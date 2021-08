Berlin - Der Schock ereilte den Mann, als er in der Zulassungsstelle seinen 5er BMW anmelden wollte. Für 20.000 Euro hatte er ihn gekauft, obwohl der Marktwert doppelt so hoch lag. Er freute sich über sein ach so cleveres Geschäft. Als die Frau am Computer die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) vom Fahrzugbrief eintippte, sagte sie: „Ihr Auto fährt schon in Köln herum.“ Solche Fälle haben die Bediensteten in den beiden Kfz-Zulassungsstellen in Lichtenberg und Kreuzberg des Öfteren.

Der Verdacht lag nahe, dass sich der Mann einen gestohlenen BMW hatte andrehen lassen. Er war ihm über das Internet vermittelt worden. 5775 Autodiebstähle erfasste die Berliner Polizei 2019, bevor diese Zahl im darauffolgenden Corona-Jahr sank. Die Diebe bevorzugen vor allem VW, Mercedes und Audi. Überproportional oft, gemessen an den geringeren Zulassungszahlen, verschwanden auch Porsche. Nach Angaben der Polizei sind in vielen Fällen arbeitsteilig und gewerbsmäßig organisierte osteuropäische Gruppierungen am Werk. Die örtlichen Polizeidirektionen, das Landeskriminalamt und eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit der Brandenburger Polizei sind hinter den Banden her. Und immer wieder haben die Polizisten auch Erfolg.