Berlin - Das war’s. Für Zeynem Ramadan ist die Wahl am Sonntag ihre letzte als Wahlhelferin gewesen. Freiwillig helfen, das möchte sie auch nach den Erlebnissen dieser „Pannenwahl“ nicht mehr. Es war ihr drittes Mal als Wahlhelferin, an diesem Superwahlsonntag war sie sogar Wahlvorsteherin ihres Wahllokals. Drei Wahlen, doch dies war wohl die verrückteste, die anstrengendste. „Es ist ein Berliner Phänomen, Wahlen nicht organisieren zu können“, fasst die Lichtenbergerin zusammen.

Sie, die am vergangenen Wochenende in einer Grundschule in Friedrichshain aushalf, muss es wissen. Bei der Bundestagswahl 2009 war Ramadan noch in Baden-Württemberg im Einsatz, da habe alles reibungslos funktioniert. Dann vor zwei Jahren das erste Mal in der Hauptstadt, zur Europawahl. Da sei das größte Problem noch gewesen, dass komplette Wohnhäuser gar keine Benachrichtigung bekommen hätten. Bewohnerinnen und Bewohner hätten damals selbstständig Aushänge in ihren Hauseingängen angeklebt, um andere über den Wahltag, vor allem aber das zugeteilte Wahllokal zu informieren. Nach den Erfahrungen des Wochenendes fast keine große Sache mehr. Denn am vergangenen Wahlsonntag ging mehr schief, es fehlten nicht nur Wahlbenachrichtigungen, sondern auch Wahlscheine. Dazu Unruhe bei ungeduldigen Wählerinnen und Wählern, die Stimmung sei „am Brennen“ gewesen, regelrecht deeskalierend habe ihr Team arbeiten müssen. Ein Berliner Wahlchaos.

Schon die ersten Meldungen am Sonntag schockierten selbst unerschütterliche Berlinerinnen und Berliner: falsche Stimmzettel, zu wenige Stimmzettel, lange Schlangen, karg ausgestattete Wahllokale. In einigen wurde noch weit nach 18 Uhr gewählt – auch lange nach den ersten Prognosen konnten Geduldige ihre Stimmen abgeben. Einfluss auf die Ergebnisse hatten die verlängerten Öffnungszeiten der Wahllokale aber wohl nicht, zu klein die Menge der Spätwählenden.

Die Landeswahlleitung, und mit ihr Landeswahlleiterin Petra Michaelis, unterschätzten ganz offensichtlich diesen Superwahltag – drei Wahlen in Berlin, ein Volksentscheid, dazu der Marathon. Diese Fülle organisationsreicher Ereignisse sah die Landeswahlleiterin im Vorfeld durchaus kritisch, besonders der Marathon war ihr ein Dorn im Auge. Doch der Senat verweigerte dessen Absage, die Landeswahlleitung hingegen eine Aufteilung der Berlin- und Bundestagswahlen auf verschiedene Wochenenden. So fielen alle Großereignisse auf einen einzigen Tag.

Landeswahlleiterin Petra Michaelis tritt zurück

Doch die Organisation der umfangreichsten Wahl in der Geschichte der Hauptstadt gelang der Landeswahlleiterin ganz offensichtlich nicht. Die seit 2011 amtierende Michaelis gab zu: „Wir haben die Herausforderungen alle unterschätzt.“ Nach auffällig vielen ungültigen Stimmen, laut RBB-Recherchen gab es mehr als 13.000 fehlerhafte Abstimmungen in allen Wahlen, wird aktuell sogar über eine Wiederholung der Wahl gesprochen. Seit Donnerstagabend wird in verschiedenen Wahlbezirken vereinzelt nachgezählt. Die Aufklärung der Berliner Pannenserie kann – oder will –Michaelis aber nur noch bis Mitte Oktober begleiten, am Mittwoch reichte sie ihren Rücktritt ein und bat den Senat, sie „nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober 2021 unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen“.

