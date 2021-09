Berlin - Ingeborg hält die Augen halb geschlossen, ihr Mund steht leicht offen, während ihr René Menzel Shampoo in die Haare massiert. Es sieht aus, als würde sie die Behandlung genießen. Aber Ingeborg ist seit fünf Tagen tot und liegt auf einem Metalltisch in einem weiß gefliesten Raum. Sie heißt auch nicht Ingeborg, aus Rücksicht gegenüber ihren Angehörigen möchten wir ihren richtigen Namen nicht nennen. Menzel, ein hochgewachsener Mann in Anzug, wirkt ruhig. „Halt mal still“, sagt er sanft, als Ingeborgs Kopf zur Seite rollt. Er spült den Schaum aus, kämmt die schulterlangen grau-roten Haare und fängt an, sie zu föhnen.

Berliner Zeitung Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 18./19. August 2021 im Blatt:

Rot-Grün-Rot hat laut Umfragen eine Mehrheit im Bundestag von 52 Prozent. Ist das ein linkes Schreckgespenst oder Rettung aus der Not?



Annalena hat wenig Chancen auf das Kanzleramt. Wird Robert Habeck in vier Jahren also der erste grüne Regierungschef? Wir haben ihn für unsere große Reportage getroffen



Wir haben Mitleid mit Carsten Maschmeyer, dem Drückerkönig und Zentrum der Maschsee-Connection. Denn er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben.



Kolumne „Berlin Brutal“: Bye-bye, urbanes Paradies: Warum die Oderberger Straße eine Zumutung ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Man liest ja oft, dass der Tod einen speziellen Geruch habe. Im Kühlraum, in dem Menzel eben noch die Verstorbene aus den Leichentüchern hob, riecht es ... - nach was eigentlich? „Willst du nicht wissen“, sagt Menzel und verrät es dann doch: „Fäkalien, Urin und Blut.“ Für Menzel ist der Geruch des Todes eher das, was bleibt, wenn er all diese Beiprodukte des Sterbens von den Körpern gewaschen hat: ein wenig Desinfektionsmittel, etwas Udo-Walz-Conditioner (war im Angebot) und die warme Föhnluft, die an Friseursalon erinnert.

Menzel ist Thanatopraktiker beim größten Berliner Bestattungsunternehmen Grieneisen. Er gibt Verstorbenen ihr altes Aussehen zurück und ein Stückweit ihre Würde, bevor die Angehörigen sie ein letztes Mal sehen. Er massiert Hämatome aus kalten Ohren, tupft pinkes Make-up auf Wangen und Nasen. Und manchmal, wenn etwas Schlimmes passiert, wie damals, als eine U-Bahn einem jungen Mann das Gesicht zerfetzte, dann steht Menzel zehn Stunden lang am Metalltisch und formt mit Modelliermasse die Gesichtszüge nach. „Das hier ist mein Spielparadies“, scherzt der 50-jährige West-Berliner.

Seit Anfang der Corona-Krise hat Menzel Hunderte Verstorbene aus den Kühlräumen der Krankenhäuser geholt, die er sonst nie zu Gesicht bekommen würde. Corona-Tote bleiben in verschlossenen Leichensäcken. Sie werden nicht gewaschen und neu bekleidet. Und noch viel einschneidender: Ihre Angehörigen dürfen sie nicht noch einmal sehen, um sich von ihnen zu verabschieden. Wie verändert Corona die Art, auf die Berlinerinnen und Berliner mit dem Tod umgehen, auf die sie trauern? Und welchen Einfluss hat das Virus auf das Geschäft mit dem Tod?

Die deutsche Trauerkultur gilt als eine der ritualisiertesten



Im Jahr 1830 entstand in Berlin die Sargtischlerei Grieneisen, die immer weiter wuchs. Heute, knapp 200 Jahre später, gibt es Grieneisen-Filialen im ganzen Land. Allein in Berlin arbeiten rund 120 Mitarbeitende bei Grieneisen, vergangenes Jahr bestatteten sie 2800 Verstorbene. 2019 machte das Unternehmen rund 74 Millionen Euro Umsatz.

