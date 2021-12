Berlin - Seit fast drei Jahrzehnten sammelt die Berliner Tafel unverbrauchte Lebensmittel ein, um sie anschließend an bedürftige Menschen in den über 40 Ausgabestellen verteilen zu können. Als erste Tafel Deutschlands 1993 gegründet, war sie anfangs eher eine Art Lieferservice und fuhr soziale Einrichtungen direkt an. Erst zwölf Jahre nach der Vereinsgründung kamen die Ausgabestellen hinzu.

Besonders zu Weihnachten „gibt es natürlich viele Menschen, denen ihre Einsamkeit so richtig bewusst wird“, erzählt Sabine Werth, Gründerin der Tafel, am Telefon. „Die das dann aber auch toll finden, dass sie noch mal zu einer Ausgabe gehen können, um sich Lebensmittel abzuholen.“ Generell sei besonders in der Woche vor dem 24. Dezember viel zu tun, Geschäfte sortieren vermeintlich alte Lebensmittel aus, wollen so Platz machen für den Weihnachtsverkauf. Dieses Jahr scheint aber schon besonders viel an zahlungskräftige Kundinnen und Kunden verkauft worden zu sein, bei der Berliner Tafel kam zumindest weniger als in den Vorjahren an.

Direkt am Heiligabend geht es für Freiwillige der Tafel dann noch einmal auf Stadtrundfahrt, Obdachloseneinrichtungen werden angefahren, Essen verteilt. Doch „so wahnsinnig viele sind es nicht, die wir am 24. Dezember erreichen, insofern bleibt in der Regel über Weihnachten immer eine ganze Menge bei uns im Lager stehen“, erklärt Werth.

Tüten für Menschen mit oder ohne Kochmöglichkeiten

Seit Montag befindet sich die Tafel dennoch im Jahresendspurt, 8000 Extratüten für Wohnheime, Kinder- und Jugendvereine und auch Obdachloseneinrichtungen werden wie im vergangenen Jahr gepackt und bis zum Silvestertag ausgeliefert. Eine zusätzliche Unterstützung für die Besucherinnen und Besucher sozialer Einrichtungen zu den für andere üppigen Festtagen. Dabei gibt es zwei Tütenversionen mit Inhalten für Menschen mit oder ohne Kochmöglichkeiten.

Der Zulauf direkt an den Ausgabestellen sei dieses Jahr – trotz oder auch wegen der Pandemie – „erstaunlich stabil“. Auch, weil „viele Kundinnen und Kunden, die in der Vergangenheit gekommen sind, sich im Augenblick wahrscheinlich gar nicht auf den Weg machen“. Das Risiko in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch das Schlangestehen und die Gruppenbildung an den Ausgabestellung sei für viele einfach zu gefährlich.

16 Prozent der Menschen in Deutschland zählen zu den Armen

Im ersten Pandemiejahr 2020 ist die Verarmung der Bevölkerung weiter vorangeschritten, das bestätigte erst der jährliche Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes am vergangenen Freitag, der Zahlen aus dem ersten Pandemiejahr 2020 auswertete. Konkret zählten demnach 16,1 Prozent der Menschen in Deutschland zu den Armen. Oder anders ausgedrückt: über 13 Millionen Menschen. Seit über 15 Jahren gibt es jedes Jahr mehr Arme als im Vorjahr. Selbst bei Beschäftigten erhöhte sich diese Zahl um 0,4 Prozent auf insgesamt 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei Selbstständigen habe sich die Armutsquote 2020 sogar fast verdoppelt.

Bei der Berliner Tafel stellen sich vor allem drei Gruppen für das Nötigste an. „Wir haben etwa ein Drittel Alleinerziehende, ein Drittel Seniorinnen und Senioren und ein Drittel Kinder und Jugendliche“, so Werth. An dieser Aufteilung haben auch die vergangenen zwei Jahre nichts verändert. Neben Lebensmitteln gibt es in der Vorweihnachtszeit an den Ausgabestellen aber auch Sachspenden, die später als Geschenke unterm Baum liegen können.