Zeynem Ramadan, die geübte Wahlhelferin aus Lichtenberg, war verantwortlich für das Wahllokal 619 in Friedrichshain. Eine Grundschule an der Boxhagener Straße, neben ihrem Wahllokal sollte es noch zwei weitere im Gebäude geben. Doch statt dreien beherbergte die Schule sieben Wahllokale. „Als ich einen Tag vorher auf die Liste geschaut habe, wie viele Wahllokale in der Grundschule liegen, habe ich gesehen, es sind sieben“, erzählt Ramadan am Telefon. Auch sie, die Wahlvorsteherin mit Erfahrung, fand das ungewöhnlich viel. Eingeplant wurden so etwa 2000 Wahlberechtigte, die innerhalb von zehn Stunden in dasselbe Gebäude kommen sollten. Ein Blick auf die Übersichtsliste bestätigt, dass Ramadan mit besonderen Umständen zu kämpfen hatte. Im Schnitt gibt es nicht mehr als vier Wahllokale an einem Ort, Ramadans Grundschule hatte sieben. Obere Grenze. Eine Schule in Altglienicke musste sogar noch mehr Wahllokale unterbringen, ganze zehn hatten die Verantwortlichen hier zugeteilt. Die Liste über die Wahllokale wurde bereits im August erstellt. Wie kann es dann sein, dass Ramadan noch im September die falschen Informationen erhielt?

Verantwortlich für die Organisation der Wahlen ist die Landeswahlleitung. Deren Sprecher Geert Baasen erklärte der Berliner Zeitung am Wochenende, dass man aktuell noch eine Bestandsaufnahme mache. Über eine genaue Größenordnung der Pannen könne man nichts sagen, auch nicht, ob diese Wahl pannenreicher war als vergangene. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Ergebnisfeststellung“, erst dann könne man konkretere Aussagen treffen. Er sagte aber auch: „Bei Wahlen gibt es immer ganz viele Teile, die theoretisch fehlerhaft laufen können.“

Auch praktisch, wie dieser Sonntag gezeigt hat. Die Berliner Zeitung am Wochenende sprach mit mehreren Wählern, die fehlerhafte Wahlunterlagen bekommen haben oder häufiger gewählt haben, als ihnen vom Gesetzgeber erlaubt ist. Insbesondere in Berlin lebende EU-Bürgerinnen und -Bürger scheinen die Landeswahlleitung vor Probleme zu gestoßen zu haben. Sie durften bei diesem Superwahlsonntag ihre Kreuze eigentlich nur für die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) machen. Gabriel Dubois* aus Frankreich ging in Schöneberg wählen, wie viele andere klagt auch er im Gespräch über die lange Wartezeit. Über 90 Minuten dauerte es für ihn. Nachdem er die Wahlbenachrichtigung und seinen französischen Ausweis vorgezeigt hatte, bekam er den Stimmzettel für die BVV – und den für den Volksentscheid. „Der Mann, dem ich meine Unterlagen zeigte, sagte zu seiner Kollegin, dass ich die BVV-Zettel und den Volksentscheid bekommen soll. Die fragte dann sogar noch: ‚Auch den Volksentscheid?‘, und ihr Kollege nickte nur.“ Dubois bekam also zwei Stimmen, obwohl ihm rechtlich nur eine erlaubt war. „Ich habe natürlich gewählt, wusste auch nicht, dass ich beim Volksentscheid nicht abstimmen dürfte. Ich lebe in Berlin, und es war ein Berliner Thema, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht.“ Erst am Abend habe er von einem Freund erfahren, dass das nicht rechtens war.

Auch bei bestellten Unterlagen passierten Fehler: Ein Italiener* aus Charlottenburg beantragte Briefwahl für die Bezirksverordnetenwahl, bekam aber Unterlagen für alle vier Wahlen in Berlin zugeschickt. Wie können diese Fehler in verschiedenen Bezirken sowohl vor Ort als auch bei der Briefwahl passieren? Die Landeswahlleitung wollte auf Nachfrage zu diesen und anderen Fragen bisher keine Stellung nehmen. Aktuell fehle die Zeit, alle Presseanfragen zu beantworten. Und: Die Bestandsaufnahme, die laufe eben noch.

