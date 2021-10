Berlin - Eigentlich ist es noch viel zu früh, um nackt zwischen alten Männern unter lauwarmem Wasser die Achseln zu reinigen. Aber ich mache es trotzdem. Ist ja Pflicht. Sehe mich um, betrachte die Bäuche, die grauen Haare auf der Brust, die wenigen Haare auf den Köpfen. Überall kleine, schrumpelige Pimmel. Beobachte die Männer dabei, wie sie über ihre glatten Köpfe noch glattere Badekappen ziehen und dann mit vor Kälte blauen Lippen ins Wasser springen. Alles spricht gegen dieses Hobby, gegen diese Leidenschaft.

Das Gefühl am Morgen mit verklebten Augen, der Wärme der Nacht unter dem T-Shirt, den ungeputzten Zähnen loszugehen, das Suchen der Badehose und neuerdings auch des Impfpasses. Beides sollte nicht vergessen werden. Allerdings ist es möglich, im SSE an der Landsberger Allee, sich eine Badehose zu leihen. Ich frage mich jedoch immer, wer macht denn das. Eine fremde Badehose anziehen wäre für mich, als würde ich einen dieser alten, nackten Männer einfach eng unter der Dusche umarmen.

Schwimmen beruhigt mich

Dann die ersten Bahnen. Die Qual, das Überwinden, die alten Männer, die noch am Beckenrand mit rundem Rücken standen, dürre Beinchen, die geädert und schlecht eingecremt noch älter wirken. Die meisten haben große Bäuche und klapprige Gliedmaßen und Badehosen aus der DDR an. Aber dann, im Wasser, kann ich sie beobachten. Am Land so unbeholfen wie Walrobben, sind sie im Wasser bewegliche Figürchen, die zügig Brust schwimmen, manche Kraulen, einige schwimmen Rücken. Sie sind lebendig. Und das zu beobachten gibt mir Sicherheit. Oft sage ich zum Schwimmfreund Nikolei: „Das werden wir irgendwann sein.“ Und er nickt dann. „Ja, auch alte Menschen dürfen schwimmen“, sagt er.

Wenn ich schwimmen gehe, dann nicht nur, weil es gut für mich ist. Für meinen Rücken, für die Angst, den jugendlichen Körper nun vollends ans Altern abzugeben. Nein, auch weil es mich daran erinnert, dass in der Halle alles egal ist. Egal, ob gerade Wahl war, ob DDR oder BRD ist, ob ein Krieg beginnt oder der Klimawandel es möglich macht, im Oktober noch ins Prinzenbad zu gehen. Im Chlorblau der 50-Meter-Bahn sind wir alle gleich. Die Schwangeren, die Muskulösen, die Triathleten, die mit Rennrad an die Halle fahren und irgendwo in den letzten Jahren ihre Lebensfreude aus den harten sehnigen Körpern getrieben haben. Und ich. Nichts unterscheidet uns, außer die Geschwindigkeit, die Zeit, die wir brauchen, um eine 50-Meter-Bahn zu schwimmen. Und das beruhigt mich.

Die Gleichförmigkeit des Lebens

Die Sehnsucht nach Gleichförmigkeit in Berlin lässt sich nirgends besser leben als in einer Schwimmhalle. Die immer gleiche Kassiererin, zu der ich nach dem zweiten Lockdown sagte, ich sei froh, dass sie wieder da ist. Und sie „Na ja“ antwortete. Und als ich sie fragte, ob sie manchmal nach der Arbeit schwimmen gehen würde, mit „Nee“ antwortete. Seit sechs Jahren kenne ich diese Frau und mehr haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Das Gefühl der Abscheu, des Unwillens ins Wasser zu gehen, dieser große, manchmal prometheusgleiche Kampf, den ich bis jetzt immer gewonnen habe. Ich bin immer ins Wasser gegangen. Die zwei Kilometer, vor und zurück. Die Fußsohlen vor mir, die Wende am Beckenrand, das schwere Ausatmen, nach einer schnell geschwommenen Bahn. Manchmal ein Kompliment eines Mitschwimmers.

„Schöne Lage haben Sie!“, wurde mir schon gesagt und dieses Kompliment bedeutet mir sehr viel. Oft werde ich gefragt, was mir an Berlin wichtig ist und oft korrigiere ich die Aussage: Nicht in Berlin ist mir etwas wichtig, sondern im Bezirk. Die Schwimmhalle, die Möglichkeit von 6:30 bis 22:30 jeden Tag in der Woche schwimmen gehen zu können und die Gleichförmigkeit des Lebens für wenigstens 45 Minuten freiwillig erfahren zu dürfen, macht mich glücklich.

Es sind die Hallen und seine Besucher, die beruhigen

Die Möglichkeit meinen Schwimmfreund Nikolei zwei Mal in der Woche zu sehen, sich über früher und über das Schwimmen zu unterhalten. Über langsame Omas und radikale Sportler und über nervige Schulklassen zu sprechen. Ich weiß, es sind Gespräche, die gibt es, seit es öffentliche Schwimmbäder gibt. Und das ist schön. Nichts verändert sich. Es gibt keine Trends, keine Sporthypes, kein Übertreiben. Es ist das unangenehme Hippie-Motto „Panta Rei“ als völlig attitüdenfreie Beschäftigung. Alles fließt. Es ist immer die Angst vor dem Fußpilz, die Frage, wer ins Becken pinkelt, woher all diese Pflaster kommen. Immer die freudige Erschöpfung und der urzeitliche Hunger danach.

Es sind nicht die Parks, die Ruhe in dieser Großstadt versprechen, sondern es sind die Hallen und seine Besucher, die beruhigen. „Wir sehen uns Dienstag“, sage ich zu Nikolei. „War schön heute“, sagt er. Und ich denke, ja, war schön heute. Wie immer und hoffentlich für immer.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.