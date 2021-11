Berlin - Wenn es um die Vergabe von Wissenschaftspreisen geht, denkt man heute eher an Klimaforscher und Virologen. Erst im Juli dieses Jahres erhielt Christian Drosten den Berliner Wissenschaftspreis – rückwirkend für 2020. Nun folgt ihm, nicht einmal vier Monate später, der Politikwissenschaftler Michael Zürn. Er hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 am Freitag erhalten, verliehen vom Regierenden Bürgermeister. Den Nachwuchspreis bekam die Religionswissenschaftlerin Mira Sievers.

Beide sind ganz unterschiedliche Typen von Wissenschaftlern. Michael Zürn, 62 Jahre alt und aus Esslingen am Neckar stammend, ist in Berlin seit vielen Jahren eine Institution – nicht nur als einer der profiliertesten deutschen Politikwissenschaftler, sondern auch als Mitgründer und Dekan der Hertie School of Governance, als Direktor der Abteilung „Global Governance“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), als FU-Professor, als Co-Sprecher eines Exzellenzclusters, als Buchautor, Herausgeber und Mitglied vieler Beratungs- oder Aufsichtsgremien. Um nur einiges zu nennen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Sie erhält in diesem Jahr den Preis als Nachwuchswissenschaftlerin: Mira Sievers, Juniorprofessorin am Islam-Institut der Humboldt-Universität.

Mira Sievers dagegen wurde Anfang der 1990er-Jahre geboren. Sie ist seit 2020 Juniorprofessorin am Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität. Noch besitzt sie keinen umfänglichen Wikipedia-Eintrag wie Michael Zürn. Aber vielleicht ist ihr das auch nicht wichtig. Allein ihre Persönlichkeit verkörpert verschiedenste Seiten, die in dieser Gesellschaft zur Diskussion anregen: Beginnend damit, dass sie als getaufte Katholikin mit 15 Jahren zum Islam konvertierte. „Dass der Islam eine sehr direkte Gottesbeziehung lehrt, ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat“, sagte sie in einem Interview.

Hinzu kommt ihre Transidentität. „Ich bin eine Frau und ich habe so etwas, das man einen Transhintergrund nennen könnte“, erklärte sie 2020 im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Das Wort transsexuell sieht sie als unpassend an. Denn Identität sei viel mehr.

„Berlin kann sich glücklich schätzen, diese höchst anregende junge Wissenschaftlerin gewonnen zu haben“, sagte der Berlin-Brandenburgische Akademiepräsident Christoph Markschies am Freitag in seiner Laudatio. Sie gehöre weltweit zu den bedeutendsten jüngeren islamischen Theologinnen und Theologen, die das Fach ganz neu profilierten. So forscht sie zum Beispiel zu einer muslimischen Ethik. Mit muslimischen Gelehrten kann sie auf Arabisch, Persisch und Türkisch debattieren. Sie leiste „einen nicht zu überschätzenden Beitrag zum Frieden zwischen den Religionen und damit zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, so Markschies.

Der Politikwissenschaftler Michael Zürn wiederum mischt sich immer wieder in aktuelle Debatten. Solidarität müsse „erstritten werden“, forderte er zum Beispiel 2017, mitten in der sogenannten Flüchtlingskrise. „Man kann Solidarität nicht hinter dem Rücken der Bevölkerung erzeugen“, schrieb Zürn in einem Artikel. „Das ist eine Lehre, die sich die Politik und insbesondere die EU-Politik generell zu eigen machen sollte.“ Im April 2020 schrieb er, dass die Corona-Pandemie die „ökonomische Globalisierung“ nicht beenden werde, wie damals nicht wenige glaubten.

„Professor Michael Zürn ist einer der profiliertesten, wenn nicht der profilierteste deutsche Politikwissenschaftler“, sagte die Laudatorin Daniela Schwarzer, Exekutivdirektorin in Europa und Eurasien der Open Society Foundations. „Mit der von ihm entwickelten Theorie der Global Governance hat er die Analyse internationaler Beziehungen weiterentwickelt.“ Einen fachlich überragenden, innovativen und hochproduktiven Forscher, nennt ihn die WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger. „Als Forschungsmanager ist er ein Brückenbauer, wie ich nur wenige kenne.“

Sein neuestes Buch trägt den Titel „Die demokratische Regression“. Den Abbau von Demokratie erkennen Michael Zürn und sein Mitautor Armin Schäfer nicht nur in Staaten wie Polen und Ungarn mit autoritären Regierungen. Auch im Inneren „konsolidierter Demokratien“ wie Deutschland drohe sie. Etwa durch die Stärkung der Exekutive in Krisenzeiten, die demokratische Prozesse schwäche. Auch hier stünden populistisch-autokratische Politiker bereit, um die Situation in ihrem Sinne auszuschlachten.