In Friedrichshain gab es bei Zeynem Ramadan ebenfalls Wählerinnen und Wähler, denen das Wählen im Vorfeld erschwert wurde. Einige beantragten Briefwahl, bekamen die Unterlagen aber nie und erschienen dann persönlich im Wahllokal. In so einem Fall muss Ramadan die Person vor ihr mit dem Wählerverzeichnis abgleichen, dann im Bezirksamt anrufen: „Haben die jetzt wirklich schon gewählt oder nicht?“ Am Wahltag sind alle gleich, keine Stimme soll doppelt zählen. Manche zählten dann wiederum aber gar nicht. „Plötzlich stand eine Dame vor mir, ihre Briefwahlunterlagen kamen nie an. Dann rief ich im Amt an und dort hieß es nur: Dann in vier Jahren erst wieder.“ Sie durfte nicht wählen, hätte als vermeintliche Briefwählerin ohne Unterlagen stattdessen am Freitag direkt im Wahlamt ihre Stimmen abgeben müssen.

Nur neun Stimmen Unterschied im Wahllokal

Die Landeswahlleitung will für fehlende Unterlagen aber nicht die Verantwortung übernehmen. „Das ist halt Postversand“, sagt deren Sprecher Baasen kühl am Telefon. Bei so vielen versandten Unterlagen könne man „nicht sicher sein“, dass alle Sendungen ankommen. Die fehlerhafte Austeilung von Unterlagen direkt im Wahllokal könne er aktuell nicht kommentieren. Die Auswertung der Wahl laufe noch, erst dann könne geguckt werden, ob es zu möglichen „mandatsrelevanten“ Fehlern kam. Wirklich anfechtbar sind also nur Fehler, die das jeweilige Endergebnis beeinflusst haben könnten.

Bei Ramadan und ihrem Team geht man hinter vorgehaltener Hand davon aus, dass es auch bei ihnen in der Grundschule zu solchen Fehlern gekommen sein kann. Grüne und Linke trennte bei den Zweitstimmen zur Abgeordnetenhauswahl nur neun Stimmen. Um 11 Uhr fiel im Wahllokal ein Stockwerk höher auf, dass man die falschen Zettel hatte. Die Zettel für die Zweitstimmen der Abgeordnetenhauswahl kamen aus Charlottenburg-Wilmersdorf, erst zwei Stunden später wurden die richtigen nachgeliefert. Wurden drei Stunden nur ungültige Stimmen abgegeben? Bis die neuen Stimmzettel geliefert wurden, mussten die anderen sechs Wahllokale der Schule mit ihren eigenen Zetteln aushelfen: „Als wir mitbekommen haben, dass die oben die falschen Zettel hatten, haben wir sofort auch bei uns nachgeguckt und waren erleichtert, dass dort tatsächlich unser Wahlgebiet draufstand.“ Ähnliche Fehler sind auch aus anderen Friedrichshainer Wahllokalen bekannt. Kontrolliert man die Zettel vorab nicht?

Normalerweise werden die Stimmzettel bei der Übergabe am Tag zuvor übergeben, auch kontrolliert. Bei dieser Superwahl habe es aber allein 50 Kilogramm Stimmzettel in der Grundschule in Friedrichshain gegeben. Deshalb standen die schon in versiegelten Mülltonen am Sonnabend im Wahllokal. Die Nummern der Wahllokale an der Boxhagener Straße habe auf allen Tonnen richtig gestanden, nur die Stimmzettel drin waren eben falsch. Es passte einfach nicht zusammen.

„Es war eine völlige Fehlplanung“, sagt Ramadan. Neben der Wahl musste sie auch versuchen, das von der Stadt durchgeplante Hygienekonzept einzuhalten. In der Dokumentation am Ende konnte sie nur schreiben, dass „nichts erfüllt“ worden sei. Es scheiterte schon an den Desinfektionsspendern. Die liefen nur mit Batterien, die fehlten aber wiederum. Ramadan und ihre acht Kolleginnen und Kollegen halfen dann mit handelsüblichen Flaschen aus. Selbst die Ergebnisübermittlung, vielleicht das einfachste an so einem Tag, gelang nicht. Die entsprechende Nummer der Landeswahlleitung war „nicht vergeben“, erst als mehrere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auf einmal anriefen, ertönte das erste Freizeichen.

Besser kann die Pannenwahl wohl nicht zusammengefasst werden: Die Wahlvorsteherin muss in die Wahldokumentation „konnte nicht erfüllt werden“ schreiben und ruft für die Übermittlung der Wahlergebnisse bei einer Nummer ohne Anschluss an.

* Namen sind der Redaktion bekannt.

