Berlin - Ach, leider ist der Sommer fast schon vorbei. Doch am Wochenende soll das Wetter noch einmal richtig gut werden. Wer daher die Zeit nutzen und nochmals eine der schönsten kulinarischen Erfahrungen machen will, der sollte unbedingt das Restaurant Gaia in Gerswalde besuchen. Es befindet sich auf dem Areal einer großen Gartenanlage und bietet schon wegen der Umgebung Entspannung vom Großstadtstress.