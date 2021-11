Berlin - Eben sucht die junge Frau noch Anschluss im Club, dann wischt sie über eine App, schon hat sie Sex zu dritt – auch dieser Berliner „Tatort“ spielt wieder mit dem überbordenden Triebleben in der Hauptstadt. In früheren Fällen mischten auch die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) munter mit, diesmal beschränken sie sich auf ihren Job. Karow verweist darauf, er habe gerade „Matrosen am Mast“ als „intimes Souvenir“. Das Mädchen aus dem Club jedenfalls wird nackt und tot am zugefrorenen Engelbecken gefunden, und selbst der Ortsname wirkt in diesem Krimi schon seltsam mehrdeutig aufgeladen.

Schnell ist klar, wer der Täter sein muss. Der Kerl vom Dreier (Vito Sack) fordert seine Mutter auf, seine Wohnung zu putzen. Die Streifenpolizistin (Jule Böwe) schrubbt, ohne zu klagen, die blutüberströmte Bude ihres Sohnes sauber. Sie verwöhnt den Bengel nicht nur, sondern scheint ihm regelrecht hörig zu sein. Der Vater (Andreas Döhler) hilft ebenfalls beim Putzen und beim Ausputzen, auch er kommt aus der Sicherheitsbranche und kennt sich aus. Als den Eltern klar wird, wer die Tote vom Engelbecken ist, schicken sie ihren Sohn und dessen Freundin zur Polizei – sie geben nur den Sex zu, nicht aber die Bluttat. Rubin und Karow stellen gar keine weiteren Ermittlungen an, sondern üben Druck auf die Eltern aus – und der grenzt an Psychoterror.

Mein Kind soll bi sein? Unmöglich!

Schauspielerisch ist das durchaus spannend und auf hohem Niveau: Meret Becker und Mark Waschke duellieren sich hier mit Jule Böwe und Andreas Döhler, beide gern im „Tatort“ besetzt. Vor allem Jule Böwe kann als Mutter, die verbissen und verzweifelt um den egozentrischen Sohn und den untreuen Mann kämpft, beeindrucken. Die Atmosphäre ist nicht nur wegen der Winterbilder schneidend und eisig, der Tonfall ist selbst für Berliner Verhältnisse rüde. Nina Rubin klagt, die Verdächtigen „lachen sich ein zweites Loch in den Arsch“. Als purer Kontrast werden die biederen Eltern der Ermordeten gezeichnet (Andreja Schneider und Rainer Reiners). Sie wollen den Tod nicht wahrhaben, beteuern, ihre Tochter sei eine brave Studentin. Doch dass die Nachricht, ihr Kind sei sogar „bi“ gewesen, Berliner Eltern heutzutage noch derart stark erschüttert, kann man kaum glauben.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Tatort: Die Kalten und die Toten, So, 14. 11., 20.15 Uhr, ARD