In zwei Jahrhunderten hat sich einiges geändert im Bestattungsgeschäft. Im Jahr 1913 entstand in Berlin das erste Krematorium. Heute wählen 70 Prozent der Deutschen die Feuerbestattung. Statt Kaiser setzt Grieneisen nun Regierungsmitglieder bei, statt mit der Kutsche transportiert das Unternehmen Verstorbene in einem spezialangefertigten 5er-BMW.

Nicht nur politische Systemwechsel und technologische Fortschritte verändern das Bestattungsgeschäft. Krisen und Kriege haben in der Vergangenheit beeinflusst, wie die Gesellschaft mit dem Tod umgeht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Berlinerinnen und Berliner genug von all dem Leid, sie wollten in die goldenen Fünfziger tanzen. Grieneisen nahm damals seine Särge aus den Schaufenstern. Man wollte schließlich niemandem die Laune verderben. Die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich attestierten den Deutschen in den Nachkriegsjahren eine „Unfähigkeit zu trauern“. Bis heute gilt die deutsche Trauerkultur als eine der dunkelsten und ritualisiertesten.

Berlin verabschieden sich nicht am Toten, sondern an der Urne

Und dann verstarben im vergangenen Jahr plötzlich 37.000 Deutsche an und mit Corona, und der Tod rückte in den Mittelpunkt. In den ersten Monaten gehörte die Zahl der Todesfälle gar zum Kaffee am Morgen. Man fragte sich: Und wie viele sind es heute? 952 in 24 Stunden? Und sind das jetzt mehr oder weniger als gestern? Die Bildschirme in Berlin zeigten Videos von Krankenhäusern in der Lombardei, von Massenbegräbnissen in New York und Massenverbrennungen in indischen Großstädten. Im Freundeskreis kannte bald jeder jemanden, der an Covid-19 verstorben war. Aus den Zahlen in den Nachrichtensendungen wurden Gesichter. Der Tod ist auch nach Monaten der Pandemie so präsent wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Stephan Pramme Thanatopraktiker René Menzel wäscht, pflegt und kleidet täglich etwa 15 Verstorbene an.

„Ich glaube nicht, dass Covid das Verhältnis der Menschen zum Tod verändert hat“, sagt allerdings Gerhard Bajzek, einer der beiden Geschäftsführer bei Grieneisen. Und wenn man Bajzek richtig versteht, dann hängt das vor allem am schwierigen Verhältnis, das besonders die Berlinner:innen zu ihren Toten haben. Bajzek ist Steirer, in Österreich baute er ein Bestattungsunternehmen auf, das dem dortigen Bestattungsmonopol „die Stirn geboten hat“. Mehr als 15 Jahre lang habe er prozessiert, um bestatten zu dürfen. Vor elf Jahren kam er dann nach Berlin zu Grieneisen. Es habe ihn gereizt, ein Bestattungsunternehmen mit so langer Tradition zu führen.



„Man hat hier schon eine andere Kultur, viele verabschieden sich an der Urne und nicht am Toten, was ich schade finde, weil Leute, die am offenen Sarg Abschied genommen haben, meist sehr froh sind darüber“, sagt Bajzek über die Bestattungskultur in Berlin. „Abschied zu nehmen ist ein Prozess, der oft verdrängt wird, doch es ist besser, wenn man ihn bewusst durchläuft.“ Die Städter gehen pragmatischer mit dem Sterben um, nach dem Motto: Sterben muss jeder einmal, danach muss es für alle anderen weitergehen. Auf dem Land hingegen versorgen die Angehörigen ihre Verstorbenen öfter gemeinsam mit den Bestattern.



Menzel macht am Tag 15 Verstorbene fertig

Auch René Menzel glaubt, dass das Verhältnis der Berlinerinnen und Berliner zu ihren Toten nicht ganz gesund ist: „Die Leute wollen wenig damit zu tun haben“, sagt er. „Wieso sonst rufen sie mitten in der Nacht an, damit wir ihre Verstorbenen holen? Sie könnten das auch am nächsten Morgen tun.“ In den Altenheimen werde es ähnlich gehalten: „Da muss ich hintenrum, an den Müllcontainern vorbei, und die Verstorbenen durch die Hintertür mitnehmen, damit mich keiner sieht“, sagt Menzel. Ist das nicht ein wenig verständlich? „Ne, überhaupt nicht!“, protestiert Menzel, „Ich gehe als Bewohner durch die Vordertür hinein, durch die will ich doch auch wieder rauskommen.“

Menzel macht pro Tag schon mal 15 Verstorbene fertig. „Fertigmachen“, so nennt er das, wenn er ihnen Puder auf die Haut rieseln lässt und sie massiert. Er sagt Verstorbene, Worte wie „Toter“ oder gar „Leiche“ kommen ihm nicht über die Lippen. Zwischen dem Fertigmachen holt er Verstorbene aus Krankenhäusern, aus Hospizen, Altenheimen und von Zuhause ab, bringt sie zunächst in die Grieneisen-Filiale und wenige Tage später zu Beerdigungen oder in eines der Krematorien. An diesem Tag muss er einen Corona-Toten aus der Charité holen. Grieneisen kümmert sich um alle Verstorbenen der Universitätsklinik. Am Eingang der Pathologie begrüßen ihn zwei Schwestern, die gerade Raucherpause machen. Ein, zwei Witze, man kennt sich.



Dann schiebt Menzel den leeren Sarg in den Aufzug. Auf dem Holz klebt ein Warnsticker: „Achtung infektiös“. Menzel und der Sarg fahren ins Erdgeschoss, zum Kühlraum. Auf einer Tafel steht, wer wo liegt. Menzel nimmt den Verstorbenen in Fach 006 mit. Den Toten, männlich und älter als 80, fährt er anschließend ins Krematorium. Er darf sein Gesicht nicht sehen, er darf ihn nicht waschen. Menzel sieht nur Geburts- und Todesdatum und den Namen. Er spürt, wie schwer der Verstorbene ist, kann raten, wie sein Körper aussieht. „Versteh ich nicht, ich würde auch Corona-Verstorbene waschen“, sagt Menzel. „Mittlerweile wissen wir ja, dass die Ansteckungsgefahr, die von ihnen ausgeht, gering ist.“

Ein Sarggrab wollen nur noch 14 Prozent der Deutschen

Mit Corona rückt der Abschied vom Toten zwar weiter in den Hintergrund. Aber dafür wird das Drumherum, das Erinnern wichtiger und bunter. Die Pandemie beschleunigt eine Entwicklung, die schon im Gange war: Weil die Kirchen ihren Einfluss verlieren, wird das Sterben weniger institutionell. Der Zeitpunkt ist gut, denn Sterben ist in Deutschland ein Zukunftsthema. In einigen Landkreisen sollen laut Studien im Jahr 2035 vier Beerdigungen auf eine Geburt kommen. Momentan liegt das Verhältnis bei zwei zu eins. Seit den Siebzigern altert die deutsche Gesellschaft, anfangs war die Entwicklung schleichend, mittlerweile wirkt sie sich auf Wirtschaft und Zusammenleben aus.



Stephan Pramme Pinke Farbe und Puder geben den Verstorbenen die natürliche Hautfarbe zurück.

Laut einer Forsa-Umfrage haben die Deutschen, die international als die Langweiler unter den Trauernden gelten, ihre Einstellung zum Tod in den jüngsten Jahren verändert. Sie werden allmählich offener und kreativer. Nur noch jeder Vierte wünscht sich ein klassisches Sarg- oder Urnengrab auf einem Friedhof, das die Angehörigen pflegen müssen. Im Jahr 2013 war es jeder Zweite, und 2004 wollten noch 62 Prozent solch ein traditionelles Grab. Ein Sarggrab wünschen sich heute nur noch 14 Prozent.

Mit der Gesellschaft öffnet sich auch die Bestattungsbranche: In der Hauptstadt entstehen Boutiquen, die zwar Bestattungen nach Wunsch anbieten, deren helles Interieur aber eher an Designerläden erinnert. Künstler pinseln gegen Geld den Lieblingsort des Verstorbenen oder ein Familienfoto auf Urnen. So bewegt sich Deutschland ein klein wenig in Richtung USA, wo die Bestatterin Caitlin Doughty eine Death-Positive-Bewegung startete, die die Menschen auffordert, offen über den Tod und Tote zu sprechen. In den USA erreichen YouTube-Kanäle, die Tipps zur Trauer geben, Millionen Leute.



Die Branche zersplittert und wird vielfältiger

„Das ganze Berufsfeld ist stark im Wandel“, sagt Gerhard Bajzek von Grieneisen. Er versucht, sich nur vorsichtig zu äußern. Trotzdem schiebt er eine Warnung nach: „Ich finde es kritisch, dass man den Job so einfach ausführen darf, obwohl man eine so große Verantwortung trägt.“ Grieneisen begleitet, wenn gewünscht, den kompletten Prozess: von der Abholung des Verstorbenen bis zur Beisetzung auf einem Friedhof. In einem der Veranstaltungsräume der Filiale etwa singt sich an diesem Vormittag ein professioneller Sänger warm, im Sarg neben ihm liegt sein guter Bekannter, und die ersten Gäste der Trauerfeier kommen an. Kleinere Unternehmen können statt des vollen Programm snur einzelne Dienste bieten. Die Branche zersplittert, wird aber vielfältiger.



Zu viel Vielfalt geht allerdings nicht, dafür sorgt die deutsche Gesetzeslage. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen Urnen und Särge auf Friedhöfen beigesetzt werden müssen. Die Wünsche der Menschen spiegelt das längst nicht mehr wider: Ein Viertel der Befragten einer Umfrage will am liebsten eine Bestattung, die nicht legal ist: in der Natur verstreut, im Haus aufbewahrt oder im Garten vergraben werden. „Der Friedhofszwang bietet immer wieder Anlass zur Diskussion, Befürworter halten daran fest, weil sie meinen, dass sonst jeder beginnen würde, die Urnen irgendwo zu vergraben“, sagt Bajzek. In einigen Bundesländern gelten Beisetzungsfristen, die mittlerweile gar nicht einzuhalten sind. „Momentan preschen eher die Bayern vor in der Liberalität, Berlin ist immer ein wenig langsamer bei diesen Reformen“, sagt Bajzek.

Der Job hat mit dem Tod zu tun, aber vor allem mit Menschlichkeit

Der Markt und die Gesetze mal beiseite gelassen: Wer René Menzel einen Tag lang begleitet, der will gerne etwas von seinem Umgang mit dem Tod mitnehmen. Menzel hat, das sagt er selbst, schon alles gesehen. Da gab es die Witwe, die explizit darum bat, den „Pimmelmann“ des Ehemanns sauberzumachen. Und die Bestatter danach fragte, ob der Gatte denn nicht besonders gut ausgestattet gewesen sei. Und da sind die kleinen Fehler, die ihm passieren, wie das nun einmal in jedem Beruf der Fall ist: „Einmal, da habe ich mir gedacht: Was ein hässlicher Bart!“, erzählt Menzel. Er habe dem Verstorbenen eine Rasur verpasst. Kurz danach hab er eine Notiz gefunden: Bitte nicht rasieren. „Da dachte ich mir, ach du Scheiße!“, sagt Menzel. „Ich hab’s ja nur jut jemeint!“

Menzel hat in seinem Job zwar viel mit dem Tod zu tun, aber am meisten dann doch mit der Menschlichkeit. Die vergangenen 20 Jahre in diesem Beruf haben dazu geführt, dass er „richtig fest an Gott“ glaubt. „Der Mensch an sich ist nicht mehr da“, sagt Menzel. „Du darfst im Verstorbenen nicht den Menschen sehen, das ist nur noch die Hülle.“

Als er Ingeborg aus den Tüchern wickelt, da liegt sie mit überstrecktem Nacken auf einer Bahre, nur mit einem Stückchen Stoff bekleidet, das an ihren Unterschenkeln klebt. Wenige Minuten später ist das alte Blut weg, die Haare sind frisch frisiert, die Nägel sauber, die Augen geschlossen und der Mund auch, und sie trägt ein elegantes weißes Sterbehemd. Um sie herum stehen Menzel und seine Kollegen, die Hände vor den Körpern verschränkt. Sie sehen die Frau an und schweigen plötzlich alle einen Moment lang. Menzel ist sich sicher: „Das hier ist nicht das Ende.“



Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.