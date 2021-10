Berlin - Berlins Innensenator Andreas Geisel will die angekündigte Expertenkommission zur Aufarbeitung der jüngsten Wahlpannen im November einsetzen. Das kündigte der SPD-Politiker am Freitag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses an. In dem Gremium wolle er Praktiker, Wissenschaftler, Persönlichkeiten aus der Justiz und einer breiten Zivilgesellschaft versammeln. Auch das Parlament müsse eingebunden werden. Namen nannte Geisel nicht. Die personellen Vorbereitungen liefen aber bereits.

Der Innenausschuss befand sich in einer bemerkenswerten Konstellation: Seit der Wahl ruht der parlamentarische Betrieb, schließlich wurde das alte Abgeordnetenhaus am 26. September abgewählt. Das neue Parlament soll sich am 4. November konstituieren. In der Zwischenzeit passiert üblicherweise nichts in den Parlamenten. Stattdessen richtet das politische Personal seinen Blick auf die Sondierungs- und später auch Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Zumal etliche Abgeordnete längst wissen, dass sie dem neuen Parlament nicht angehören werden.

Inzwischen ist Geisel sprechfähig

Üblicherweise. Doch dieser Wahltag mit seinem großen Ausmaß an Pannen und Unregelmäßigkeiten verbot aus Sicht aller Fraktionen ein bloß „übliches“ Vorgehen. Also wurde zur Sondersitzung eingeladen – mit den Folgen, dass etwa der abgewählte bisherige CDU-Fraktionschef Burkard Dregger, der abgewählte Innenpolitiker Michael Efler (Linke), der nicht mehr im neuen Parlament vertretene SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann oder auch der mit seinen Freien Wählern an der 5-Prozent-Hürde gescheiterte Marcel Luthe mitdiskutierten, der als Fraktionsloser im alten Parlament sitzt. Auch der Ausschussvorsitzende Peter Trapp (CDU) gehört dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr an.

Zunächst hatte Andreas Geisel (SPD), als Innensenator zuständig für die Rechtsaufsicht über die Wahlen, offenbar das Bedürfnis, etwas geradezurücken. „Ich schließe mich ganz ausdrücklich den Entschuldigungen des Senats an“, sagte Geisel. Der Senat habe „das Problem und auch seine Dimension tatsächlich verstanden. Und wir ducken uns nicht weg.“ Genau an dieser Klarheit hatte es der Senator seit dem 26. September fehlen lassen. Und als er in der vorigen Woche erstmals an die Öffentlichkeit ging, musste er sich vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller vorhalten lassen, keine Verantwortung für das Wahldebakel übernommen zu haben. Geisel saß daneben und konnte nur bruchstückhaft berichten, weil noch nicht alle Bezirke ihre Niederschriften abgeliefert hatten.

Inzwischen ist Geisel sprechfähig. Alle zwölf Bezirke haben geliefert. Auf dieser Grundlage tagte am Donnerstag der Landeswahlausschuss und ermittelte das endgültige Wahlergebnis, das sich übrigens nicht von dem unmittelbar nach der Wahl veröffentlichten vorläufigen Ergebnis unterschied. Dennoch habe man zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Nun will die Landeswahlleitung selber vor dem Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen das von ihr selbst ermittelte Ergebnis einlegen.

„Wir müssen umfassend, ausdauernd und schonungslos aufklären“

Auch Geisel behält sich den Gang vor Gericht weiterhin „ausdrücklich vor“, wie er sagte. Um solche Kapriolen in Zukunft zu vermeiden, soll die angekündigte Expertenkommission die zahlreichen Wahlpannen und organisatorischen Probleme analysieren und Vorschläge erarbeiten, wie derartiges für die Zukunft ausgeschlossen werden kann. Das betreffe etwa Zuständigkeiten und Kompetenzen der beteiligten Behörden oder organisatorische und rechtliche Voraussetzungen.

Senator Geisel wünscht sich nach eigenen Worten etwa einheitliche Standards für die Durchführung von Wahlen, für die Ausstattung von Wahllokalen oder für die Schulung von Wahlhelferinnen und -helfern. Auch die künftige Aufstellung der Bezirkswahlämter und der Landeswahlleitung müsse überprüft werden. Eine Frage dabei sei, ob dort personelle Verstärkungen nötig sei.

Die Frage nach der politischen Verantwortung wurde der Senator damit nicht los. So sprach CDU-Mann Dregger von einem „politisch-organisatorischen Versagen des Senats“. Für FDP-Innenpolitiker Paul Fresdorf hat „der R2G-Senat der Stadt einen weiteren erheblichen Imageschaden verpasst“. Innenpolitiker Benedikt Lux, als Grüner Teil der Regierungskoalition, formulierte nicht so scharf, aber nicht weniger deutlich. Berlin habe sich „zum Gespött der Republik“ gemacht. Außerdem mahnte Lux zu maximaler Transparenz. Jetzt sei es notwendig, nicht nur die möglicherweise „mandatsrelevanten Fälle“ aufzuklären, die womöglich eine andere Zusammensetzung des Parlaments bringen könnten. „Wir müssen umfassend, ausdauernd und schonungslos aufklären und damit sicherstellen, dass wirklich jede Stimme zählt.“

