hund eines Freundes auf. Nach der roten Schott-Bomberjacke hat er lange gesucht, bis er sie vintage für 35 Euro auf Ebay ergatterte.

Agatha Powa Der Hoody ist von Comme des Garçons Play. Unschwer zu erkennen an dem berühmten Herz mit Augen, das einst von dem polnischen Künstler Filip Pagowski entworfen wurde.

Agatha Powa Den Haustürschlüssel trägt Alex mit einem Karabinerring an der Jeans von Diesel.

Agatha Powa Hund Oscars rotes Geschirr passt hervorragend zur Bomberjacke von Alex. Ebenfalls rot umrandet: der Swoosh auf den Nike Air Monarch.

Agatha Powa Alles Fake Fur, denn Echtpelz kommt für Angie nicht infrage. Die Engländerin arbeitet zurzeit als Fundraiser in der Berliner Dependance von South Pole, einer Agentur für Klimaschutz. Ihr Look: Jacke von Jayley, Strick-Cardigan von Bershka, Vintage-Hose – wo die Mütze her ist, hat Angie leider vergessen.

Agatha Powa Die Schuhe: Nike Tn (Nike Air Max Plus).

Agatha Powa Pastellig wohltemperiert: Auf der Van-Gogh-Tasche aus einem Londoner Museumsshop findet sich die Farbpalette von Angies Outfit wieder – und diese passt sogar zu den Kacheln der U8-Station Alexanderplatz.

Agatha Powa Sedric ist Musiker und Fotograf. Seine Arbeit ist für heute beendet – er ist auf dem Weg nach Prenzlauer Berg, wo er auch wohnt. Der helle kurzflorige Flokati-Mantel und die Outdoor-Hose hat er vintage gekauft.

Agatha Powa Anlässlich eines unverhofften Bad-Hair-Days trägt Sedric heute ein Bandana-Tuch. Auf den Nägeln leuchtet metallisch der Shellac-Lack.

Agatha Powa Sedric hat Dr. Martens aus der Black-Sabbath-Kollektion an.

Agatha Powa Ein Traum in Schwarz-Weiß: Model Sophia kommt gerade von einem Shoot. Sie trägt eine Puffer-Jacke von DKNY, ein Tally-Weijl-Top, eine Leggins von Zara ...

Agatha Powa ... und dazu weiße Buffalos samt Stulpen und eine Tasche von Kendall + Kylie, der Marke der Schwestern Kendall und Kylie Jenner.

Agatha Powa Weil’s so schön ist: Sophia in Aktion.

Agatha Powa Wer kennt sie nicht: die jungen Männer, die auf Bänken in Bahnhöfen sitzen und in Handys gucken. Hier, an der Weddinger Station Gesundbrunnen, sind das die Schüler Zuhair und Rissyo.

Agatha Powa Zuhair trägt einen schwarzen Adidas-Tracksuit von Manchester United, Rissyo einen von Puma in der BMW-Motorsport-Edition. Über die Echtheit der grünen Louis-Vuitton-Tasche darf der geneigte Leser selbst urteilen.

Agatha Powa Die Sneakers: Beide tragen Nike Tn (Nike Air Max Plus).

Agatha Powa Fiona lebt in Berlin und arbeitet als Business Director für die Agentur Ogilvy. Schal und Mantel sind von Norlha – einer Marke, die handgemachte tibetische Kleidung vertreibt. Die Jeans sind von Levi’s, die Handschuhe von Pierre Mantoux und das Cap ist von Carne Bollente.

Agatha Powa Fiona kombiniert ihre Birkenstocks zu Stricksocken, es ist schließlich Spätherbst.

Agatha Powa Auch Hund Kumo trägt Strick.

Agatha Powa Architekt Pavao stammt aus Kroatien, seit zwei Jahren lebt und arbeitet er in Berlin. Sein Look: beigefarbener Vintage-Mantel, darunter Plüschjacke von COS und Nike-ACG-Hose aus Recycling-Materialien.

Agatha Powa Körpernah, so rät es der Sicherheitsexperte: Die Wertsachen hat Pavao immer am Mann, in einer Tasche von Klättermusen.

Agatha Powa Last but not least: Paovos Schuhe sind ein bisschen wie Kunst. Das Modell: Camper x Ader Error.

