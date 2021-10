Berlin - Das Opfer schlief. Eingehüllt in drei Decken lag der Mann auf dem Bett, als der Täter zuschlug – immer und immer wieder. Als Tatwaffe verwendete er einen Ratschenschlüssel aus dem Gerüstbau. Erst als der Verwesungsgeruch im Hausflur unerträglich wurde, riefen Nachbarn die Polizei.

Der Fäulnisprozess an dem Leichnam war weit fortgeschritten, was Claudia Wendt auch wahrnehmen konnte, als die Decken, in die der Tote eingehüllt war, vor ihr lagen. Sie musste nun dabei helfen, den Hergang der Tat zu rekonstruieren.

Claudia Wendt ist im Kriminaltechnischen Institut der Berliner Polizei Forensische Sachverständige für Textil- und Bekleidungsanalyse. Im Fachbereich Physik/Chemie/Textilien analysieren zwei Sachverständige und fünf Assistenten unter anderem Mikrospuren wie Fasern und Beschädigungen, die wertvolle Hinweise zu Taten liefern können.

Unterm Mikroskop können sie Textilfasern bei tausendfacher Vergrößerung untersuchen, etwa wenn es um die Frage geht, ob sie zur Kleidung eines Tatverdächtigen gehören. Denn jedes Kleidungsstück hat spezielle Eigenschaften. Sogar Polizeiuniformen lassen sich unterscheiden, weil Textilien mit der Zeit Farbe verlieren und Fasern spröde werden. Ein Kleidungsstück wird damit immer individueller. Und so sehr sich ein Täter auch vorsieht – einen Fussel hinterlässt er meistens.

Stephan Pramme Ist das ein Einstich von einem Messer? Unter dem Mikroskop wird eine Beschädigung an einer Arbeitshose untersucht.

Oft müssen die Sachverständigen Fragen nach dem Tatwerkzeug klären, das bei einer schweren Körperverletzung oder einem Tötungsdelikt verwendet wurde. Oder die Frage beantworten, inwiefern die Verletzungen beziehungsweise das Obduktionsergebnis mit dem Beschädigungsbild an der Bekleidung in Einklang stehen. Somit geht es manchmal um die Frage: Wie kann es sein, dass eine Jacke am Rücken beschädigt ist, obwohl das Opfer den Messerstich in die Brust bekam? „Da ist dann unsere Kreativität gefragt“, sagt Claudia Wendt. Die Textilkundlerinnen ziehen dann zum Beispiel Kleidungsstücke auf Puppen, führen Tests und Versuchsreihen durch. So stellen sie fest, dass sich eine Jacke durchaus stark am Körper verdrehen kann, weshalb der Einstich in diesem Fall über die Rückseite der Jacke in die Brust erfolgte.

Claudia Wendt ist Diplomingenieurin für Bekleidungstechnik. In der Regel führt so ein Studium in die Industrie. Doch die Ingenieurin kam vor 28 Jahren zur Kriminaltechnik, nachdem sie eine Stellenanzeige der Polizei gesehen hatte. Relativ schnell wurde ihr klar, dass man für diese Arbeit nicht allzu empfindlich sein darf. Denn es wird auch mal unangenehm. So kommt es vor, dass an den Kleidungsstücken Blut, Kot oder Urin haften und manchmal auch Insekten. Speziell ist auch die Kleidung von Wasserleichen, wenn die Sachverständigen herausfinden müssen, ob die Schnitte in der Jacke von einem Messer oder einer Schiffsschraube stammen.

Fünf Mal hatte der Täter zugeschlagen

Die Untersuchungen können langwierig sein. „Im Film kommt das Gutachten innerhalb kürzester Zeit aus dem Fax gerattert“, sagt Claudia Wendt. „Es wäre schön, wenn es so schnell ginge.“ Aber manchmal stehen sie über mehrere Tage im Spurensicherungsraum, mit Handschuhen, Haube, Kittel und Mundschutz. Sind die Textilien mit Schimmel befallen, tragen sie Atemschutzmasken, um sich vor den Sporen zu schützen. „Man sollte die Bilder des Geschehens nicht mit nach Hause nehmen“, sagt sie. Und stellt fest, dass man einen Geruch manchmal auch nach Stunden nicht aus der Nase bekommt.

In den drei blutdurchtränkten Decken, in die der erschlagene Mann gehüllt war, hingen auch kleine Teilchen vom Schädel. Mit einer Pinzette legte Claudia Wendt sie in Petrischalen. „Die Frage war unter anderem: Wie viele Bewegungsabläufe haben zur Verletzung des Opfers geführt?“ Das ist mitunter ausschlaggebend für die Schwere der Schuld und damit für das Strafmaß. Sie musste feststellen, welche Löcher an den Decken älteren Ursprungs waren, etwa durch Mottenfraß, und welche durch das Schlagwerkzeug entstanden waren. Das war nicht einfach, weil die Decken auch bewegt wurden. Schließlich stellte sie fest, dass fünf durchgängige Beschädigungen an den drei Decken zusammengehörten. Fünf Mal hatte der Täter zugeschlagen.

