Vor einigen Wochen schrieb ich freudig über die Entscheidung, die Berlinale als Präsenzfestival stattfinden zu lassen; einige Kollegen waren da ganz anderer Meinung. Unverantwortlich, unzeitgemäß, elitär sei das, Journalisten und Journalistinnen mit Kita-Kindern würden quasi ausgeschlossen. Ich schnaubte – und hielt einen Tag vor Festivalbeginn meinen und den positiven Corona-Test meines Kita-Kindes in der Hand. Karma?

Kritiken aus dem Kämmerlein

Im vergangenen Jahr wäre die Diagnose arbeitstechnisch nicht tragisch gewesen. Da konnte die Presse die Festival-Filme in einem bestimmten Zeitfenster online sehen, allein, wann es passte, also zum Beispiel, wenn die kranken Kinder schliefen. Wie trüb aber war doch die Berichterstattung am nächsten Morgen, wenn Kritiker aus dem Kämmerlein fertig kritisiert hatten, interessant höchstens für andere Journalisten oder die Filmemacher, weil vor dem Sommer niemand sonst die Filme zu Gesicht bekam.

Kein Vergleich zu diesem Jahr, in dem das Festival wieder atmete, auch medial. Bei Twitter kommentierten gleich zu Beginn die Kollegen mit großer Leidenschaft den berlintypischen Serverabsturz während des Eröffnungsfilms und auch, dass Emma Thompson vor der Premiere ihres Films „Good Luck to You, Leo Grande“ von ihrem Sitz aufsprang und „It’s good to be out!“ jubelte, erfuhr ich nur Sekunden, nachdem es passiert war. Im Zoo Palast nannte Rapper Machine Gun Kelly seine Verlobte Megan Fox auf der Bühne den „echten Kristall in seinem“ Leben; ein paar Stunden darauf sah ich die beiden bei Instagram im Grill Royal sitzen. Ebenfalls bei Twitter wurde mir der emotionale Auftritt der DDR-Liedermacherin Bettina Wegner zugespielt, als sie einen Dokumentarfilm über ihr Leben im „International“ präsentierte, dem ehemaligen DDR-Premierenkino, wo sie einst einen Singeklub gegründet hatte, dem die Partei dann schnell wieder den Garaus machte. Später las ich, wie Frau Wegner sich irgendwann verabschiedete: „Leute, ick muss jetze echt uffs Klo.“

„So, who’s there? It’s Huppert.“

Die für ihr Lebenswerk geehrte Isabelle Huppert hat auch Corona, deshalb konnte Lars Eidinger sie bei seiner Laudatio nur auf der großen Leinwand zugeschaltet von der Bühne aus anschmachten und für ihre „Wahrhaftigkeit“ im Spiel lobpreisen. „Darum bist du die Schauspielerin des Moments. So, who’s there? It’s Huppert.“

Bei der live gestreamten Preisverleihung am Mittwoch erzählten mehre Filmemacher von Menschen, die sie an Covid-19 verloren, widmeten ihnen ihre Filme. Die Produzenten des Dokumentarfilms „Myanmar Diaries“ bedankten sich dafür, dass die Berlinale den Wunsch ihrer anonymen oppositionellen Filmemacher in der Militärdiktatur erfüllt hat: gehört zu werden.

Die Liste emotionaler Festivalmomente ließe sich lang fortführen; sagen soll sie nur dies: Endlich gab es wieder Begegnungen. Denn entgegen dem verbreiteten Vorurteil können Filme zwar für sich stehen, sind aber meistens interessanter, wenn sie es nicht müssen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.