Agatha Powa

Muster all over: Zuerst waren es die Bilder, dann kam die Kollektion, dann das Hotel. Ole kombiniert Fäden und Farben auf der Leinwand genauso wie auf den Maßanzügen, die er in Bali per Hand fertigen lässt. Sie können über oleukena.com geordert werden. Seine Motive arbeitet er auch in die Hotelanlage ein, wo sich die Muster zum Beispiel in den gepflasterten Wegen wiederfinden.