Stephan Pramme Im Spurensicherungsraum untersucht die Sachverständige Claudia Wendt, wie Beschädigungen an einem Hemd zustande gekommen sein könnten.

Der Spurensicherungsraum, in dem solche Untersuchungen stattfinden, ist steril gereinigt. Im Raum befinden sich verschiedene Mikroskope. Der große weiße Tisch wird von oben wahlweise mit Tageslicht oder warmem Licht beleuchtet. Er wird mit Papier ausgelegt, wenn zum Beispiel Bekleidung geliefert wird, in der ein Toter steckte, der im Wald vergraben war, und es nun um die Frage geht, ob die Beschädigungen an der Jacke von einer Waffe stammen und damit Hinweise auf einen möglichen Tathergang geben oder auf Tierfraß zurückzuführen sind.

Kann man anhand des Zustandes von Textilien die Liegezeit eines Toten bestimmen? „Da gebe ich die Standardantwort des Sachverständigen: Es kommt drauf an.“ Zum Beispiel auf den Einfluss von Sonne und Schatten oder wie feucht es war. Um die Liegezeit einzugrenzen, fragen die Textilkundlerinnen bei Herstellern an, in welchem Zeitraum ein Kleidungsstück produziert wurde.

So gingen sie auch bei einer Leiche vor, die im September 2014 in Spandau gefunden wurde. Zwei Spaziergänger hatten in einer Ruine auf dem Güterbahnhof am Brunsbütteler Damm eine skelettierte Leiche in einem schwarzen Rollkoffer entdeckt. Der Mann konnte vor etlichen Jahren umgekommen sein. Das Skelett trug einen gestreiften Schlafanzug. Im rechtsmedizinischen Institut der Charité wurde der Leichnam entkleidet. Dann entnahmen die Textilkundlerinnen mehrere Proben aus dem Stoff. Sie wuschen sie, um sie von den Körpersekreten zu befreien, sodass Originalfarbe und Muster sichtbar wurden. Darüber und auch über die Etiketten konnten sie den Produktionszeitraum des Schlafanzugs recherchieren.

Eine Mordkommission fand schließlich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen 72-jährigen Rentner handelte. Er war im Sommer 2013 eines natürlichen Todes gestorben. Sein Sohn hatte den Toten in dem Koffer versteckt und weiter dessen Rente kassiert. Gegen den 39-jährigen Sohn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Bestattungsgesetz eingeleitet.

Frau vermutet Säureanschlag des Nachbarn

Bei den Beschädigungen, die zu analysieren sind, muss Claudia Wendt nicht selten klären, von welchem Werkzeug sie stammen. Vor einigen Jahren bekam sie eine grüne Arbeitshose auf den Tisch. Sie stammte von einem Gärtner. Der 63-Jährige war in einem Park in Tempelhof durch einen Stich in den Oberschenkel verblutet. Die Mordkommission schloss anfangs nicht aus, dass er von jemandem umgebracht worden war. Tatsächlich war er jedoch unglücklich gestürzt und hatte sich die Heckenschere ins Bein gerammt, wie auch an der Form und Merkmalen des Schnittes belegt werden konnte.

Stephan Pramme Stammt dieses Loch von einer Motte? Oder einer Waffe? Solchen Fragen gehen die Spezialistinnen für Textilkunde im Kriminaltechnischen Institut nach.

Unter den Aufträgen, die die Textilkundler bekommen, geht es bei weitem nicht immer um Leichen. Claudia Wendt erinnert sich an den Fall einer älteren Dame, die Ärger mit ihrem Nachbarn hatte. Sie dachte, er trachte ihr nach dem Leben und habe vom Balkon über ihr Säure heruntergeschüttet. Gemeinsam mit ihrem Anwalt brachte sie ihren Sonnenschirm, der mehrere Löcher aufwies, zur Polizei und erstattete Anzeige.

Im Kriminaltechnischen Institut vermaßen sie die Beschädigungen, sie fotografierten und mikroskopierten. Sie untersuchten die einzelnen Fasern und stellten fest: „Es war kein Säureanschlag, sondern ein Sonnenanschlag“, sagt Claudia Wendt. Der Stoff aus Polypropylen hatte sich durch die UV-Strahlung an den Stellen aufgelöst, die nicht mit einem Muster bedruckt waren.

Es ist nicht klar, ob sich die ältere Dame bei dem Obermieter entschuldigt hat. Was dem Mörder widerfuhr, der den schlafenden Mann wegen eines Streits um Drogen im Bett erschlug, ist dagegen bekannt: Das Berliner Landgericht verurteilte ihn zu neun Jahren Haft.

Diese Teile der Serie über die Kriminaltechnik sind bisher erschienen: